Bố ông Phi sốc nặng khi biết con trai túng thiếu phải bán nhà
GĐXH - Trong tập 11 "Gia đình trái dấu", bố và em trai lên nhà mới của ông Phi và rất sốc khi biết sự thật.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 11 "Gia đình trái dấu", ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) hỏi Vân (Thùy Dương) rằng bạn đã hết thất tình chưa vì hôm nọ con gái nói sang nhà bạn ngủ để an ủi. Thế nhưng Đức (Tuấn Anh) lại ngơ ngác vì không biết chuyện gì khiến Vân phải phản ứng ngay để không lộ chuyện cô sang ở với Đức.
Ông Thăng nói với con gái, nếu bạn đã hết thất tình thì về nhà mà ngủ, không nên đi ngủ lang.
Sau sự cố liên quan đến việc tới quán karaoke "ôm", ông Phi phải đối diện với sự giận dữ và thất vọng từ bà Ánh. Không chỉ là một hiểu lầm, biến cố này khiến những tổn thương lâu nay trong gia đình bị đẩy lên bề mặt. Bà Ánh vẫn chưa nguôi ngoai, khiến bầu không khí trong nhà trở nên nặng nề. Các con cố gắng đứng ra hòa giải, mong hàn gắn những rạn nứt đang ngày một rõ rệt.
Trong khi đó, Dương (Quỳnh Trang) không may va vào người Tuấn (Thái Vũ) khiến anh làm rơi điện thoại, bị hỏng. Dương nói Tuấn cứ ứng tiền ra sửa điện thoại trước rồi cô sẽ trả lại sau nhưng Tuấn nói không cần đền bù, bắt Dương viết bản kiểm điểm dài 4 trang A4.
Ở diễn biến khác trong tập phim, bố và em trai lên tận nhà mới của gia đình ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) để tìm con trai. Nhìn thấy con trai dọn về nhà mới, bố mới vỡ lẽ ra những điều hàng xóm dưới quê đồn đoán trong thời gian gần đây là đúng. Ông Phi bị mất việc, phải bán nhà. Bố ông Phi sốc trước tình cảnh của con trai nên đã bị ngất.
Tập 11 phim "Gia đình trái dấu" được phát sóng vào 20h ngày 23/12 trên VTV3.
Vinh giấu tang vật ở nhà của KhắcXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Khắc được cơ quan điều tra yêu cầu trở về nhà riêng khẩn cấp để phục vụ điều tra và bất ngờ khi thấy Vinh được áp tải về nhà mình.
Phương Thanh bị 'bắt vía' khi hát về tình mẫu tử có ca từ gây ám ảnhXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Phương Thanh mới đây đã nhận hát OST cho bộ phim tâm linh "Nhà hai chủ", điều khiến chị bị "bắt vía" là bài hát có ca từ gây ám ảnh.
Thanh tra Nguyệt quyết 'làm liều' để có tiền cứu con gáiXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 36 phim "Lằn ranh", cần khoản tiền lớn để điều trị bệnh cho con nên Nguyệt quyết định hợp tác với Khắc.
4 người đặc biệt được Đức Phúc nhắc đến trong 'Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam'Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Đức Phúc gửi lời tri ân đặc biệt đến bố mẹ và 2 người thầy là Mỹ Tâm và Hồ Hoài Anh trong phim tài liệu "Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam".
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nổi điên vì chồng đi karaoke 'tay vịn'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 10 "Gia đình trái dấu", bà Ánh tức giận khi biết chồng đi karaoke "ôm" mặc cho ông Phi cố gắng giải thích.
Tin vui tới hàng triệu khán giả: Tối nay, phim 'Mưa đỏ' phát sóng trên VTV3 và VTV8Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Phim điện ảnh có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử "Mưa đỏ" sẽ được phát sóng trên VTV3 và VTV8 ngày 21/12, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn tại Chương trình 'Mệnh lệnh từ trái tim'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mệnh lệnh từ trái tim" nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ diễn ra vào tối ngày 21/12.
Hiếu sốc khi bị Tú chặn số nhưng lại càng thêm quyết tâm theo đuổiXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 32 "Cách em 1 milimet", Hiếu muốn chinh phục Tú như đúng gã "trai đểu", nhưng sự từ chối và cự tuyệt của Tú khiến anh chàng càng thêm quyết tâm.
Khắc nhắc đến con gái đang nằm viện khiến Nguyệt lung lay về kết luận thanh traXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 35 phim "Lằn ranh", Khắc gây sức ép, ám chỉ những can thiệp từ phía trên vào kết luận thanh tra khiến Nguyệt lung lay.
Hiếu muốn biến Tú thành bạn đời, Hoàng 'cận' khiêu chiến với 'Đại bản doanh'Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 32 "Cách em 1 milimet", Hiếu quyết tâm theo đuổi Tú mặc dù bị từ chối, trong khi đó Hoàng "cận" xuất hiện khiến nhóm "Đại bản doanh" khó chịu.
Tin vui tới hàng triệu khán giả: Tối nay, phim 'Mưa đỏ' phát sóng trên VTV3 và VTV8Xem - nghe - đọc
GĐXH - Phim điện ảnh có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử "Mưa đỏ" sẽ được phát sóng trên VTV3 và VTV8 ngày 21/12, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.