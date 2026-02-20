Nam diễn viên 'soái ca' có khả năng siêu nhiên trong 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?

Diễn viên Thanh Sơn - "Soái ca" phim truyền hình

Thanh Sơn sinh năm 1991, là gương mặt quen thuộc trên sóng phim giờ vàng VTV. Xuất thân từ Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và là nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi Trẻ, anh từng bước chinh phục khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Anh trở thành mẫu nam chính điển hình trên sóng giờ vàng và được nhiều khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “soái ca phim truyền hình”.

Từ khi còn là sinh viên, Thanh Sơn đã được khán giả biết đến trong phim điện ảnh "Mùi cỏ cháy" (2012). Sau đó nam diễn viên đã khẳng định được khả năng và xuất hiện trong các bộ phim phát sóng khung "giờ vàng" VTV nhiều năm qua như: "Cả một đời ân oán" (2017-2018), "Nàng dâu order" (2019), "Tình yêu và tham vọng" (2020), "Đừng bắt em phải quên" (2020), "Yêu hơn cả bầu trời", "11 tháng 5 ngày" (2021), "Đấu trí" (2022), "Gia đình mình vui bất thình lình" (2023), "Mình yêu nhau", "Bình yên thôi" (2024).

Diễn viên Thanh Sơn - gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước. Ảnh VTV

Năm 2025, nam diễn viên tham gia dự án điện ảnh và cực kỳ thành công với "Tử chiến trên không" và nhận giải thưởng Ngôi sao Xanh với vai Bình trong bộ phim này. Trước đó, nam diễn viên vốn là gương mặt thực lực ở mảng truyền hình, được vinh danh ở cả 3 lễ trao giải lớn gồm: Cánh diều, Bông sen Vàng và VTV Awards.

Dù thành công và được nhiều người biết đến, song ngoài đời Thanh Sơn sống khá kín tiếng. Theo nam diễn viên, gặp càng ồn ào lại càng im lặng. Trước đây Thanh Sơn thấy phiền vì những tin đồn liên quan đến mình nhưng dần dần thấy quen nên ít dùng mạng xã hội cũng vì lý do này. Nam diễn viên rất thích nếu có ai phản biện nhận xét diễn đoạn này chưa tới. Còn chuyện đời tư lại không muốn khán giả nhắc tới mình nhiều.

Thanh Sơn nhận giải thưởng Ngôi sao xanh với vai Bình trong phim điện ảnh "Tử chiến trên không".

Thanh Sơn và vai diễn có siêu năng lực trong "Đồng hồ đếm ngược"

Trong bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" đang được phát sóng trên VTV3, Thanh Sơn gây chú ý khi vào vai chính của phim. Đây là bộ phim truyền hình mới mang màu sắc khác biệt so với những dự án trước đó, kết hợp giữa yếu tố đời sống và siêu thực mang đến trải nghiệm mới cho khán giả. Bộ phim cũng là lần đầu tiên nam diễn viên thử sức với một vai diễn mang yếu tố siêu thực, đòi hỏi cách tiếp cận và thể hiện hoàn toàn mới.

Thanh Sơn đảm nhận vai Thành - một chàng thanh niên tỉnh lẻ lên thành phố mưu sinh, đối mặt với nhiều áp lực và biến cố trong cuộc sống. Sau một sự kiện lớn làm thay đổi hoàn toàn số phận, nhân vật bất ngờ sở hữu năng lực đặc biệt, từ đó bước vào hành trình khám phá những bí ẩn xung quanh chính mình và thế giới mà anh đang sống. Qua từng thử thách, Thành dần học cách đối diện với mất mát, hiểu hơn về giá trị của thời gian, tình thân và tình người.

Thanh Sơn trong bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" đang phát sóng trên VTV3. Ảnh VTV

Nhân vật Thành được xây dựng với nhiều lớp tâm lý, có những giai đoạn rơi vào trạng thái buông xuôi, mất phương hướng khi bị bạn thân và bạn gái cấu kết với nhau lừa dối về tiền bạc, phản bội về tình cảm. Trong bế tắc, Thành đã tự tử nhưng được chú chó Coddy cứu sống.

Cũng từ đây, Thành phát hiện ra khả năng nói chuyện được với chú chó Coddy và có được siêu năng lực nhìn thấy thời gian sống còn lại của người khác. Kể từ đây, Thành phải nỗ lực cùng với chú chó Coddy thực hiện các nhiệm vụ của "Thần chết", đổi lại sẽ là kéo dài tuổi thọ của mẹ khi thời gian sống còn rất ngắn.

Thanh Sơn và bạn diễn đặc biệt - chú chó Coddy. Ảnh FBNV

Để có được những cảnh quay ăn ý trên phim, Thanh Sơn đã có 1 tháng ăn ở cùng bạn diễn đặc biệt này để cùng làm quen. Chú chó Coddy đã được chọn nhưng ở TP. Hồ Chí Minh. Vì thế, chú đã được gửi ra Hà Nội sống chung nhà với Thanh Sơn để hai bên làm quen trước khi phim bấm máy. Thanh Sơn có lần đầu tiên có trải nghiệm với một bạn diễn đặc biệt. Nam diễn viên chăm sóc bạn diễn một cách thường xuyên như cho bạn diễn ăn, ngủ, đi vệ sinh và tắm cho bạn diễn...

"Đồng hồ đếm ngược" phát sóng vào 20h các ngày thứ Năm và thứ Sáu trên VTV3 hàng tuần. Phim được kể bằng tiết tấu nhanh kết hợp yếu tố hành động và nhiều tình tiết bất ngờ, gay cấn. Câu chuyện lấy yếu tố siêu thực để khai thác vấn đề rất đời thường - người con tìm mọi cách để trì hoãn cái chết của mẹ. Qua đó, bộ phim nhắn gửi khán giả thông điệp về tình mẫu tử, tình người và cách con người đứng trước cuộc đời nhiều khó khăn, cạm bẫy.

