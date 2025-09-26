Mới nhất
Nữ sinh bị xe bồn cố ý cán tử vong ở Hà Nội: Khởi tố tài xế tội giết người

Thứ sáu, 21:33 26/09/2025 | Pháp luật
Đinh Văn Long bị khởi tố tội giết người do hành vi cố tình cán chết nữ sinh lớp 10 sau va chạm giao thông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Long (51 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ) về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Long là tài xế xe bồn cố tình cán nữ sinh lớp 10 tử vong vào ngày 13/9.

Nữ sinh bị xe bồn cố ý cán tử vong ở Hà Nội: Khởi tố tài xế tội giết người - Ảnh 1.

Tài xế Đinh Văn Long tại cơ quan công an

Điều tra ban đầu xác định, khoảng 9h20 ngày 13/9, vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn chở bê tông và xe máy điện xảy ra tại gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên (Hà Nội).

Vụ va chạm khiến nữ sinh H.A. (học sinh lớp 10) - người đi xe máy điện bị thương, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng không thể qua khỏi. Sau khi xảy ra sự việc, tài xế ô tô là Đinh Văn Long bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Đinh Văn Long đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục lái ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến nạn nhân bị thương tích nặng rồi tử vong.

Mục đích của hành vi này là để cho nạn nhân tử vong, Long đi tù, sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân.

Kết quả xét nghiệm Long không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma tuý.

Minh Tuệ
Top