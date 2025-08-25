Kệ hàng, siêu thị phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9
GĐXH - Những ngày này, đi dọc các tuyến phố, vào siêu thị hay trung tâm thương mại tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành, dễ dàng bắt gặp không khí rộn ràng chào mừng Quốc khánh 2/9. Tại các siêu thị lớn, sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc phủ kín từ lối vào, quầy trưng bày đến từng kệ hàng, tạo nên bầu không khí trang trọng mà ấm áp.
Nhiều siêu thị, cửa hàng tại Hà Nội đã dành không gian nổi bật để treo cờ, băng rôn, pano chào mừng kỷ niệm 80 CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9.
Từng kệ hàng nhuộm đỏ sắc cờ Tổ quốc không chỉ thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, nhất là các gia đình có con nhỏ, mà còn là cách lan tỏa niềm tự hào, gắn kết cộng đồng trong ngày lễ trọng đại của đất nước.
Quốc khánh 2/9 vì thế mà không chỉ hiện diện trên đường phố, trong từng ngôi nhà, mà còn hiện hữu nơi mỗi kệ hàng, siêu thị – những không gian sinh hoạt quen thuộc của người dân.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:
Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát. Video: BẢO LOAN
