Bố làm kinh doanh, mẹ kế toán của Phương Oanh gây chú ý
GĐXH - Phương Oanh trở về Hà Nội sau 1 tháng đăng quang Miss World Vietnam 2025. Bố mẹ và chị gái sinh đôi vui mừng đón cô, cùng chia sẻ những khoảnh khắc xúc động và niềm tự hào.
Sau 1 tháng đăng quang Miss World Vietnam 2025, mới đây, Hoa hậu Phan Phương Oanh đã có mặt tại Hà Nội - trở về với vòng tay ấm áp của gia đình và những người thân thương. Từ trong khu vực nhà ga, Phan Phương Oanh khóc khi thấy mọi người đứng chờ mình ở bên ngoài. Cô nhận hoa từ ông bà nội, bố mẹ, chị gái sinh đôi và em trai.
"Đi thật xa để rồi nhận ra, không đâu ấm áp bằng được về nhà. Cảm ơn gia đình và bạn bè đã đến đón Oanh ở sân bay", Phương Oanh xúc động.
Bố mẹ và chị gái sinh đôi của Hoa hậu Phương Oanh.
Bố mẹ Phương Oanh hạnh phúc khi gặp lại con gái, muốn gia đình cùng nhau ăn bữa cơm để giải toả hết mọi áp lực.
Hạnh phúc đón con gái trở về, bố Phương Oanh là ông Phan Việt Anh (53 tuổi) chia sẻ: "Thời gian qua, tôi biết con bận rộn với nhiều lịch trình, phải đối mặt với khối lượng công việc và áp lực rất lớn. Mọi người ở xa chỉ biết động viên con giữ sức khỏe và tinh thần thật thoải mái để hoàn thành nhiệm vụ".
Chị gái sinh đôi Phương Oanh là Phan Hoàng Yến cũng tự hào, hạnh phúc đón em gái trở về sau hơn 1 tháng xa nhà. Hoàng Yến cũng thương vì thấy em gái ốm đi nhiều do lịch trình quá dày đặc.
Được biết, bố hoa hậu làm kinh doanh tự do, mẹ là kế toán trong cơ quan nhà nước. Chị gái sinh đôi của Phương Oanh cũng mới tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, sau cô còn 1 em trai út.
Phan Phương Oanh 23 tuổi, quê Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 trước khi đăng quang Miss World Vietnam 2025. Người đẹp cao 1,73 m, số đo hình thể 83-61-92 cm. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế của Đại học Kinh tế quốc dân với điểm trung bình tích lũy 3.63/4.0.
Từ sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh chuyển dần hoạt động vào TP.HCM để thuận lợi cho nhiệm kỳ hoa hậu. Hiện tại, người đẹp tích cực tham gia nhiều sự kiện, hoạt động cộng đồng như: Thăm và giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ Người tàn tật Hiệp Bình Chánh, Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Hồ Chí Minh lần thứ I 2026, Lễ hội Áo dài Đà Nẵng,...
Đồng thời, Phương Oanh cũng chuẩn bị hoàn thiện bản thân để sẵn sàng chinh chiến "đấu trường" Miss World lần thứ 74 sẽ diễn ra vào tháng 5/2027.
Chị gái sinh đôi xúc động khi gặp lại Phương Oanh.
