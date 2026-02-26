Bắt đầu kinh doanh trở lại trong ngày vía Thần Tài, tiểu thương mong mỏi một năm mới mua may, bán đắt
GĐXH - Chọn ngày vía Thần Tài mở hàng đầu năm đã là truyền thống của chợ Đồng Xuân, đây cũng là gửi gắm mong muốn một năm mới mua may, bán đắt.
Trong tiếng trống khai hội và làn hương trầm nghi ngút, đông đảo tiểu thương, doanh nghiệp và người dân đã cùng nhau chứng kiến thời khắc mở cửa phiên chợ đầu năm, gửi gắm niềm tin vào một năm 2026 hanh thông.
Tiểu thương kỳ vọng "mua may bán đắt"
Ngay sau nghi thức khai chợ, nhiều tiểu thương đã mở hàng lấy may. Những phong bao lì xì đỏ, cành đào nhỏ, mâm ngũ quả được bày trang trọng trước quầy như một lời cầu chúc năm mới thuận lợi.
Bà Nguyễn Thị Liễu, tiểu thương ngành hàng vải với hơn 20 năm gắn bó với chợ Đồng Xuân, chia sẻ: "Năm nào tôi cũng tham gia lễ khai chợ đầu xuân. Với chúng tôi, đây không chỉ là nghi thức mà là niềm tin. Mở hàng đầu năm suôn sẻ thì cả năm cũng nhẹ lòng hơn. Tôi mong năm nay sức mua tăng trở lại, khách buôn, khách lẻ đều đông".
Cùng chung tâm trạng, anh Trần Văn Hạnh., kinh doanh đồ gia dụng, cho biết năm 2025 còn nhiều biến động, sức mua có thời điểm chững lại. "Chúng tôi hy vọng 2026 kinh tế khởi sắc hơn. Chợ Đồng Xuân vốn là đầu mối lớn, nếu lượng khách sỉ từ các tỉnh tăng thì tiểu thương sẽ có thêm động lực", anh Hạnh cho hay.
Nhiều tiểu thương trẻ cũng bày tỏ mong muốn được hỗ trợ mạnh hơn về chuyển đổi số. Chị Phạm Thu M., thế hệ thứ hai tiếp quản quầy hàng gia đình, cho rằng việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và bán hàng là xu hướng tất yếu.
"Khách bây giờ không chỉ mua trực tiếp mà còn hỏi hàng qua mạng. Nếu chợ có nền tảng hỗ trợ quảng bá chung thì tiểu thương sẽ tiếp cận được nhiều khách hơn", chị đề xuất.
Hơn một thế kỷ giữ nhịp đập "Kẻ Chợ"
Theo Nhà sử học Dương Trung Quốc, lịch sử hình thành của chợ Đồng Xuân gắn với những biến chuyển lớn của Hà Nội cuối thế kỷ XIX.
Năm 1889, khi chính quyền thành phố quyết định xây dựng bốn khu chợ tại Hàng Gạo, Đồng Khánh, Hàng Tre và Đường Thành, Đồng Xuân được định vị là ngôi chợ lớn nhất, trung tâm giao thương quan trọng của Bắc Kỳ. Sự ra đời của chợ không nhằm thay thế "Kẻ Chợ" xưa cũ, mà tổ chức lại dòng chảy thương nghiệp vốn đã tồn tại và phát triển qua nhiều thế kỷ.
Từ một khu chợ bên bến sông với cảnh "trên bến dưới thuyền", Đồng Xuân dần trở thành đầu mối phân phối hàng hóa lớn, kết nối thành thị với nông thôn, liên thông các tuyến thương mại mở rộng tới Hải Phòng, Vân Nam, Lào…
Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ của Hà Nội, giữa những biểu tượng kiến trúc và hành chính mới, Đồng Xuân vẫn giữ vai trò là nhịp đập bền bỉ của đời sống thương mại.
Không lộng lẫy như Nhà hát Lớn Hà Nội hay cổ kính, trang nghiêm như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chợ Đồng Xuân mang vẻ mộc mạc, nhộn nhịp và đầy sinh khí - một "khuôn mặt" rất riêng của Hà Nội. Nơi đây không chỉ là không gian trao đổi hàng hóa, mà còn là ký ức tập thể của nhiều thế hệ người dân Thủ đô, nơi văn hóa, tín ngưỡng và nhịp sống thường nhật hòa quyện trong từng quầy hàng, tiếng rao, tiếng mặc cả.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Song Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Xuân (đơn vị quản lý chợ Đồng Xuân) cho biết, đến năm 2026 cũng đánh dấu tròn 30 năm thành lập Công ty Cổ phần Đồng Xuân (1996–2026).
Ba thập kỷ qua, đơn vị quản lý chợ đã từng bước đổi mới mô hình quản trị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nâng cao tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy, giữ gìn trật tự, cải thiện chất lượng dịch vụ và từng bước ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý.
Từ nền tảng lịch sử hơn 135 năm của chợ truyền thống, cùng 30 năm vận hành theo mô hình doanh nghiệp cổ phần, Đồng Xuân bước vào năm mới với tâm thế: tôn vinh truyền thống – khẳng định thương hiệu – mở ra vận hội phát triển bền vững.
"Trong năm 2026 và giai đoạn tới, chợ Đồng Xuân sẽ tập trung vào các mục tiêu: giữ gìn bản sắc văn hóa thương mại truyền thống; nâng cao chất lượng hàng hóa, xây dựng môi trường kinh doanh văn minh; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý; hướng tới xây dựng hình ảnh chợ trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước", ông Tùng cho hay.
Gửi gắm niềm tin thương mại hanh thông, tài lộc dồi dào
Trong không khí trang trọng của lễ khai chợ, lời kêu gọi đoàn kết, đồng hành giữa doanh nghiệp quản lý, chính quyền địa phương và cộng đồng tiểu thương được nhấn mạnh.
Mỗi gian hàng được kỳ vọng không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi lan tỏa uy tín, niềm tin và giá trị văn hóa thương mại Hà Nội.
Từ một "Kẻ Chợ" bên bến sông xưa đến "Chợ Lớn" giữa lòng phố cổ hôm nay, hành trình của Đồng Xuân là minh chứng cho sức sống bền bỉ của thương nghiệp Thăng Long – Hà Nội.
Đến nay, dù thành phố Hà Nội đã nhiều lần đổi thay, nhịp chợ vẫn đều đặn mỗi sớm mai, nhắc nhớ về cội nguồn và trách nhiệm gìn giữ.
Khi nghi thức khai mở chợ đầu xuân 2026 chính thức được tuyên bố, những tràng pháo tay vang lên hòa cùng tiếng chúc mừng năm mới. Niềm tin về một năm quốc thái dân an, thương mại hanh thông, tài lộc dồi dào được gửi gắm trong từng ánh mắt, nụ cười của người kinh doanh.
Chợ Đồng Xuân lại bước vào một mùa buôn bán mới – tiếp nối truyền thống hơn một thế kỷ và mở ra kỳ vọng phát triển bền vững trong chặng đường phía trước.
Cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội và thói quen hơn 20 năm xếp hàng từ đêm, chờ mua vàng ngày vía Thần TàiBảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Giữ thói quen hơn 20 năm nay, ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, ở phường Đống Đa, Hà Nội) có mặt từ 21h đêm ngày 25/2 để chờ mua vàng vía Thần Tài. Không riêng ông, nhiều người dân cũng xếp hàng từ 3h sáng, bất chấp giá vàng tăng cao, chỉ để mua một chỉ vàng lấy may đầu năm.
Hà Nội: Tấp nập người dân mua vàng trước ngày vía Thần tàiBảo vệ người tiêu dùng - 21 giờ trước
GĐXH - Mặc dù ngày mai (26/2/2026) mới chính thức là ngày vía Thần tài - dịp người dân Việt Nam truyền thống mua vàng cầu tài lộc, may mắn cho năm mới Bính Ngọ, nhưng từ hôm nay, mùng 9 tháng Giêng (25/2/2026), không khí mua sắm đã sôi động tại các điểm bán vàng lớn ở Hà Nội.
Lưu ý đặc biệt khi đi mua vàng ngày Vía Thần Tài, người mua tuyệt đối không mắc kẻo mất tiền, dính phạtBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Người mua vàng cần phải lưu ý đặc biệt những thông tin này trong ngày vía Thần Tài 2026.
Những lưu ý đặc biệt người dân bắt buộc phải nằm lòng khi mua vàng ngày vía Thần TàiBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Để tránh vi phạm và hạn chế rủi ro khi giao dịch mua vàng, kim loại quý dịp vía Thần Tài, người dân cần nắm rõ quy định giao dịch có giá trị từ 20 triệu đồng/ngày phải thanh toán qua ngân hàng (Nghị định 232/2025/NĐ-CP), thay vì tiền mặt như trước.
Ngày Vía Thần Tài có nên đi bán vàng không: Chuyên gia giàu kinh nghiệm đưa lời khuyên thấu tình đạt lýBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày Vía Thần Tài, nhiều người có quan điểm đi mua vàng để may mắn. Tuy nhiên, liệu có nên bán vàng trong ngày vía Thần Tài không?
Hà Nội ấn định khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cưBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Từ đầu tuần này, khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư trên địa bàn Hà Nội chính thức được áp dụng theo Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 13/2/2026.
Sau kỳ nghỉ Tết, ngành Công Thương đặt ra hàng loạt mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát hàng hóaBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn ngành Công Thương bước vào guồng công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, quán triệt phương châm "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay". Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không để quãng nghỉ đầu năm làm gián đoạn tiến độ nhiệm vụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường sôi động, hàng hóa dồi dào, sức mua chưa mạnh mẽBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Ngày Mùng 6 Tết, ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Hầu hết cửa hàng tại chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã mở cửa hoạt động, nguồn cung hàng hóa phong phú.
Tiền mừng tuổi Tết Bính Ngọ 2026 từ bao nhiêu có thể gửi tiết kiệm?Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Chỉ từ 100.000 đồng, khách hàng có thể mở sổ tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng, phù hợp để cha mẹ giúp con gửi tiết kiệm từ số tiền mừng tuổi dịp Tết.
Mùng 5 Tết Nguyên đán, thị trường chưa phát sinh 'điểm nóng' giá cảBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Bước sang Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu tại Hà Nội và nhiều địa phương đã vận hành gần như bình thường, nguồn cung dồi dào, sức mua tăng trở lại nhưng mặt bằng giá vẫn ổn định, không xuất hiện hiện tượng “sốt” giá hay đứt gãy nguồn hàng.
Mùng 5 Tết Nguyên đán, thị trường chưa phát sinh 'điểm nóng' giá cảBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Bước sang Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu tại Hà Nội và nhiều địa phương đã vận hành gần như bình thường, nguồn cung dồi dào, sức mua tăng trở lại nhưng mặt bằng giá vẫn ổn định, không xuất hiện hiện tượng “sốt” giá hay đứt gãy nguồn hàng.