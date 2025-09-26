Nữ sinh bị xe bồn cố ý cán tử vong ở Hà Nội: Khởi tố tài xế tội giết người
Đinh Văn Long bị khởi tố tội giết người do hành vi cố tình cán chết nữ sinh lớp 10 sau va chạm giao thông.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Long (51 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ) về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Long là tài xế xe bồn cố tình cán nữ sinh lớp 10 tử vong vào ngày 13/9.
Điều tra ban đầu xác định, khoảng 9h20 ngày 13/9, vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn chở bê tông và xe máy điện xảy ra tại gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên (Hà Nội).
Vụ va chạm khiến nữ sinh H.A. (học sinh lớp 10) - người đi xe máy điện bị thương, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng không thể qua khỏi. Sau khi xảy ra sự việc, tài xế ô tô là Đinh Văn Long bỏ trốn khỏi hiện trường.
Đến khoảng 19h cùng ngày, Đinh Văn Long đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục lái ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến nạn nhân bị thương tích nặng rồi tử vong.
Mục đích của hành vi này là để cho nạn nhân tử vong, Long đi tù, sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân.
Kết quả xét nghiệm Long không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma tuý.
Chặn đứng đường dây làm giả hàng chục nghìn bằng tốt nghiệp, sổ đỏ, giấy phép lái xePháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Công an Quảng Trị vừa triệt phá thành công đường dây làm giả hàng chục nghìn bằng tốt nghiệp THPT, đại học, sổ đỏ, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy tờ khác.
Hà Nội: Đánh bạn gái tại quán bi-a vì ghen tuông, nam thanh niên bị tạm giữ hình sựPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Do mâu thuẫn ghen tuông, Nguyễn Hào Quang (SN 2001) đã đánh bạn gái dã man tại quán bi-a ở phường Xuân Phương (TP Hà Nội). Đối tượng hiện đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự.
Nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì chuyển cuộc gọi đòi nợ về số điện thoại đường dây nóng Bộ Công anPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa xử phạt nam thanh niên 29 tuổi 7,5 triệu đồng vì đã chuyển cuộc gọi đòi nợ về số điện thoại đường dây nóng Bộ công an.
Chặn đứng đường dây buôn ma túy giấu trong thùng sữa 'bay' từ Pháp về Việt NamPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa một đường dây buôn bán ma túy từ Pháp về Việt Nam, thu giữ 21kg Ketamin được ngụy trang trong thùng sữa.
Huế xử lý hàng loạt xe tự chế gây mất an toàn giao thôngPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 16 - 25/9, Phòng CSGT Công an TP Huế phát hiện, lập biên bản xử lý 148 trường hợp mô tô, gắn máy kéo theo xe gác, xe ba bốn bánh tự ý cải tạo gây mất an toàn giao thông.
Công an TP.HCM thông tin vụ MV của nhóm nghệ sĩ nghi quảng cáo web cá cượcPháp luật - 16 giờ trước
Cơ quan chức năng tại TP.HCM khẳng định, nghệ sĩ tham gia quảng bá liên quan cờ bạc có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bắt đối tượng cướp tài sản của học sinh ở Ninh BìnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình vừa bắt đối tượng cướp tài sản của các em học sinh do thiếu tiền tiêu xài.
Xóa sổ đường dây sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép vũ khí liên tỉnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng công an vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí liên tỉnh do người đàn ông ở Bắc Ninh cầm đầu, thu lợi hàng chục tỷ đồng.
Triệt phá ổ nhóm buôn ma túy qua FacebookPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lập tài khoản ảo, rao bán "cỏ Mỹ", ship hàng tận nơi, nhóm thanh niên tuổi đời từ 17 - 19 vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ, thu 2kg ma túy cùng nhiều tang vật.
Ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư sinh lời gấp 5 lần, tỉ lệ thắng 100%Pháp luật - 1 ngày trước
Bà H.T.N đến ngân hàng chuyển khoản 70 triệu đồng đến một số tài khoản khác để đầu tư vào hệ thống giúp sinh lời gấp 5 lần, với tỉ lệ thắng là 100%.
Triệt phá ổ nhóm buôn ma túy qua FacebookPháp luật
GĐXH - Lập tài khoản ảo, rao bán "cỏ Mỹ", ship hàng tận nơi, nhóm thanh niên tuổi đời từ 17 - 19 vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ, thu 2kg ma túy cùng nhiều tang vật.