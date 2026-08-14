Những chiếc điện thoại giá rẻ, dễ sử dụng, sinh ra để dành riêng cho người cao tuổi

Xuất hiện xe máy điện về Việt Nam hai pin LFP đi 180km/lần sạc, động cơ 3.000W, tốc độ 70 km/h có giá bao nhiêu?Giá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện về Việt Nam hướng tới nhu cầu đi lại đô thị với động cơ 3.000W, hai pin LFP cho quãng đường tối đa 180km cùng phanh đĩa đôi và chuẩn chống nước IP67.
Rẻ hơn Vision, xe ga mới của Honda giá 23,2 triệu đồng động cơ 125cc như SH Mode, siêu tiết kiệm xăng, cốp rộngGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga mới của Honda có thể nhờ vào mức giá dễ tiếp cận hơn so với Vision và SH Mode để chinh phục đông đảo khách hàng.
Giá vàng hôm nay 14/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC cũng giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng.
Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 14 - 16/8/2026: Cúp điện từ 6h sáng nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.
Những khoản phí phải nộp khi sang tên sổ đỏ cho con năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Theo quy định của Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cha mẹ khi muốn sang tên sổ đỏ cho con có thể lựa chọn một trong 3 hình thức: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Tặng cho quyền sử dụng đất; Thừa kế quyền sử dụng đất. Đồng thời khi sang tên sổ đỏ cho con, người làm thủ tục sang tên cần phải nộp những khoản phí sau:
Tỷ giá USD hôm nay 14/8: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng thương mại đảo chiều tăngGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 14/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Lý do giá lăn bánh Hyundai Creta giảm cực mạnh, rẻ hơn cả Toyota ViosGiá cả thị trường -
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Creta đang vô cùng hấp dẫn do được tăng ưu đãi để cạnh tranh với các xe cùng phân khúc.
Rẻ hơn cả Hyundai Grand i10, SUV 5 chỗ phong cách khỏe khoắn, trang bị tiện nghi giá chỉ 275 triệu đồngGiá cả thị trường -
GĐXH - SUV 5 chỗ ‘bình dân’ mới có mức giá dễ tiếp cận hơn cả Hyundai Grand i10 và Kia Morning, giúp mong ước sở hữu ô tô của khách hàng trở nên thực tế hơn.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 14 - 16/8/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư bị cúp điện cả ngày dàiSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Tiểu thương lý giải giá na dai Đồng Bành cao hơn so với những loại khác nhưng vẫn được người tiêu dùng đặt mua không ngớtSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Theo các tiểu thương, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều giống na có nguồn gốc khác nhau, tuy nhiên những trái na dai Đồng Bành vẫn là mặt hàng được ưa chuộng hơn cả.