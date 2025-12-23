Bố ông Phi sốc nặng khi biết con trai túng thiếu phải bán nhà

Trong trích đoạn giới thiệu tập 11 "Gia đình trái dấu", ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) hỏi Vân (Thùy Dương) rằng bạn đã hết thất tình chưa vì hôm nọ con gái nói sang nhà bạn ngủ để an ủi. Thế nhưng Đức (Tuấn Anh) lại ngơ ngác vì không biết chuyện gì khiến Vân phải phản ứng ngay để không lộ chuyện cô sang ở với Đức.

Ông Thăng nói với con gái, nếu bạn đã hết thất tình thì về nhà mà ngủ, không nên đi ngủ lang.

Dương tiếp tục "gây họa" khi làm hỏng điện thoại của Tuấn.

Sau sự cố liên quan đến việc tới quán karaoke "ôm", ông Phi phải đối diện với sự giận dữ và thất vọng từ bà Ánh. Không chỉ là một hiểu lầm, biến cố này khiến những tổn thương lâu nay trong gia đình bị đẩy lên bề mặt. Bà Ánh vẫn chưa nguôi ngoai, khiến bầu không khí trong nhà trở nên nặng nề. Các con cố gắng đứng ra hòa giải, mong hàn gắn những rạn nứt đang ngày một rõ rệt.

Trong khi đó, Dương (Quỳnh Trang) không may va vào người Tuấn (Thái Vũ) khiến anh làm rơi điện thoại, bị hỏng. Dương nói Tuấn cứ ứng tiền ra sửa điện thoại trước rồi cô sẽ trả lại sau nhưng Tuấn nói không cần đền bù, bắt Dương viết bản kiểm điểm dài 4 trang A4.

Bố ông Phi suy sụp khi biết con trai mất việc, phải bán nhà.

Ở diễn biến khác trong tập phim, bố và em trai lên tận nhà mới của gia đình ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) để tìm con trai. Nhìn thấy con trai dọn về nhà mới, bố mới vỡ lẽ ra những điều hàng xóm dưới quê đồn đoán trong thời gian gần đây là đúng. Ông Phi bị mất việc, phải bán nhà. Bố ông Phi sốc trước tình cảnh của con trai nên đã bị ngất.

Tập 11 phim "Gia đình trái dấu" được phát sóng vào 20h ngày 23/12 trên VTV3.