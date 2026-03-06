Mới nhất
Giá bạc hôm nay (6/2): Thị trường trong nước phục hồi nhẹ, biên độ tăng chênh lệch

Thứ sáu, 14:50 06/03/2026 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
Khánh Dương - Kiều Trang
GĐXH - Giá bạc hôm nay có sự phục hồi nhẹ khi giá bán ra của các thương hiệu có biên độ dao động khoảng 900.000 đến 1,8 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay (5/3): Thị trường trong nước "lao dốc" bất ngờ", có nơi giảm tới 3 triệu đồng/kg chỉ vài giờGiá bạc hôm nay (5/3): Thị trường trong nước 'lao dốc' bất ngờ', có nơi giảm tới 3 triệu đồng/kg chỉ vài giờ

GĐXH - Sau phiên phục hồi nhẹ trước đó, thị trường bạc trong nước ngày 5/3 ghi nhận đà giảm mạnh, có thời điểm biên độ giảm lên tới 3 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay điều chỉnh nhẹ khi Phú quý mở phiên ở vùng giá 85,1 triệu đồng/kg và qua các nhịp điều chỉnh, giá bán ra hiện tại nâng lên vùng 86,8 triệu đồng/kg.

Theo đó, biên độ tăng của Phú Quý trong phiên ngày hôm nay tương ứng khoảng 1,7 triệu đồng/kg. Giá bán ra loại bạc lượng của đơn vị này cũng ở vùng 3,257 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, hệ thống Ancarat mở phiên với vùng giá khá thấp, 84,2 triệu đồng/kg và qua các nhịp điều chỉnh, giá tại thời điểm hơn 14h chiều nay đã nâng lên vùng 86,0 triệu đồng/kg. Biên độ tăng tương ứng khoảng 1,8 triệu đồng/kg.

Giá bạc lượng của Ancarat đang niêm yết ở ngưỡng 3,261 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay (6/2): Thị trường trong nước phục hồi nhẹ, biên độ tăng khoảng 1,7 triệu đồng/kg - Ảnh 1.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý thể hiện xu hướng giá bạc trong 7 ngày qua có chiều hướng giảm.

Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc luôn cao hơn so với 2 đơn vị trên, ở vùng giá 89,7 triệu đồng/kg, trong khi giá mở phiên hôm nay chỉ ở vùng 88,8 triệu đồng/kg. Như vậy, biên độ tăng của Sacombank-SBJ hôm nay tương ứng mức 900.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với Ancarat và Phú Quý.

Trong nước, ngoài các thương hiệu bạc truyền thống kể trên, thị trường bạc gần đây còn ghi nhận sự tham gia bán lẻ của Doji, góp phần làm gia tăng nguồn cung cũng như đa dạng hóa sản phẩm bạc trên thị trường và gia tăng tính cạnh tranh về giá, về sản phẩm.

Giá bạc hôm nay (6/2): Thị trường trong nước phục hồi nhẹ, biên độ tăng khoảng 1,7 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

Thị trường bạc trong nước gần đây còn ghi nhận sự tham gia bán lẻ của Doji, góp phần làm gia tăng nguồn cung cũng như đa dạng hóa sản phẩm. Ảnh: Khánh Dương

Theo đó, Doji đang niêm yết loại bạc Doji 99.0 ở vùng giá 3,173 triệu đồng/lượng và 15,865 triệu đồng/5 lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đang ở vùng 83 USD/oz, không quá biến động so với phiên ngày 5/3.

Giá bạc hôm nay (6/2): Thị trường trong nước phục hồi nhẹ, biên độ tăng khoảng 1,7 triệu đồng/kg - Ảnh 3.

Bảng giá bạc chiều nay của hệ thống Phú Quý.

Giá bạc hôm nay (6/2): Thị trường trong nước phục hồi nhẹ, biên độ tăng khoảng 1,7 triệu đồng/kg - Ảnh 4.

Bảng giá bạc chiều nay của hệ thống Ancarat.

Giá bạc hôm nay (6/2): Thị trường trong nước phục hồi nhẹ, biên độ tăng khoảng 1,7 triệu đồng/kg - Ảnh 5.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đang ở vùng 83 USD/oz, không quá biến động so với phiên ngày 5/3.

Giá bạc hôm nay (6/2): Thị trường trong nước phục hồi nhẹ, biên độ tăng khoảng 1,7 triệu đồng/kg - Ảnh 6.Căng thẳng Trung Đông giá xăng dầu biến động: Chưa bao giờ, thị trường cần người dân tiết kiệm năng lượng như lúc này

GĐXH - Theo Bộ Công thương, xung đột quân sự tại Trung Đông đang tạo ra những cú sốc lớn đối với thị trường năng lượng thế giới, kéo theo nguy cơ gián đoạn nguồn cung và biến động mạnh của giá xăng dầu. Do đó, để giữ vững nguồn cung và tâm lý thị trường, bên cạnh sự điều hành của Chính phủ và các bộ, ngành, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và người dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

 

