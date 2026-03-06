Giá bạc hôm nay (6/2): Thị trường trong nước phục hồi nhẹ, biên độ tăng chênh lệch
GĐXH - Giá bạc hôm nay có sự phục hồi nhẹ khi giá bán ra của các thương hiệu có biên độ dao động khoảng 900.000 đến 1,8 triệu đồng/kg.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay điều chỉnh nhẹ khi Phú quý mở phiên ở vùng giá 85,1 triệu đồng/kg và qua các nhịp điều chỉnh, giá bán ra hiện tại nâng lên vùng 86,8 triệu đồng/kg.
Theo đó, biên độ tăng của Phú Quý trong phiên ngày hôm nay tương ứng khoảng 1,7 triệu đồng/kg. Giá bán ra loại bạc lượng của đơn vị này cũng ở vùng 3,257 triệu đồng/lượng.
Cùng xu hướng, hệ thống Ancarat mở phiên với vùng giá khá thấp, 84,2 triệu đồng/kg và qua các nhịp điều chỉnh, giá tại thời điểm hơn 14h chiều nay đã nâng lên vùng 86,0 triệu đồng/kg. Biên độ tăng tương ứng khoảng 1,8 triệu đồng/kg.
Giá bạc lượng của Ancarat đang niêm yết ở ngưỡng 3,261 triệu đồng/kg.
Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc luôn cao hơn so với 2 đơn vị trên, ở vùng giá 89,7 triệu đồng/kg, trong khi giá mở phiên hôm nay chỉ ở vùng 88,8 triệu đồng/kg. Như vậy, biên độ tăng của Sacombank-SBJ hôm nay tương ứng mức 900.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với Ancarat và Phú Quý.
Trong nước, ngoài các thương hiệu bạc truyền thống kể trên, thị trường bạc gần đây còn ghi nhận sự tham gia bán lẻ của Doji, góp phần làm gia tăng nguồn cung cũng như đa dạng hóa sản phẩm bạc trên thị trường và gia tăng tính cạnh tranh về giá, về sản phẩm.
Theo đó, Doji đang niêm yết loại bạc Doji 99.0 ở vùng giá 3,173 triệu đồng/lượng và 15,865 triệu đồng/5 lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đang ở vùng 83 USD/oz, không quá biến động so với phiên ngày 5/3.
Gửi 200 triệu đồng 12 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường - 42 phút trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.
Giá lăn bánh Honda CR-V giảm sốc, thấp chưa từng có, rẻ nhất lịch sử, Mazda CX-5 không so lại doanh sốGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Honda CR-V xuống mức cạnh tranh hơn nhờ ưu đãi lớn, tạo ra sự đe dọa lớn cho Mazda CX-5.
Tỷ giá USD/VND hôm nay 6/3 trong nước tiếp tục biến động, USD có thể còn chịu áp lực mớiGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Tỷ giá trung tâm sáng hôm nay (ngày 6/3) được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.057 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên đầu tuần.
MPV 7 chỗ hạng B giá 480 triệu đồng của Hyundai sắp về Việt Nam thiết kế đẹp đẳng cấp sánh ngang Misubishi Xpander, rẻ nhất phân khúc, chỉ nhỉnh hơn Kia MorningGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - MPV 7 chỗ hạng B của Hyundai được dự đoán sẽ sớm cập bến Việt Nam trong thời gian tới, tiếp tục gia nhập cuộc cạnh tranh ở phân khúc MPV 7 chỗ phổ thông.
Giá vàng hôm nay 6/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sốc bao nhiêu?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm mạnh theo theo thị trường quốc tế, vàng miếng SJC giảm 2,2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng.
Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng thiết kế đẹp xuất sắc, trang bị đẳng cấp sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc của Suzuki lại sở hữu phanh ABS, màn hình TFT xịn bậc nhất phân khúc dù mức giá chỉ 23 triệu đồng.
Xe ga 155cc giá 40 triệu đồng thiết kế hiện đại, trang bị đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision khiến thị trường dậy sóngGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Xe ga 155cc đối đầu với Honda SH Mode, giá bán cực mềm chỉ 40 triệu đồng.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) được hình thành từ quận Hai Bà Trưng cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.
Tỷ giá USD/VND hôm nay ngày 5/3: Ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, áp sát mức trầnGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Phiên giao dịch ngày 5/3, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đà tăng mạnh, đẩy giá bán ra tiến sát ngưỡng trần cho phép. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh áp lực từ thị trường quốc tế và những biến động địa chính trị tại Trung Đông.
Điểm danh những tuyến phố có giá đất ở đắt đỏ bậc nhất Hà Nội năm 2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Theo bảng giá đất mới được Hà Nội ban hành và áp dụng cho năm 2026, giá đất trên các tuyến đường: Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hàng Đào... đang có giá cao nhất, hơn 700 triệu đồng/m2.
Giá vàng hôm nay 6/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sốc bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm mạnh theo theo thị trường quốc tế, vàng miếng SJC giảm 2,2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng.