Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 14 - 16/8/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư bị cúp điện cả ngày dài

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Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 14 - 16/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 14 - 16/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 14 - 16/8/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu





KHU VỰC: Đường Cao Văn Lầu - khóm 3- phường Vĩnh Trạch; Lề bên trái đường Cao Văn Lầu hướng ra biển, khóm Đầu Lộ, Đầu Lộ A, Xóm Lẫm, Giồng Nhãn A, Giồng Giữa - phường Hiệp Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/08/2026 đến 13:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Lề bên trái đường Cao Văn Lầu hướng ra biển - khóm Đầu Lộ - phường Hiệp Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 09:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/08/2026 đến 11:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/08/2026 đến 14:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 09:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Cách Mạng (từ ngã tư Cách Mạng - Lê Duẩn đến ngã tư Cách Mạng - Ngô Gia Tự), Ngô Gia Tự (từ ngã tư Ngô Gia Tự - Cách Mạng đến ngã ba Ngô Gia Tự - Hòa Bình), Hòa Bình (từ ngã ba Hòa Bình - Ngô Gia Tự đến ngã tư Hòa Bình - Lê Lợi) - phường Bạc Liêu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 13:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường 23/8 (từ ngã ba 23/8 - Nguyễn Đình Chiểu đến ngã ba 23/8 - Bà Huyện Thanh Quan), Bà Huyện Thanh Quan (từ ngã ba Bà Huyện Thanh Quan - 23/8 đến ngã tư Bà Huyện Thanh Quan - Phan Bội Châu), Phan Bộ Châu - phường Bạc Liêu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 11:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giá Rai





KHU VỰC: Khóm 1 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Khóm Hộ Phòng, 1A, 5A - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 16:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Phong Thạnh Đông, 2, 3, 5, 7, 13, 15, 16, 19 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 15:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Hộ Phòng, 24, 25 - phường Giá Rai; Ấp Cầu Đen, Phong Thạnh Tây - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/08/2026 đến 16:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Lợi





KHU VỰC: Ấp Hoàng Quân - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Cái Giá, Sóc Đồn - xã Hưng Hội; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 15:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thới Chiến, Trung Hưng 2 - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 12:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Quốc Kỷ - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 15:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Hưng, Trung Hưng 2, Thới Chiến - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 15/08/2026 đến 16:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cái Dầy, Mặc Đây, Bà Chăng, Xẻo Lá, Thông Lưu - xã Vĩnh Lợi; Ấp Cả Vĩnh - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/08/2026 đến 11:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Cái Dầy, Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi, Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/08/2026 đến 15:30:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Ấp Long Hòa, Long Hải - xã Phước Long; Ấp Phước Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 16:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Long Hải - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 11:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Dân





KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Trèm Trẹm, xã Hồng Dân; Ấp Sơn Trắng, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh Đông, Ngô Kim, Ninh Thạnh Tây, Kos Thum, Thống Nhất, Chòm Cao, Nhà Lầu II, Xẻo Gừa, Cây Cui, Cai Giảng, Xẻo Dừng, Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc; Ấp Bà Ai, Bình Dân, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 16:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/08/2026 đến 16:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ninh Phước, xã Ninh Quới; Ấp Đầu Sấu, Ninh Thạnh, Tà Ky, Tà Óc, Bình Dân, Ninh Hòa, Tà Ben, Bà Gồng, Ninh An, Vĩnh An, Ngan Dừa, xã Hồng Dân , tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/08/2026 đến 14:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Dân, Tà Ky, Tà Óc, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 16/08/2026 đến 15:30:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đông Hải





KHU VỰC: Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Cái Keo, Minh Thìn, Minh Thìn A, Kinh Xáng, Phan Mầu - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Phan Mầu - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 13:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Cái Keo, Minh Thìn, Minh Thìn A, Kinh Xáng, Phan Mầu, Phước Thắng - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cái Keo, Phước Thắng, Minh Thìn - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 15/08/2026 đến 16:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Điền Hải - xã Long Điền; Ấp Ngọc Điền - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/08/2026 đến 13:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hoàng Minh, Anh Dũng, Lung Lá, Văn Đức - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/08/2026 đến 13:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Doanh Điền - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/08/2026 đến 14:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trung Điền, Châu Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/08/2026 đến 14:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hiệp Điền, Bửu Đông - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/08/2026 đến 14:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Điền, Bửu 1 - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/08/2026 đến 14:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 3 - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/08/2026 đến 14:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Bình





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Thành - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 14/08/2026 đến 11:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 14/08/2026 đến 14:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Láng Giài A - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 13:40:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp