Bắt đầu kinh doanh trở lại trong ngày vía Thần Tài, tiểu thương mong mỏi một năm mới mua may, bán đắt

Những lưu ý đặc biệt người dân bắt buộc phải nằm lòng khi mua vàng ngày vía Thần Tài GĐXH - Để tránh vi phạm và hạn chế rủi ro khi giao dịch mua vàng, kim loại quý dịp vía Thần Tài, người dân cần nắm rõ quy định giao dịch có giá trị từ 20 triệu đồng/ngày phải thanh toán qua ngân hàng (Nghị định 232/2025/NĐ-CP), thay vì tiền mặt như trước.

Trong tiếng trống khai hội và làn hương trầm nghi ngút, đông đảo tiểu thương, doanh nghiệp và người dân đã cùng nhau chứng kiến thời khắc mở cửa phiên chợ đầu năm, gửi gắm niềm tin vào một năm 2026 hanh thông.

Tiểu thương kỳ vọng "mua may bán đắt"

Ngay sau nghi thức khai chợ, nhiều tiểu thương đã mở hàng lấy may. Những phong bao lì xì đỏ, cành đào nhỏ, mâm ngũ quả được bày trang trọng trước quầy như một lời cầu chúc năm mới thuận lợi.

Quanh cảnh Lễ khai "chợ đầu xuân - cầu tài lộc, thương mại hanh thông" đã được tổ chức trang trọng tại Chợ Đồng Xuân (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), thu hút đông đảo tiểu thương, người dân và du khách.

Bà Nguyễn Thị Liễu, tiểu thương ngành hàng vải với hơn 20 năm gắn bó với chợ Đồng Xuân, chia sẻ: "Năm nào tôi cũng tham gia lễ khai chợ đầu xuân. Với chúng tôi, đây không chỉ là nghi thức mà là niềm tin. Mở hàng đầu năm suôn sẻ thì cả năm cũng nhẹ lòng hơn. Tôi mong năm nay sức mua tăng trở lại, khách buôn, khách lẻ đều đông".

Cùng chung tâm trạng, anh Trần Văn Hạnh., kinh doanh đồ gia dụng, cho biết năm 2025 còn nhiều biến động, sức mua có thời điểm chững lại. "Chúng tôi hy vọng 2026 kinh tế khởi sắc hơn. Chợ Đồng Xuân vốn là đầu mối lớn, nếu lượng khách sỉ từ các tỉnh tăng thì tiểu thương sẽ có thêm động lực", anh Hạnh cho hay.

Các tiểu tương cho biết, lễ "khai chợ" đúng ngày vía Thần Tài không chỉ là một nghi thức truyền thống mở hàng đầu năm, mà còn là nghi lễ thiêng liêng và giàu ý nghĩa đối với chợ Đồng Xuân, với cộng đồng tiểu thương và với đời sống thương mại của Hà Nội.

Nhiều tiểu thương trẻ cũng bày tỏ mong muốn được hỗ trợ mạnh hơn về chuyển đổi số. Chị Phạm Thu M., thế hệ thứ hai tiếp quản quầy hàng gia đình, cho rằng việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và bán hàng là xu hướng tất yếu.

"Khách bây giờ không chỉ mua trực tiếp mà còn hỏi hàng qua mạng. Nếu chợ có nền tảng hỗ trợ quảng bá chung thì tiểu thương sẽ tiếp cận được nhiều khách hơn", chị đề xuất.