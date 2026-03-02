Vì sức khỏe cộng đồng: Hà Nội phát động thi đua 'An toàn thực phẩm' giai đoạn 2026 - 2030
GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 2/3/2026 về tổ chức phong trào thi đua "An toàn thực phẩm" (ATTP) trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026 - 2030.
Theo kế hoạch, phong trào nhằm triển khai hiệu quả Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành; góp phần nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Thủ đô.
Phong trào cũng tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong giai đoạn 2021–2025, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trong việc bảo đảm ATTP.
Thành phố nhấn mạnh việc kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác này.
Về nội dung triển khai, các sở, ngành được yêu cầu chủ động tham mưu Thành phố ban hành cơ chế, chính sách tăng cường quản lý nhà nước về ATTP; xây dựng văn bản chỉ đạo, đưa tiêu chí ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của đơn vị, địa phương.
Mục tiêu là thiết lập trật tự, kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kiểm soát hiệu quả nguy cơ mất an toàn, bảo vệ sức khỏe người dân.
Cùng với đó, Thành phố yêu cầu đổi mới, đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền về thực trạng ATTP và kịp thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn tới người quản lý, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân. Công tác truyền thông được tăng cường vào các dịp cao điểm như Tháng hành động vì ATTP, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu…
Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và hậu kiểm được đẩy mạnh, đặc biệt là các đợt kiểm tra liên ngành, đột xuất nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về ATTP, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.
Thành phố cũng khuyến khích các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm áp dụng quy trình quản lý chất lượng tiên tiến như GAP, HACCP, ISO 22000; phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao; nhân rộng mô hình sản xuất theo chuỗi và hệ thống phân phối thực phẩm an toàn.
Đồng thời, tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố để kết nối tiêu thụ thực phẩm an toàn, đặc sản vùng miền phục vụ người dân Thủ đô; siết chặt quản lý ATTP tại các làng nghề, chợ thực phẩm, chợ đầu mối nông sản.
Một nội dung trọng tâm khác là đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực ATTP, đẩy mạnh giải quyết thủ tục qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đạt cấp độ dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
Thành phố tiếp tục duy trì, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm và quản lý, phát triển chợ thương mại điện tử sản phẩm thực phẩm an toàn.
Hà Nội đặt lộ trình đến 2030 chuyển đổi 100% taxi sang sử dụng điện, năng lượng xanh như thế nào?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước
GĐXH - Trong kế hoạch về chuyển đổi phương tiện taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn Thủ đô vừa công bố, Hà Nội đặt mốc chậm nhất đến năm 2030 sẽ hoàn thành chuyển đổi 100% xe taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe taxi điện, năng lượng xanh.
Trung Đông căng thẳng, Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp chủ động ứng phóBảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trước
GĐXH - Trước diễn biến căng thẳng leo thang tại Trung Đông và nguy cơ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp xuất nhập khẩu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
EVNNPC cảnh báo 3 nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tháng 2 của nhiều hộ gia đình tăng mạnhBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Ngày 27/2, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phát đi cảnh báo về khả năng hóa đơn tiền điện tháng 2 của nhiều hộ gia đình tăng mạnh, xuất phát từ diễn biến thời tiết thất thường cùng nhu cầu sinh hoạt gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán.
Bắt đầu kinh doanh trở lại trong ngày vía Thần Tài, tiểu thương mong mỏi một năm mới mua may, bán đắtBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Chọn ngày vía Thần Tài mở hàng đầu năm đã là truyền thống của chợ Đồng Xuân, đây cũng là gửi gắm mong muốn một năm mới mua may, bán đắt.
Cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội và thói quen hơn 20 năm xếp hàng từ đêm, chờ mua vàng ngày vía Thần TàiBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Giữ thói quen hơn 20 năm nay, ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, ở phường Đống Đa, Hà Nội) có mặt từ 21h đêm ngày 25/2 để chờ mua vàng vía Thần Tài. Không riêng ông, nhiều người dân cũng xếp hàng từ 3h sáng, bất chấp giá vàng tăng cao, chỉ để mua một chỉ vàng lấy may đầu năm.
Hà Nội: Tấp nập người dân mua vàng trước ngày vía Thần tàiBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Mặc dù ngày mai (26/2/2026) mới chính thức là ngày vía Thần tài - dịp người dân Việt Nam truyền thống mua vàng cầu tài lộc, may mắn cho năm mới Bính Ngọ, nhưng từ hôm nay, mùng 9 tháng Giêng (25/2/2026), không khí mua sắm đã sôi động tại các điểm bán vàng lớn ở Hà Nội.
Lưu ý đặc biệt khi đi mua vàng ngày Vía Thần Tài, người mua tuyệt đối không mắc kẻo mất tiền, dính phạtBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Người mua vàng cần phải lưu ý đặc biệt những thông tin này trong ngày vía Thần Tài 2026.
Những lưu ý đặc biệt người dân bắt buộc phải nằm lòng khi mua vàng ngày vía Thần TàiBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Để tránh vi phạm và hạn chế rủi ro khi giao dịch mua vàng, kim loại quý dịp vía Thần Tài, người dân cần nắm rõ quy định giao dịch có giá trị từ 20 triệu đồng/ngày phải thanh toán qua ngân hàng (Nghị định 232/2025/NĐ-CP), thay vì tiền mặt như trước.
Ngày Vía Thần Tài có nên đi bán vàng không: Chuyên gia giàu kinh nghiệm đưa lời khuyên thấu tình đạt lýBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Ngày Vía Thần Tài, nhiều người có quan điểm đi mua vàng để may mắn. Tuy nhiên, liệu có nên bán vàng trong ngày vía Thần Tài không?
Hà Nội ấn định khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cưBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Từ đầu tuần này, khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư trên địa bàn Hà Nội chính thức được áp dụng theo Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 13/2/2026.
Cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội và thói quen hơn 20 năm xếp hàng từ đêm, chờ mua vàng ngày vía Thần TàiBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Giữ thói quen hơn 20 năm nay, ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, ở phường Đống Đa, Hà Nội) có mặt từ 21h đêm ngày 25/2 để chờ mua vàng vía Thần Tài. Không riêng ông, nhiều người dân cũng xếp hàng từ 3h sáng, bất chấp giá vàng tăng cao, chỉ để mua một chỉ vàng lấy may đầu năm.