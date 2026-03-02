Vì sức khỏe cộng đồng: Hà Nội phát động thi đua 'An toàn thực phẩm' giai đoạn 2026 - 2030

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Hà Nội siết bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng như thế nào? GĐXH - Trong Kế hoạch về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) thành phố Hà Nội năm 2026, UBND TP Hà Nội đặt chỉ tiêu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch ATVSLĐ; 100% cơ sở có nguy cơ cao mất an toàn lao động triển khai các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ và phòng, chống dịch bệnh.

Theo kế hoạch, phong trào nhằm triển khai hiệu quả Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành; góp phần nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Thủ đô.

Phong trào cũng tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong giai đoạn 2021–2025, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trong việc bảo đảm ATTP.

Thành phố nhấn mạnh việc kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác này.

Công tác truyền thông về an toàn thực phẩm được Hà Nội tăng cường vào các dịp cao điểm như Tháng hành động vì ATTP, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu… Ảnh minh họa.

Về nội dung triển khai, các sở, ngành được yêu cầu chủ động tham mưu Thành phố ban hành cơ chế, chính sách tăng cường quản lý nhà nước về ATTP; xây dựng văn bản chỉ đạo, đưa tiêu chí ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của đơn vị, địa phương.

Mục tiêu là thiết lập trật tự, kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kiểm soát hiệu quả nguy cơ mất an toàn, bảo vệ sức khỏe người dân.

Cùng với đó, Thành phố yêu cầu đổi mới, đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền về thực trạng ATTP và kịp thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn tới người quản lý, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân. Công tác truyền thông được tăng cường vào các dịp cao điểm như Tháng hành động vì ATTP, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu…

Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và hậu kiểm được đẩy mạnh, đặc biệt là các đợt kiểm tra liên ngành, đột xuất nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về ATTP, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Thành phố cũng khuyến khích các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm áp dụng quy trình quản lý chất lượng tiên tiến như GAP, HACCP, ISO 22000; phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao; nhân rộng mô hình sản xuất theo chuỗi và hệ thống phân phối thực phẩm an toàn.

Đồng thời, tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố để kết nối tiêu thụ thực phẩm an toàn, đặc sản vùng miền phục vụ người dân Thủ đô; siết chặt quản lý ATTP tại các làng nghề, chợ thực phẩm, chợ đầu mối nông sản.

Một nội dung trọng tâm khác là đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực ATTP, đẩy mạnh giải quyết thủ tục qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đạt cấp độ dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Thành phố tiếp tục duy trì, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm và quản lý, phát triển chợ thương mại điện tử sản phẩm thực phẩm an toàn.

