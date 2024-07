Bộ đôi rô bốt khổng lồ sẵn sàng thi công hầm đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội

11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập và xử phạt người đăng tin không đúng sự thật một nữ công nhân lây nhiễm HIV cho 16 người gây hoang mang dự luận; Theo dự báo thời tiết khu vực Bắc Bộ lại có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.