Thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ mở 6 cửa xả lũ

Ngày 9/9, thông tin từ ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Thủy điện Bản Vẽ cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3 gây mưa lớn. Đặc biệt, trong sáng 8/9, lượng nước đổ về hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ là 1.300m3/s. Cao trình hồ chứa hiện nay là 193,4 m. Do đó, phía Công ty hiện đang tiến hành điều tiết nước để cắt giảm lũ cho vùng hạ du theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An.



Thủy điện Bản Vẽ mở 6 cửa xả lũ. ẢNH: L Chi

Lưu lượng xả qua tổ máy và tràn là 669 m3/s. Thủy điện Bản Vẽ mở 6 cửa xả để điều tiết, cắt giảm lũ cho vùng hạ du theo chỉ đạo.

Trước đó, ngày 5/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã có lệnh vận hành gửi cho Công ty Thủy điện Bản Vẽ. Theo đó, thủy điện Bản Vẽ xả nước xuống hạ du với lưu lượng lớn hơn lưu lượng lũ về hồ để hạ dần mực nước hồ về cao trình mực nước 193m theo quy định.

Thủy điện Bản Vẽ vận hành giảm lũ cho hạ du.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại trong thời gian Thủy điện Bản Vẽ vận hành giảm lũ cho hạ du, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương thông báo cho chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông.

Cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; Các bến đò ngang, đò dọc; Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin xả nước hồ thủy điện để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản.



Rà soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là hệ thống đê điều, các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng triển khai ứng phó.

Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ, nằm trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, được ngăn dòng, khởi công vào ngày 26/12/2005. Đến năm 2010, nhà máy hòa lưới điện quốc gia. Thủy điện Bản Vẽ cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn, chống lũ cho vùng hạ lưu sông Cả. Hồ thủy điện Bản Vẽ có diện tích mặt nước 8.700 km2, thuộc địa phận bốn xã Hữu Khuông, Mai Sơn, Nhôn Mai và Yên Na. Chiều dài đập theo đỉnh là 509 m, chiều cao đập lớn nhất là 137 m.

Bão số 3 và mưa lũ khiến 23 người chết, 3 người mất tích Tính đến 18h ngày 8/9, bão số 3 và mưa lũ khiến 21 người chết, 3 người mất tích, 229 người bị thương.

Ấm lòng hình ảnh nhiều tài xế ô tô đi chậm dìu xe máy vượt gió bão Yagi