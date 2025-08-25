Mới nhất
Kệ hàng, siêu thị phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9

Thứ hai, 10:11 25/08/2025 | Xu hướng
GĐXH - Những ngày này, đi dọc các tuyến phố, vào siêu thị hay trung tâm thương mại tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành, dễ dàng bắt gặp không khí rộn ràng chào mừng Quốc khánh 2/9. Tại các siêu thị lớn, sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc phủ kín từ lối vào, quầy trưng bày đến từng kệ hàng, tạo nên bầu không khí trang trọng mà ấm áp.

Nhiều siêu thị, cửa hàng tại Hà Nội đã dành không gian nổi bật để treo cờ, băng rôn, pano chào mừng kỷ niệm 80 CMT8 thành công và  Quốc khánh 2/9

Từng kệ hàng nhuộm đỏ sắc cờ Tổ quốc không chỉ thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, nhất là các gia đình có con nhỏ, mà còn là cách lan tỏa niềm tự hào, gắn kết cộng đồng trong ngày lễ trọng đại của đất nước. 

Quốc khánh 2/9 vì thế mà không chỉ hiện diện trên đường phố, trong từng ngôi nhà, mà còn hiện hữu nơi mỗi kệ hàng, siêu thị – những không gian sinh hoạt quen thuộc của người dân.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Kệ hàng, siêu thị phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9- Ảnh 1.

Ghi nhận của phóng viên tại siêu thị GO! Thăng Long (Hà Nội) trước thềm kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9, ngay từ sảnh chính, hàng trăm lá cờ Tổ quốc được treo cao, xen lẫn các cụm pano, áp phích rực rỡ khẩu hiệu mừng Quốc khánh.

Kệ hàng, siêu thị phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9- Ảnh 2.

Sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc phủ kín từ lối vào, quầy trưng bày đến từng kệ hàng, tạo nên bầu không khí trang trọng và ấm áp.

Kệ hàng, siêu thị phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9- Ảnh 3.

Tấm pano đỏ rực với khẩu hiệu "Triệu trái tim vì Việt Nam" nổi bật giữa các quầy hàng và khu vực thanh toán của siêu thị.

Kệ hàng, siêu thị phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9- Ảnh 4.

Bên trong, khu vực kệ hàng gia dụng, may mặc và thực phẩm khô đồng loạt được trang trí bằng dãy cờ nhỏ, tạo nên không khí rộn ràng, thôi thúc người tiêu dùng dừng chân mua sắm.

Kệ hàng, siêu thị phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9- Ảnh 5.

Nhiều gian hàng đồng loạt triển khai khuyến mại, gắn thông điệp “Tự hào hàng Việt – Mừng Quốc khánh 2/9”. Một số quầy còn bố trí nhân viên mặc áo đỏ sao vàng phục vụ khách, vừa tạo điểm nhấn, vừa gợi cảm giác gần gũi, tự hào.

Kệ hàng, siêu thị phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9- Ảnh 6.

Chị Nguyễn Thu Trang (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Khi đưa con đi siêu thị, thấy không gian ngập tràn cờ đỏ, tôi cảm nhận rõ ràng tinh thần tự hào dân tộc. Tôi cũng mua thêm vài lá cờ kích thước nhỏ để treo trước cửa nhà trong dịp lễ này”.

Kệ hàng, siêu thị phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9- Ảnh 7.

Không chỉ dừng ở trưng bày, các chương trình khuyến mại dịp lễ cũng góp phần kích cầu tiêu dùng, khuyến khích người dân lựa chọn hàng Việt.

Kệ hàng, siêu thị phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9- Ảnh 8.

Tại siêu thị Co.op mart Hà Nội cũng tương tự, sắc đỏ của cờ Tổ quốc cũng phủ kín các quầy hàng. Việc phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc tại không gian mua sắm không chỉ mang ý nghĩa trang trí, mà còn là cách lan tỏa niềm tự hào, gắn kết cộng đồng trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Kệ hàng, siêu thị phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9- Ảnh 9.

Không chỉ ở siêu thị, nhiều cửa hàng thời trang trên các tuyến phố trung tâm cũng hòa mình vào không khí chào mừng Quốc khánh. Đại diện thương hiệu thời trang J.M (phố Bà Triệu, Hà Nội) cho biết: “Đối với chúng tôi, treo cờ Tổ quốc dịp 2/9 không chỉ là cách trang trí cửa hàng, mà còn thể hiện sự trân trọng với lịch sử và lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Đây cũng là dịp để nhắc nhở giới trẻ trân quý hơn giá trị của hòa bình, tự do hôm nay”.

Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9

GĐXH - Những ngày này, khi cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hàng ngàn ngôi mộ ở Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình), cũng rực sáng sắc đỏ cờ Tổ quốc. Hình ảnh thiêng liêng ấy không chỉ gợi nhớ công ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc, mà còn trở thành điểm nhấn xúc động trong mùa Vu Lan báo hiếu năm nay.

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát. Video: BẢO LOAN

BẢO LOAN
Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9

Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội miễn phí toàn bộ vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người dân trong 4 ngày dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội miễn phí toàn bộ vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người dân trong 4 ngày dịp Quốc khánh 2/9

Chống tăng giá vé, Bến xe Nước Ngầm tăng quầy và người bán vé phục vụ nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Chống tăng giá vé, Bến xe Nước Ngầm tăng quầy và người bán vé phục vụ nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soát

Từ Quý IV/2025, ngân hàng không có quyền thu giữ nhà ở duy nhất của 'con nợ'

Từ Quý IV/2025, ngân hàng không có quyền thu giữ nhà ở duy nhất của 'con nợ'

Lồng đèn "hot trend" mùa Trung Thu 2025 có gì mới?

