Kệ hàng, siêu thị phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9

Nhiều siêu thị, cửa hàng tại Hà Nội đã dành không gian nổi bật để treo cờ, băng rôn, pano chào mừng kỷ niệm 80 CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9.

Từng kệ hàng nhuộm đỏ sắc cờ Tổ quốc không chỉ thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, nhất là các gia đình có con nhỏ, mà còn là cách lan tỏa niềm tự hào, gắn kết cộng đồng trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Quốc khánh 2/9 vì thế mà không chỉ hiện diện trên đường phố, trong từng ngôi nhà, mà còn hiện hữu nơi mỗi kệ hàng, siêu thị – những không gian sinh hoạt quen thuộc của người dân.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Ghi nhận của phóng viên tại siêu thị GO! Thăng Long (Hà Nội) trước thềm kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9, ngay từ sảnh chính, hàng trăm lá cờ Tổ quốc được treo cao, xen lẫn các cụm pano, áp phích rực rỡ khẩu hiệu mừng Quốc khánh.

Sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc phủ kín từ lối vào, quầy trưng bày đến từng kệ hàng, tạo nên bầu không khí trang trọng và ấm áp.

Tấm pano đỏ rực với khẩu hiệu "Triệu trái tim vì Việt Nam" nổi bật giữa các quầy hàng và khu vực thanh toán của siêu thị.

Bên trong, khu vực kệ hàng gia dụng, may mặc và thực phẩm khô đồng loạt được trang trí bằng dãy cờ nhỏ, tạo nên không khí rộn ràng, thôi thúc người tiêu dùng dừng chân mua sắm.

Nhiều gian hàng đồng loạt triển khai khuyến mại, gắn thông điệp “Tự hào hàng Việt – Mừng Quốc khánh 2/9”. Một số quầy còn bố trí nhân viên mặc áo đỏ sao vàng phục vụ khách, vừa tạo điểm nhấn, vừa gợi cảm giác gần gũi, tự hào.

Chị Nguyễn Thu Trang (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Khi đưa con đi siêu thị, thấy không gian ngập tràn cờ đỏ, tôi cảm nhận rõ ràng tinh thần tự hào dân tộc. Tôi cũng mua thêm vài lá cờ kích thước nhỏ để treo trước cửa nhà trong dịp lễ này”.

Không chỉ dừng ở trưng bày, các chương trình khuyến mại dịp lễ cũng góp phần kích cầu tiêu dùng, khuyến khích người dân lựa chọn hàng Việt.

Tại siêu thị Co.op mart Hà Nội cũng tương tự, sắc đỏ của cờ Tổ quốc cũng phủ kín các quầy hàng. Việc phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc tại không gian mua sắm không chỉ mang ý nghĩa trang trí, mà còn là cách lan tỏa niềm tự hào, gắn kết cộng đồng trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Không chỉ ở siêu thị, nhiều cửa hàng thời trang trên các tuyến phố trung tâm cũng hòa mình vào không khí chào mừng Quốc khánh. Đại diện thương hiệu thời trang J.M (phố Bà Triệu, Hà Nội) cho biết: “Đối với chúng tôi, treo cờ Tổ quốc dịp 2/9 không chỉ là cách trang trí cửa hàng, mà còn thể hiện sự trân trọng với lịch sử và lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Đây cũng là dịp để nhắc nhở giới trẻ trân quý hơn giá trị của hòa bình, tự do hôm nay”.

Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9 GĐXH - Những ngày này, khi cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hàng ngàn ngôi mộ ở Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình), cũng rực sáng sắc đỏ cờ Tổ quốc. Hình ảnh thiêng liêng ấy không chỉ gợi nhớ công ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc, mà còn trở thành điểm nhấn xúc động trong mùa Vu Lan báo hiếu năm nay.