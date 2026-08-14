Những chiếc điện thoại giá rẻ, dễ sử dụng, sinh ra để dành riêng cho người cao tuổi

Những chiếc điện thoại giá rẻ, dễ sử dụng, sinh ra để dành riêng cho người cao tuổi

| Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Trong bối cảnh Việt Nam bước nhanh vào thời kỳ già hóa dân số cùng lộ trình tắt sóng 2G đang hoàn tất, nhu cầu về một thiết bị kết nối đơn giản, an toàn và vừa túi tiền cho người cao tuổi trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của các dòng điện thoại cơ bản chuyên biệt cùng những mẫu smartphone tối giản đang mở ra lối đi riêng cho phân khúc tiêu dùng đặc thù này.

Những chiếc điện thoại giá rẻ, dễ sử dụng, sinh ra để dành riêng cho người cao tuổi - Ảnh 1.'Mỏ vàng' tiêu dùng mới, người cao tuổi đang bước vào thời đại mua sắm số

GĐXH - Tuổi nghỉ hưu, nhu cầu mua sắm của người cao tuổi thành thị khá cao. Nhiều người hào hứng chuyển sang chốt đơn online trên các nền tảng thương mại điện tử, mở ra một thị trường "Kinh tế Bạc" cực kỳ tiềm năng nhưng cũng nhiều thách thức.

Những chiếc điện thoại giá rẻ, dễ sử dụng, sinh ra để dành riêng cho người cao tuổi - Ảnh 2.Tuổi hưu trẻ đẹp của NSND Ngọc Huyền

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Những chiếc điện thoại giá rẻ, dễ sử dụng, sinh ra để dành riêng cho người cao tuổi - Ảnh 3.Nghỉ hưu lương cao bà lão U70 vẫn đi làm vì một nỗi sợ nhiều người già đang mắc phải

GĐXH - Nghỉ hưu được nhận khoảng 35 triệu đồng tiền lương hưu mỗi tháng, người phụ nữ 65 tuổi vẫn chủ động tìm việc làm. Quyết định khó hiểu ấy lại xuất phát từ một lý do rất đời thường.

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