Lồng đèn "hot trend" mùa Trung Thu 2025 có gì mới?

Xu hướng - 2 ngày trước

Dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Trung Thu nhưng thị trường lồng đèn đã bắt đầu sôi động.

Hãng hàng không tăng chuyến tăng tuyến phục vụ người dân về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9

Hãng hàng không tăng chuyến tăng tuyến phục vụ người dân về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9

Xu hướng - 3 ngày trước

GĐXH - Các hãng hàng không cũng đã công bố kế hoạch tăng mạnh số chuyến bay trong 6 ngày cao điểm, từ 29/8/2025 đến 3/9/2025.

Hà Nội: Người dân ùn ùn thưởng thức buffet sầu riêng nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, giá vé chưa đầy 300.000 đồng/người

Hà Nội: Người dân ùn ùn thưởng thức buffet sầu riêng nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, giá vé chưa đầy 300.000 đồng/người

Xu hướng - 3 ngày trước

GĐXH - Hôm nay (21/8), tại Hà Nội, rất đông người dân có mặt Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt" 2025 để thưởng thức các mặt hàng nông sản Việt Nam. Riêng quầy sầu riêng, thực khách được ăn thỏa thích sầu riêng tại chỗ, chỉ với 299.000 đồng/người.

Loạt sản phẩm hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9

Loạt sản phẩm hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9

Xu hướng - 1 tuần trước

Các sản phẩm thời trang, trang sức, phụ kiện in hình cờ đỏ sao vàng đang rất hút khách trước thềm Quốc khánh 2/9.

Ngày chỉ bán được 9 ly nước, chủ quán cà phê ‘vỡ mộng'

Ngày chỉ bán được 9 ly nước, chủ quán cà phê ‘vỡ mộng'

Xu hướng - 2 tuần trước

Quán cà phê đầy tâm huyết của chị T. đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa do doanh thu quá thấp, có ngày chỉ bán được vỏn vẹn 9 ly nước.

Đưa sầu riêng trở lại thời hoàng kim

Đưa sầu riêng trở lại thời hoàng kim

Xu hướng - 3 tuần trước

Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đang có tín hiệu tăng trưởng trở lại ở thị trường Trung Quốc

Loài cây "đáng ghét" trong mắt nông dân, nay nửa triệu/1 kg

Loài cây "đáng ghét" trong mắt nông dân, nay nửa triệu/1 kg

Xu hướng - 3 tuần trước

Loài cây "đáng ghét" trong mắt nông dân ngày nào giờ lại trở thành một mặt hàng xa xỉ trong giới dược liệu. Đặc biệt, loài cây mọc hoang ở phía Bắc nước ta hóa ra là một "mỏ vàng" mà không nhiều người hay biết.

Lá tre bỗng dưng đắt khách, loài hoa dân dã trở thành 'ngôi sao'

Lá tre bỗng dưng đắt khách, loài hoa dân dã trở thành 'ngôi sao'

Xu hướng - 3 tuần trước

Từ mặt hàng ít được chú ý, nhiều loại hoa và lá cây của Việt Nam đang gây bất ngờ trên thị trường xuất khẩu với kim ngạch gần 1.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm nay. Hoa cúc trở thành “ngôi sao” mới thu về kim ngạch cao nhất trong các loại hoa và lá xuất khẩu.

7 bước thanh toán không dùng tiền mặt khi mua vé tàu điện trên cao từ 1/8

7 bước thanh toán không dùng tiền mặt khi mua vé tàu điện trên cao từ 1/8

Xu hướng - 3 tuần trước

GĐXH - Bắt đầu từ ngày 1/8/2025, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Tramoc) sẽ triển khai bán vé phi vật lý (vé ảo) dưới hình thức quét mã QR cho các loại vé ngày và vé tuần trên hai tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông và 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội.

Đi tìm những ý tưởng đột phá cho các sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025

Đi tìm những ý tưởng đột phá cho các sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025

Xu hướng - 3 tuần trước

GĐXH - Nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức phát động Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2025 với chủ đề “Nâng tầm sáng tạo – Lan tỏa tinh hoa – Vươn mình hội nhập”.

Hà Nội: Người dân ùn ùn thưởng thức buffet sầu riêng nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, giá vé chưa đầy 300.000 đồng/người

Hà Nội: Người dân ùn ùn thưởng thức buffet sầu riêng nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, giá vé chưa đầy 300.000 đồng/người

Xu hướng

GĐXH - Hôm nay (21/8), tại Hà Nội, rất đông người dân có mặt Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt" 2025 để thưởng thức các mặt hàng nông sản Việt Nam. Riêng quầy sầu riêng, thực khách được ăn thỏa thích sầu riêng tại chỗ, chỉ với 299.000 đồng/người.

Ngày chỉ bán được 9 ly nước, chủ quán cà phê ‘vỡ mộng'

Ngày chỉ bán được 9 ly nước, chủ quán cà phê ‘vỡ mộng'

Xu hướng
Giá vàng hôm nay 27/7/2025 bất ngờ lao dốc

Giá vàng hôm nay 27/7/2025 bất ngờ lao dốc

Xu hướng
Loài cây "đáng ghét" trong mắt nông dân, nay nửa triệu/1 kg

Loài cây "đáng ghét" trong mắt nông dân, nay nửa triệu/1 kg

Xu hướng
Khuyến mại sâu có lợi túi tiền, người tiêu dùng tranh thủ cuối tuần mua sắm tấp nập

Khuyến mại sâu có lợi túi tiền, người tiêu dùng tranh thủ cuối tuần mua sắm tấp nập

Xu hướng

Top