Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nam diễn viên 'soái ca' có khả năng siêu nhiên trong 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?

Thứ sáu, 14:00 20/02/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diễn viên Thanh Sơn đang gây chú ý trong bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" khi có lần đầu tiên vào vai diễn có yếu tố siêu thực.

Diễn viên Thanh Sơn - "Soái ca" phim truyền hình

Thanh Sơn sinh năm 1991, là gương mặt quen thuộc trên sóng phim giờ vàng VTV. Xuất thân từ Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và là nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi Trẻ, anh từng bước chinh phục khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Anh trở thành mẫu nam chính điển hình trên sóng giờ vàng và được nhiều khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “soái ca phim truyền hình”.

Từ khi còn là sinh viên, Thanh Sơn đã được khán giả biết đến trong phim điện ảnh "Mùi cỏ cháy" (2012). Sau đó nam diễn viên đã khẳng định được khả năng và xuất hiện trong các bộ phim phát sóng khung "giờ vàng" VTV nhiều năm qua như: "Cả một đời ân oán" (2017-2018), "Nàng dâu order" (2019), "Tình yêu và tham vọng" (2020), "Đừng bắt em phải quên" (2020), "Yêu hơn cả bầu trời", "11 tháng 5 ngày" (2021), "Đấu trí" (2022), "Gia đình mình vui bất thình lình" (2023), "Mình yêu nhau", "Bình yên thôi" (2024).

Diễn viên Thanh Sơn trở lại với Đồng hồ đếm ngược hứa hẹn gây sốt màn ảnh VTV3 - Ảnh 1.

Diễn viên Thanh Sơn - gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước. Ảnh VTV

Năm 2025, nam diễn viên tham gia dự án điện ảnh và cực kỳ thành công với "Tử chiến trên không" và nhận giải thưởng Ngôi sao Xanh với vai Bình trong bộ phim này. Trước đó, nam diễn viên vốn là gương mặt thực lực ở mảng truyền hình, được vinh danh ở cả 3 lễ trao giải lớn gồm: Cánh diều, Bông sen Vàng và VTV Awards.

Dù thành công và được nhiều người biết đến, song ngoài đời Thanh Sơn sống khá kín tiếng. Theo nam diễn viên, gặp càng ồn ào lại càng im lặng. Trước đây Thanh Sơn thấy phiền vì những tin đồn liên quan đến mình nhưng dần dần thấy quen nên ít dùng mạng xã hội cũng vì lý do này. Nam diễn viên rất thích nếu có ai phản biện nhận xét diễn đoạn này chưa tới. Còn chuyện đời tư lại không muốn khán giả nhắc tới mình nhiều.

Diễn viên Thanh Sơn trở lại với Đồng hồ đếm ngược hứa hẹn gây sốt màn ảnh VTV3 - Ảnh 2.

Thanh Sơn nhận giải thưởng Ngôi sao xanh với vai Bình trong phim điện ảnh "Tử chiến trên không".

Thanh Sơn và vai diễn có siêu năng lực trong "Đồng hồ đếm ngược"

Trong bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" đang được phát sóng trên VTV3, Thanh Sơn gây chú ý khi vào vai chính của phim. Đây là bộ phim truyền hình mới mang màu sắc khác biệt so với những dự án trước đó, kết hợp giữa yếu tố đời sống và siêu thực mang đến trải nghiệm mới cho khán giả. Bộ phim cũng là lần đầu tiên nam diễn viên thử sức với một vai diễn mang yếu tố siêu thực, đòi hỏi cách tiếp cận và thể hiện hoàn toàn mới.

Thanh Sơn đảm nhận vai Thành - một chàng thanh niên tỉnh lẻ lên thành phố mưu sinh, đối mặt với nhiều áp lực và biến cố trong cuộc sống. Sau một sự kiện lớn làm thay đổi hoàn toàn số phận, nhân vật bất ngờ sở hữu năng lực đặc biệt, từ đó bước vào hành trình khám phá những bí ẩn xung quanh chính mình và thế giới mà anh đang sống. Qua từng thử thách, Thành dần học cách đối diện với mất mát, hiểu hơn về giá trị của thời gian, tình thân và tình người.

Diễn viên Thanh Sơn trở lại với Đồng hồ đếm ngược hứa hẹn gây sốt màn ảnh VTV3 - Ảnh 3.

Thanh Sơn trong bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" đang phát sóng trên VTV3. Ảnh VTV

Nhân vật Thành được xây dựng với nhiều lớp tâm lý, có những giai đoạn rơi vào trạng thái buông xuôi, mất phương hướng khi bị bạn thân và bạn gái cấu kết với nhau lừa dối về tiền bạc, phản bội về tình cảm. Trong bế tắc, Thành đã tự tử nhưng được chú chó Coddy cứu sống. 

