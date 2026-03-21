Bỏ ngoài tai lời khuyên của cha mẹ vay tiền tỷ để mua nhà, 6 năm sau cô gái trả giá đắt

Câu chuyện mua nhà được Xiaobu (sinh năm 1985), hiện làm việc tại một bệnh viện ở phía Bắc thành phố, tâm sự trên mạng xã hội Trung Quốc gây chú ý.

Quyết tâm mua nhà dù bị gia đình phản đối

Khoảng 6 năm trước, Xiaobu bắt đầu nuôi ý định mua nhà tại tỉnh Vân Nam. Sau thời gian dài tìm hiểu thị trường bất động sản, cô chính thức sở hữu một căn hộ rộng 96m² với giá hơn 1,8 triệu NDT (khoảng 6,1 tỷ đồng).

Tuy nhiên, quyết định này vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình. Cha mẹ cô cho rằng, với tình trạng độc thân và hoàn cảnh gia đình còn em trai cần hỗ trợ, việc mua nhà riêng là không cần thiết.

Bỏ ngoài tai những lời khuyên, Xiaobu vẫn kiên quyết thực hiện kế hoạch. Cô chia sẻ: "Ở tuổi này, tôi không muốn sống cảnh thuê trọ mãi. Dù phải vay nợ, tôi vẫn muốn có một nơi ổn định cho riêng mình."

Gánh nặng tài chính từ khoản vay mua nhà

Để hoàn tất việc mua nhà, Xiaobu đã trả trước 600.000 NDT (khoảng 2,1 tỷ đồng). Số tiền còn lại 1,2 triệu NDT (khoảng 4 tỷ đồng) được cô vay thế chấp và trả góp trong nhiều năm.

Thời điểm đó, thu nhập của Xiaobu khoảng 8.000 NDT/tháng (tương đương 27 triệu đồng). Cô tin rằng nếu tiết kiệm và tìm thêm cơ hội tăng thu nhập, việc trả nợ sẽ không quá khó khăn.

Trong năm đầu tiên, cuộc sống của cô gần như không bị xáo trộn. Cô vẫn có thể chi tiêu cho những nhu cầu cá nhân và tận hưởng cuộc sống ở mức vừa phải.

Áp lực tài chính vì mua nhà khiến cuộc sống của Xiaobu bị đảo lộn hoàn toàn. Ảnh minh họa

Thu nhập giảm, áp lực trả nợ tăng

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi công ty Xiaobu áp dụng chính sách thắt chặt chi phí. Thu nhập của cô giảm xuống còn khoảng 5.000 – 6.000 NDT/tháng (tương đương 17 – 20 triệu đồng).

Trong khi đó, khoản vay mua nhà vẫn phải thanh toán đều đặn mỗi tháng, chưa kể các chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Áp lực tài chính khiến cuộc sống của Xiaobu bị đảo lộn hoàn toàn. Cô tâm sự: "Trước đây, tôi có thể thoải mái ăn uống, đi chơi. Giờ đây, mọi chi tiêu đều phải cân nhắc. Tiền lương chỉ đủ trang trải những nhu cầu cơ bản và trả nợ. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thực sự hối hận vì đã mua nhà quá vội vàng."

Khi giấc mơ mua nhà trở thành áp lực

Câu chuyện của Xiaobu nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều luồng tranh luận trái chiều.

Một số người cho rằng việc vay nợ lớn để mua nhà khi chưa có nền tảng tài chính vững chắc là quá mạo hiểm, đặc biệt với phụ nữ độc thân.

Áp lực tài chính không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn có thể tác động đến các mối quan hệ cá nhân trong tương lai.

Nhiều ý kiến thẳng thắn:

"Không nhất thiết phải có nhà riêng mới là sống tốt."

"Khoản vay lớn có thể biến bạn thành 'nô lệ của căn nhà'."

Góc nhìn khác: Áp lực cũng có thể là động lực

Ở chiều ngược lại, không ít người bày tỏ sự đồng cảm với Xiaobu. Họ cho rằng việc vay tiền mua nhà không sai, mà vấn đề nằm ở khả năng cân đối tài chính.

Một người dùng chia sẻ rằng cô từng rơi vào hoàn cảnh tương tự sau khi mua nhà bằng hình thức vay thế chấp từ năm 2017. Những năm đầu vô cùng khó khăn, phải tiết kiệm tối đa, thậm chí ăn uống kham khổ để trả nợ. Nhưng cuối cùng, cô vẫn vượt qua và sở hữu hoàn toàn căn nhà của mình.

Một trường hợp khác cũng cho biết, giai đoạn khó khăn nhất thường chỉ kéo dài vài năm đầu. Sau đó, khi thu nhập ổn định hơn hoặc có cơ hội tài chính tốt hơn, áp lực sẽ giảm dần.

Mua nhà không chỉ là giấc mơ, mà còn là trách nhiệm

Câu chuyện của Xiaobu phản ánh một thực tế quen thuộc: mua nhà không chỉ là cột mốc quan trọng trong cuộc đời, mà còn là một quyết định tài chính lớn, đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng.

Việc sở hữu một căn nhà có thể mang lại cảm giác ổn định, nhưng nếu vượt quá khả năng chi trả, nó cũng có thể trở thành gánh nặng kéo dài nhiều năm.

Trong bối cảnh thu nhập không ổn định, việc vay nợ lớn để mua nhà cần được cân nhắc cẩn trọng, đặc biệt là với những người chưa có nguồn tài chính dự phòng hoặc kế hoạch dài hạn rõ ràng.

Theo Sina, Qianjiang Evening News