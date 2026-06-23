Bắt nam thanh niên 19 tuổi trộm tiền, vàng của người thân sau 11 giờ truy xét

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 19/6/2026, Công an phường Điện Bàn Bắc tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Ph (SN 1978, trú trên địa bàn) về việc bị kẻ gian đột nhập trộm tài sản.

Theo trình báo, chị Ph đi làm từ khoảng 7 giờ 15 phút cùng ngày, đến khoảng 21 giờ 45 phút trở về thì phát hiện cửa phòng ngủ bị cạy phá, ổ khóa bị tháo. Kiểm tra tài sản, chị phát hiện bị mất 01 túi xách bên trong có khoảng 45 triệu đồng tiền mặt cùng số trang sức vàng khoảng 1,1 lượng. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại theo trình báo khoảng 170 triệu đồng.

Đối tượng Văn Hồng Nhân tại hiện trường gây án. Ảnh: CACC

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Điện Bàn Bắc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố khẩn trương khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Từ các dấu vết thu thập tại hiện trường, đặc điểm tài sản bị chiếm đoạt, địa bàn xảy ra vụ việc và các mối quan hệ của bị hại, lực lượng điều tra tập trung rà soát các đối tượng có quan hệ quen biết với gia đình bị hại kết hợp sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn.

Sau hơn 11 giờ truy xét nóng, đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 20/6, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định và triệu tập đối tượng nghi vấn là Văn Hồng Nhân (SN 2007, trú thôn Quang Phường, phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng), là người thân quen và sinh sống gần nhà bị hại.

Đối tượng Văn Hồng Nhân và tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Quá trình làm việc, mặc dù đối tượng nhiều lần quanh co, tìm cách né tránh, song trước các tài liệu, chứng cứ và lập luận đấu tranh chặt chẽ của lực lượng chức năng, Văn Hồng Nhân đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Theo lời khai ban đầu, sau khi thực hiện hành vi, đối tượng đã sử dụng một phần tiền để mua điện thoại, trả nợ và chi tiêu cá nhân. Tang vật còn lại được cơ quan Công an thu hồi gồm 07 lắc vàng xi men, 01 mặt dây chuyền bằng vàng và số tiền mặt 43.944.000 đồng được cất giấu tại nơi ở của đối tượng.

Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp Công an phường Điện Bàn Bắc tiếp tục củng cố hồ sơ, hoàn tất các thủ tục ban đầu để xử lý vụ việc theo đúng quy định và thẩm quyền.

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