Bỏ nhà đi lang thang, gây ra hàng loạt vụ trộm liên tỉnh
GĐXH - Sau khi bỏ nhà đi lang thang, Mạnh liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại Quảng Trị và TP Huế. Khi đang lẩn trốn tại Gia Lai, đối tượng bị Công an TP Huế phát hiện, triệu tập để làm việc.
Ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Mạnh (SN 1991, trú xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".
Theo kết quả điều tra ban đầu, do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người, giữa tháng 5/2026, Mạnh bỏ nhà đi lang thang từ Lâm Đồng ra các tỉnh miền Trung.
Trong 2 ngày 24 và 25/5, đối tượng liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân tại tỉnh Quảng Trị và TP Huế. Đáng chú ý, Mạnh đột nhập một tiệm bạc tại thôn An Sơn (xã Hưng Lộc, TP Huế) lấy trộm số lượng lớn trang sức bằng bạc rồi tẩu thoát.
Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn.
Đến ngày 31/5, khi Lê Văn Mạnh đang lẩn trốn tại địa bàn Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện, triệu tập đối tượng để làm việc. Tại cơ quan điều tra, Mạnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
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