Cũng từ đây, Thành phát hiện ra khả năng nói chuyện được với chú chó Coddy và có được siêu năng lực nhìn thấy thời gian sống còn lại của người khác. Kể từ đây, Thành phải nỗ lực cùng với chú chó Coddy thực hiện các nhiệm vụ của "Thần chết", đổi lại sẽ là kéo dài tuổi thọ của mẹ khi thời gian sống còn rất ngắn.

Nam diễn viên 'soái ca' đang gây ấn tượng trong phim 'Đồng hồ đếm ngược' là ai? - Ảnh 4.

Thanh Sơn và bạn diễn đặc biệt - chú chó Coddy. Ảnh FBNV

Để có được những cảnh quay ăn ý trên phim, Thanh Sơn đã có 1 tháng ăn ở cùng bạn diễn đặc biệt này để cùng làm quen. Chú chó Coddy đã được chọn nhưng ở TP. Hồ Chí Minh. Vì thế, chú đã được gửi ra Hà Nội sống chung nhà với Thanh Sơn để hai bên làm quen trước khi phim bấm máy. Thanh Sơn có lần đầu tiên có trải nghiệm với một bạn diễn đặc biệt. Nam diễn viên chăm sóc bạn diễn một cách thường xuyên như cho bạn diễn ăn, ngủ, đi vệ sinh và tắm cho bạn diễn...

"Đồng hồ đếm ngược" phát sóng vào 20h các ngày thứ Năm và thứ Sáu trên VTV3 hàng tuần. Phim được kể bằng tiết tấu nhanh kết hợp yếu tố hành động và nhiều tình tiết bất ngờ, gay cấn. Câu chuyện lấy yếu tố siêu thực để khai thác vấn đề rất đời thường - người con tìm mọi cách để trì hoãn cái chết của mẹ. Qua đó, bộ phim nhắn gửi khán giả thông điệp về tình mẫu tử, tình người và cách con người đứng trước cuộc đời nhiều khó khăn, cạm bẫy.
Hồng Vân, Chí Trung và những ai góp mặt trong chương trình thay thế "Táo quân" đêm Giao thừa?Hồng Vân, Chí Trung và những ai góp mặt trong chương trình thay thế 'Táo quân' đêm Giao thừa?

GĐXH - Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt trong "Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân" hứa hẹn sẽ là "đại tiệc" đa sắc màu cho các gia đình vào đêm Giao thừa (29 Tết Nguyên đán).

Tiến Luật làm đạo diễn vở kịch "Sinh nhật triệu đô" công diễn dịp Tết Bính NgọTiến Luật làm đạo diễn vở kịch 'Sinh nhật triệu đô' công diễn dịp Tết Bính Ngọ

GĐXH - Vở "Sinh nhật triệu đô" do Tiến Luật dàn dựng vừa công diễn suất đầu tiên và sẽ tiếp tục có các buổi diễn vào dịp Tết.

Thanh Sơn tiết lộ chuyện lo ăn và tắm cho bạn diễn đặc biệtThanh Sơn tiết lộ chuyện lo ăn và tắm cho bạn diễn đặc biệt

GĐXH - Diễn viên Thanh Sơn đã có những trải nghiệm thú vị trong sự nghiệp diễn xuất của mình khi có một bạn diễn đặc biệt - chú chó Coddy.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thành cùng chú chó Coddy phát hiện ra điều kì bí về cô nàng hàng xóm

Thành cùng chú chó Coddy phát hiện ra điều kì bí về cô nàng hàng xóm

'Gia đình trái dấu' tập cuối: Đức cầu hôn Vân, ông Phi được vợ tha thứ

'Gia đình trái dấu' tập cuối: Đức cầu hôn Vân, ông Phi được vợ tha thứ

Tiến Luật làm đạo diễn vở kịch 'Sinh nhật triệu đô' công diễn dịp Tết Bính Ngọ

Tiến Luật làm đạo diễn vở kịch 'Sinh nhật triệu đô' công diễn dịp Tết Bính Ngọ

Hồng Vân, Chí Trung và những ai góp mặt trong chương trình thay thế 'Táo quân' đêm Giao thừa?

Hồng Vân, Chí Trung và những ai góp mặt trong chương trình thay thế 'Táo quân' đêm Giao thừa?

Cùng chuyên mục

Văn Mai Hương 'Thỏ ơi' không xem hôn nhân là đích đến bắt buộc của hạnh phúc

Văn Mai Hương 'Thỏ ơi' không xem hôn nhân là đích đến bắt buộc của hạnh phúc

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Văn Mai Hương lần đâu chạm ngõ điện ảnh nhưng cô đã có thoại viral khắp mạng xã hội với phim "Thỏ ơi". Trong phim là người vợ với nhiều vết xước trong hôn nhân, ngoài đời, nữ ca sĩ lại có quan điểm rất khác.

