Bộ GD-ĐT công bố chương trình giáo dục nâng cao mới của 15 môn chuyên

Thông tư được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và đam mê với các lĩnh vực chuyên sâu, đồng thời cụ thể hóa định hướng phát triển giáo dục mũi nhọn, có hiệu lực từ ngày 15/10.

Định hướng học sinh chuyên trong khai thác, sử dụng trí tuệ nhân tạo

Theo đó, thông tư gồm chương trình giáo dục nâng cao của 15 môn học được giảng dạy tại trường THPT chuyên, gồm: Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn).

Các môn chuyên được xây dựng theo hướng nâng cao từ chương trình hiện hành (Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT), không mở rộng thêm ngoài khung kiến thức, nhưng tiếp cận quốc tế, cập nhật xu hướng giáo dục mới. Nội dung học tập hướng đến đào tạo mũi nhọn, phát hiện nhân tài và phục vụ các kỳ thi học sinh giỏi trong nước, quốc tế.

Thời lượng dành cho dạy học các môn chuyên: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn và Tiếng Nhật: 70 tiết/năm học; Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học: 52 tiết/năm học.

Chương trình gồm nội dung bắt buộc và nội dung lựa chọn, trong đó phần lựa chọn chiếm khoảng 20% thời lượng. Các môn khoa học tự nhiên tăng cường thực hành, thí nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin và định hướng học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Học sinh được rèn luyện năng lực tự học, tư duy phản biện, sáng tạo, giải quyết vấn đề và phát triển kỹ năng tư duy đặc thù từng môn.

Cụ thể, chương trình giáo dục nâng cao 15 môn chuyên dành cho trường THPT chuyên như sau:

Phát triển giáo viên và định hướng nhân lực

Bộ GD-ĐT cho hay, chương trình nâng cao có định hướng học thuật sâu, yêu cầu giáo viên có năng lực chuyên môn vững, có kiến thức rộng và sâu về môn học, thành thạo phương pháp dạy học tích cực, tích hợp và nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực học sinh. Giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh thực hiện dự án học tập, nghiên cứu, tham gia các kỳ thi học sinh giỏi và thi quốc tế.

Với học sinh, chương trình giúp phát triển tư duy logic, sáng tạo, phản biện, đồng thời hình thành lộ trình nghề nghiệp rõ ràng qua các nội dung học tập định hướng ngành nghề.

Học sinh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Thông tư cũng đặt nền tảng đào tạo sớm nguồn nhân lực tiềm năng trong các lĩnh vực then chốt như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế - tài chính, ngoại giao, giáo dục tinh hoa.

Theo Bộ GD-ĐT, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, việc chuẩn hóa chương trình giáo dục nâng cao là bước đi quan trọng để phát triển nhân lực chất lượng cao, đảm bảo công bằng và định hướng chiến lược dài hạn cho giáo dục mũi nhọn.