Giá bạc hôm nay (6/2): Thị trường trong nước phục hồi nhẹ, biên độ tăng chênh lệch

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay điều chỉnh nhẹ khi Phú quý mở phiên ở vùng giá 85,1 triệu đồng/kg và qua các nhịp điều chỉnh, giá bán ra hiện tại nâng lên vùng 86,8 triệu đồng/kg.

Theo đó, biên độ tăng của Phú Quý trong phiên ngày hôm nay tương ứng khoảng 1,7 triệu đồng/kg. Giá bán ra loại bạc lượng của đơn vị này cũng ở vùng 3,257 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, hệ thống Ancarat mở phiên với vùng giá khá thấp, 84,2 triệu đồng/kg và qua các nhịp điều chỉnh, giá tại thời điểm hơn 14h chiều nay đã nâng lên vùng 86,0 triệu đồng/kg. Biên độ tăng tương ứng khoảng 1,8 triệu đồng/kg.

Giá bạc lượng của Ancarat đang niêm yết ở ngưỡng 3,261 triệu đồng/kg.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý thể hiện xu hướng giá bạc trong 7 ngày qua có chiều hướng giảm.

Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc luôn cao hơn so với 2 đơn vị trên, ở vùng giá 89,7 triệu đồng/kg, trong khi giá mở phiên hôm nay chỉ ở vùng 88,8 triệu đồng/kg. Như vậy, biên độ tăng của Sacombank-SBJ hôm nay tương ứng mức 900.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với Ancarat và Phú Quý.

Trong nước, ngoài các thương hiệu bạc truyền thống kể trên, thị trường bạc gần đây còn ghi nhận sự tham gia bán lẻ của Doji, góp phần làm gia tăng nguồn cung cũng như đa dạng hóa sản phẩm bạc trên thị trường và gia tăng tính cạnh tranh về giá, về sản phẩm.

Theo đó, Doji đang niêm yết loại bạc Doji 99.0 ở vùng giá 3,173 triệu đồng/lượng và 15,865 triệu đồng/5 lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đang ở vùng 83 USD/oz, không quá biến động so với phiên ngày 5/3.