Một hoa hậu Việt tuổi Ngọ định cư ở trời Tây sống trọn vẹn mỗi ngày

Một hoa hậu Việt tuổi Ngọ định cư ở trời Tây sống trọn vẹn mỗi ngày

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Diễm Hương sinh năm 1990 cầm tinh tuổi Ngọ và sau những sóng gió ở giai đoạn đầu của cuộc đời, hiện tại, cô có cuộc sống bình yên, sống trọn vẹn mỗi ngày.

Quách Ngọc Ngoan quên Tết, Tuấn Trấn di chuyển bằng nạng đi quảng bá phim

Quách Ngọc Ngoan quên Tết, Tuấn Trấn di chuyển bằng nạng đi quảng bá phim

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Phương Anh Đào cùng dàn diễn viên "Báu vật trời cho" phải tích cực tuyên truyền phim Tết. Dù đang đây là dịp gia đình sum vầy nhưng cả ê-kíp phim vẫn cố gắng hết sức để quảng bá phim.

Em gái Cẩm Ly tiết lộ lý do 20 năm 'biến mất' khỏi showbiz Việt

Em gái Cẩm Ly tiết lộ lý do 20 năm 'biến mất' khỏi showbiz Việt

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Hà Phương - em gái Cẩm Ly mới đây đã tiết lộ việc rời khỏi showbiz Việt. Điều này khiến khán giả khá bất ngờ.

Vợ Bình Minh mang giày 10 cm vẫn 'lép vế' chiều cao bên chồng con

Vợ Bình Minh mang giày 10 cm vẫn 'lép vế' chiều cao bên chồng con

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - CEO Anh Thơ, bà xã Bình Minh, mang giày cao 10 cm nhưng trông vẫn thấp nhất nhà khi chụp ảnh Tết cùng chồng con.

Khoe diện mạo con gái 7 tháng tuổi, Ngô Thanh Vân thừa nhận một điều khiến fan thích thú

Khoe diện mạo con gái 7 tháng tuổi, Ngô Thanh Vân thừa nhận một điều khiến fan thích thú

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân - Huy Trần chính thức ra mắt con gái 7 tháng tuổi, tiết lộ nhiều điều thú vị khiến fan thích thú.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo thả nhẹ vài tấm ảnh mùng 3 Tết mà ai cũng phải xuýt xoa

Hoa hậu Đặng Thu Thảo thả nhẹ vài tấm ảnh mùng 3 Tết mà ai cũng phải xuýt xoa

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Mùng 3 Tết, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo chỉ đăng vài tấm ảnh áo dài nền nã bên chậu quất ngày xuân, nhưng đủ khiến dân tình xuýt xoa.

Tết Bính Ngọ 2026 của sao Việt có gì đặc biệt?

Tết Bính Ngọ 2026 của sao Việt có gì đặc biệt?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh ăn Tết sớm bên Mỹ, trong khi đó vợ chồng Huỳnh Đông - Ái Châu đưa con trai từ Canada về Việt Nam đón Tết Nguyên đán.

Khối tài sản của nữ diễn viên đa tài trong "Emily in Paris"

Khối tài sản của nữ diễn viên đa tài trong "Emily in Paris"

Thế giới showbiz - 20 giờ trước

Sau nhiều năm hoạt động ở cả sân khấu Broadway, truyền hình lẫn điện ảnh, Ashley Park - diễn viên trong series "Emily in Paris" dần khẳng định hình ảnh một nữ diễn viên đa tài, qua đó tích lũy khối tài sản đáng kể.

Tết ấm áp trong vòng tay nội - ngoại của gia đình Mai Thu Huyền

Tết ấm áp trong vòng tay nội - ngoại của gia đình Mai Thu Huyền

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Sau một thời gian sinh sống và làm việc ở TP.HCM, Mai Thu Huyền cách đây ít tháng đã quyết định trở về Hà Nội sinh sống. Năm nay, nữ diễn viên có một cái Tết ấm cúng bên gia đình 2 bên nội - ngoại.

Xem nhiều

Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Thế giới showbiz

GĐXH - NSND Hồng Vân sinh năm 1966 tuổi Ngọ, chị được mệnh danh là bà trùm sân khấu ở phía Nam. Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ chị còn có hôn nhân viên mãn bên chồng tài tử Lê Tuấn Anh.

Biểu cảm tấu hài đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ Linh

Biểu cảm tấu hài đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ Linh

Giải trí
Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026?

Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026?

Xem - nghe - đọc
Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Thế giới showbiz
Phía sau quyết định trở lại Việt Nam đóng phim của danh hài Vân Sơn

Phía sau quyết định trở lại Việt Nam đóng phim của danh hài Vân Sơn

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top