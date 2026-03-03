Hà Nội sắp tổ chức hội nghị thúc đẩy tiêu dùng, đưa bán lẻ tăng trên 13% trong năm 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Hội nghị dự kiến tổ chức trong tháng 3/2026 hoặc thời điểm phù hợp tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội (số 12 Lê Lai, phường Hoàn Kiếm).

Nội dung chính gồm: báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ kết nối cung - cầu, thúc đẩy tiêu dùng năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2026; trao đổi về phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng; giải pháp quảng bá, kết nối hàng hóa tới người tiêu dùng và đẩy mạnh đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử; thảo luận của các sở, ngành và kết luận, giao nhiệm vụ của lãnh đạo Thành phố.

Theo đó, hội nghị được tổ chức nhằm đẩy mạnh tiêu dùng, lưu thông hàng hóa, phát triển thị trường nội địa cho hàng Việt; phấn đấu chỉ tiêu tăng trưởng ngành bán buôn và bán lẻ năm 2026 đạt từ 13,12% trở lên.

Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP của Thành phố đạt từ 11% trở lên, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo.

Theo kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu dùng, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2026, bán lẻ tăng trưởng 13%. Ảnh minh họa

Theo đó, Hà Nội sẽ tập trung nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động kết nối cung - cầu, lưu thông hàng hóa và tiêu dùng hàng Việt để đề xuất giải pháp hỗ trợ thiết thực, góp phần tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.

Đồng thời, tăng cường các giải pháp kết nối, tiêu thụ hàng hóa thông qua các sàn thương mại điện tử, mở rộng kênh phân phối hiện đại.

Sự kiện này cũng khẳng định cam kết đồng hành, hỗ trợ của chính quyền Thành phố đối với cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo không gian để lãnh đạo Thành phố gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp, hiệp hội nhằm thống nhất các giải pháp thúc đẩy tiêu dùng và lưu thông hàng hóa.

Dự kiến hội nghị có hơn 100 đại biểu tham dự, gồm đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo Thành phố, các sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp, hệ thống siêu thị như WinMart, AEON, GO!, MM Mega Market, Co.opmart, Fujimart, Lotte Mart cùng các chuỗi thực phẩm, cửa hàng chuyên doanh và các sàn thương mại điện tử.

UBND Thành phố giao Sở Công Thương àm đầu mối điều phối, xây dựng chương trình chi tiết, tổng hợp báo cáo và mời đại biểu;

Văn phòng UBND Thành phố chuẩn bị cơ sở vật chất, lễ tân; các sở, ngành liên quan chủ động chuẩn bị tham luận, phối hợp tổ chức nhằm bảo đảm hội nghị diễn ra thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động tiêu dùng và lưu thông hàng hóa của Thủ đô năm 2026.

