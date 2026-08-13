Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 13/8/2026

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Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 13/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 13/8/2026 - Ảnh 1.Hôm nay ngày 6/8 Vietlott xác nhận đã có người trúng thưởng lớn

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 13/8/2026 - Ảnh 2.Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 12/8/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 12/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 13/8/20265. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 13/8/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 13/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 13/8/2026 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 13/8/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 13/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 13/8/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 13/8/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 13/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 13/8/2026 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/8/2026.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 13/8/2026 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 13/8/2026

  • 05

  • 09

  • 27

  • 29

  • 45

  • 46

  • 42

Giá trị Jackpot 1: 71,850,956,250 đồng

Giá trị Jackpot 2: 3,709,752,000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O

1

71,850,956,250

Jackpot 2

O O O O O | O1

3,709,752,000

Giải Nhất

O O O O O

21

40.000.000

Giải Nhì

O O O O

1,255

500.000

Giả Ba

O O O

25,427

50.000

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 13/8/2026 - Ảnh 3.Giải Jackpot 1, 2 của Vietlott đều tìm về chủ trong một ngày, tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 107 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 và 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 13/8/2026 - Ảnh 4.Trúng hơn 18 tỷ đồng Vietlott, người chơi 'tiết lộ' cách chọn dãy số mang may mắn về tay

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 18 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP. Huế

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