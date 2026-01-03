Bố mẹ chồng ca sĩ tỷ phú Hà Phương kỷ niệm 60 năm ngày cưới
GĐXH - Nhân dịp đáng nhớ trong cuộc đời của bố mẹ tỷ phú Chính Chu, ca sĩ Hà Phương đã chu đáo tổ chức một bữa tiệc gia đình ấm cúng và trang trọng để kỷ niệm 60 năm ngày cưới.
Mới đây, trong bữa tiệc kỷ niệm 60 năm ngày cưới (đám cưới kim cương) của bố mẹ chồng, ca sĩ Hà Phương đã có một hành động đáng yêu và đầy sáng tạo, gây chú ý cho tất cả khách mời.
Bữa tiệc được bài trí với tông màu vàng kim, trắng ấm áp tượng trưng cho sự cao quý, bền vững và tình cảm gia đình. Khu vực chụp hình cũng như bàn tiệc chính được trang trí bằng hoa tươi tạo cảm giác sang trọng.
Điểm nhấn xúc động của bữa tiệc là nghi thức "Trao lại ký ức". Hà Phương cùng các thành viên trong gia đình đã chuẩn bị những ca khúc, lời chúc đến bố mẹ chồng.
"Bí quyết hạnh phúc từ bố mẹ chồng chính là sự bao dung và tôn trọng lẫn nhau. Nhìn bố mẹ, tôi thấy một hình mẫu đẹp về hôn nhân. Sáu mươi năm không phải là khoảng thời gian ngắn, và để đi cùng nhau đến ngày hôm nay, điều quan trọng nhất chính là sự thấu hiểu và nhường nhịn", Hà Phương chia sẻ với ánh mắt ấm áp.
Bên cạnh không khí trang trọng và cảm động dành cho bố mẹ chồng, những người đã đồng hành suốt 60 năm hôn nhân bữa tiệc cũng tràn ngập niềm vui khi nhắc đến thành tích học thuật ấn tượng của con gái út trong gia đình.
Để "hóa giải" sự nghiêm trang và tạo thêm không khí vui tươi, Hà Phương đã bất ngờ cho ra mắt một "thành viên đặc biệt" của gia đình đó chính là chú chó cưng được nhuộm hai màu nâu và trắng - màu sắc chính thức của Đại học Brown, ngôi trường Ivy League mà cô con gái thứ 2 của giọng ca Hoa cau vườn trầu vừa được tuyển thẳng vào. Đây là một trong những ngôi trường hàng đầu tại Mỹ. Trước đó thì cô con cả của nữ ca sĩ Hà Phương và tỷ phú Chính Chu cũng được tuyển thẳng vào trường đại học Columbia - cũng là một trong những ngôi trường đại học số 1 của Mỹ. Hành động nhẹ nhàng, hài hước này đã nhận được sự thích thú và ủng hộ của những người thân yêu.
"Chúng tôi muốn giữ những khoảnh khắc này cho riêng gia đình, nhưng cũng muốn ghi lại niềm vui theo cách đặc biệt", nữ ca sĩ giải thích về hành động đầy sáng tạo này.
"Mỗi thành viên trong nhà, kể cả những 'boss' nhỏ, đều chung niềm vui khi con gái chúng tôi đạt được thành tích này. Đó là cách chúng tôi ăn mừng một cách riêng tư nhưng cũng rất ý nghĩa", cô chia sẻ thêm.
Đây cũng là dịp hiếm hoi để Hà Phương có những khoảnh khắc đầm ấm bên hai cô con gái của mình. Buổi tối càng trở nên ấm cúng hơn với sự góp mặt của cô em ruột Mình Tuyết cùng người bạn thân lâu năm như ca sĩ Trần Sang. Họ không chỉ đến để chúc mừng ông bà mà còn chia sẻ niềm vui gia đình với Hà Phương.
Khi được hỏi về việc thường xuyên giữ kín đời tư, Hà Phương bày tỏ: "Trong cuộc sống riêng, tôi luôn muốn dành những khoảnh khắc đẹp nhất cho gia đình mình. Có những niềm vui, những thành công nhỏ, chúng tôi muốn trân trọng giữa vòng tay người thân trước khi chia sẻ rộng rãi. Sự kiện hôm nay đặc biệt ý nghĩa vì chúng tôi có thể cùng nhau chứng kiến cột mốc 60 năm của bố mẹ chồng, và cũng ghi nhận sự trưởng thành của các con".
Sự kiện này, với việc tôn vinh hạnh phúc bền vững của thế hệ đi trước, đồng thời tạo không gian để cùng nhau ăn mừng thành công của thế hệ kế tiếp dù bằng một cách rất cá tính và riêng biệt đã cho thấy một hình ảnh gia đình đương đại vừa tôn trọng và gìn giữ truyền thống, vừa cởi mở, sáng tạo và tràn đầy tình yêu thương.
Cách mà Hà Phương chọn để "bật mí" và cùng gia đình đón nhận tin vui về con gái một lần nữa khẳng định phong cách sống và quan điểm giáo dục hiện đại, tôn trọng sự cá tính nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, ấm áp trong khuôn khổ gia đình.
Ảnh: NVCC
