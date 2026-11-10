Người phụ nữ 48 tuổi mất ngủ suốt 7 năm mới biết mình bước vào tuổi mãn kinh, bác sĩ nói sai lầm này rất nhiều chị em mắc

Nhiều phụ nữ ngoài 40 tuổi mô tả cảm giác giống nhau: đang ngồi làm việc hay nấu cơm thì bỗng nóng bừng từ ngực lên mặt, mồ hôi túa ra, tim đập nhanh. Cơn qua đi sau vài phút. Đêm thức giấc hai, ba lần. Sáng dậy mệt, dễ cáu, nói với con một câu rồi tự trách mình.

Phần lớn chị em nghĩ đó là chuyện bình thường và không nói với ai.

Những con số ít người biết

Việt Nam hiện có hơn 13 triệu phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh, tương đương khoảng 25% dân số nữ. Nếu tính cả nhóm từ 35 tuổi đã bắt đầu có thay đổi nội tiết, con số lên tới 25-26 triệu người.

Khoảng 75-80% chị em trải qua các cơn bốc hỏa và đổ mồ hôi ban đêm, trong đó 20-30% ở mức trung bình đến nặng. Điều nhiều người không ngờ tới: các triệu chứng này có thể kéo dài trung bình 7,4 năm, tức là gần một thập kỷ, chứ không phải vài tháng rồi hết như nhiều chị em vẫn nghĩ.

Mít tinh hưởng ứng Ngày Mãn kinh Thế giới và tập huấn chăm sóc sức khỏe phụ nữ do Cục Bà mẹ và Trẻ em phối hợp với Hội Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ Mãn kinh Việt Nam tổ chức.

Những khó chịu còn đi xa hơn cơn bốc hỏa. Tình trạng khô, đau khi quan hệ, khó chịu vùng kín và nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát được ghi nhận ở 50-84% phụ nữ trong giai đoạn này. Nhưng chỉ khoảng 20-25% trong số đó được điều trị.

Nói cách khác, cứ 4 chị em gặp vấn đề thì 3 người im lặng.

Những người phụ nữ ít có cơ hội đi khám nhất

Có một nhóm chị em còn thiệt thòi hơn, đó là nữ công nhân các khu công nghiệp. Ca kíp kín lịch, thu nhập vừa đủ lo cho con, việc nghỉ nửa ngày đi khám phụ khoa gần như là điều xa xỉ.

Đây là nhóm mà chiến dịch kỷ niệm 16 năm của thương hiệu Bảo Xuân (Dược phẩm Ích Nhân) hướng tới khi mang hơn 1.000 phần quà và các buổi khám tầm soát nội tiết miễn phí về tận khu công nghiệp Thái Nguyên.

Chương trình "Lắng nghe nội tiết tố nữ" hướng tới giúp chị em hiểu đúng và chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe nội tiết.

Bên cạnh đó, chiến dịch còn có hàng chục hội thảo chuyên đề phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, tiếp cận hàng nghìn chị em trên cả nước; đồng hành cùng Báo Phụ nữ Việt Nam trao quà hỗ trợ bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa. Riêng phần truyền thông, nhãn hàng hợp tác với Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đưa kiến thức y khoa chính thống về nội tiết tố nữ lên sóng truyền hình quốc gia.

Thương hiệu Bảo Xuân (Dược phẩm Ích Nhân) được vinh danh tại chương trình Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia 2026.

Năm nay, thương hiệu này nhận giải "Top 10 Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia" và "Sản phẩm - Dịch vụ Chất lượng Quốc gia".

Chị em nên làm gì?

Các bác sĩ sản phụ khoa khuyên đây là quá trình sinh lý tự nhiên, không phải bệnh cần "chữa khỏi". Nhưng nếu các triệu chứng kéo dài, ảnh hưởng đến giấc ngủ, công việc và không khí gia đình thì chị em nên đi khám, đừng cố chịu.

Nền tảng vẫn là lối sống, hãy thực hiện chế độ ăn uống cân bằng, ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và cá; vận động đều đặn ít nhất 150 phút mỗi tuần để giữ cơ, giữ xương và bảo vệ tim mạch.

Bảo Xuân đồng hành cùng các hoạt động thể thao cộng đồng, đưa thông điệp chăm sóc nội tiết đến gần hơn với đời sống thường ngày.

Với trường hợp triệu chứng nặng, bác sĩ có thể cân nhắc liệu pháp nội tiết mãn kinh (MHT). Tuy nhiên liệu pháp này không dành cho tất cả, chỉ áp dụng cho người có tiền sử ung thư vú, huyết khối tĩnh mạch hay bệnh gan nặng đều cần được đánh giá kỹ.

Hai điều các chuyên gia nhấn mạnh chị em không nên làm, đó là tự mua hormone dùng kéo dài vì nghe người khác khen, và dùng thực phẩm bổ sung để thay thế việc điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Thu Bùi