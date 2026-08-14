Những chiếc điện thoại giá rẻ, dễ sử dụng, sinh ra để dành riêng cho người cao tuổi

'Mỏ vàng' tiêu dùng mới, người cao tuổi đang bước vào thời đại mua sắm số GĐXH - Tuổi nghỉ hưu, nhu cầu mua sắm của người cao tuổi thành thị khá cao. Nhiều người hào hứng chuyển sang chốt đơn online trên các nền tảng thương mại điện tử, mở ra một thị trường "Kinh tế Bạc" cực kỳ tiềm năng nhưng cũng nhiều thách thức.

Tuổi hưu trẻ đẹp của NSND Ngọc Huyền GĐXH - NSND Ngọc Huyền mới đây tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả khi có chuyến gặp gỡ, đi chơi cùng hội bạn hưu thân thiết tại Nhà hát Tuổi trẻ. Dù đã bước qua tuổi 60, nữ nghệ sĩ vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, được nhiều người nhận xét là "hack tuổi".