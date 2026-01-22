Bộ phận bổ nhất của con lợn được cho là bảo vệ nguồn sống mà ai cũng nên ăn, rất sẵn ở chợ Việt

Bộ phận bổ nhất của con lợn, cực tốt cho tim và máu

Lợn là nguồn thực phẩm bổ dưỡng, cung cấp chất đạm, chất béo, vitamin và các muối khoáng cho cơ thể. Nếu cơ thể tiêu thụ một lượng vừa phải thịt lợn sẽ có lợi trong việc duy trì khối lượng cơ bắp, cải thiện trí não, nâng cao sức đề kháng, phòng ngừa tình trạng thiếu máu và tổn thương tế bào thần kinh.





Thịt lợn có lợi nhưng đây không phải bộ phận duy nhất có giá trị trong cơ thể con lợn. Có một bộ phận còn đắt giá hơn cả thịt lợn, nếu dùng thường xuyên sẽ tăng cường sức khỏe tim mạch, tăng sức co bóp cơ tim đó chính là phần tim lợn.





Chính vì mỗi con lợn chỉ có một quả tim nên không phải lúc nào cũng sẵn để mua, nếu không đi chợ từ sáng sớm thì đôi khi có tiền cũng chưa chắc đã mua được phần "thịt" này.

Tim lợn có chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, chất béo, canxi, phốt pho, sắt, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, niacin... có tác dụng tăng cường chức năng cơ tim rất tốt. Nó cũng có lợi cho việc phục hồi chức năng của tim hay thần kinh. Ngoài ra, tim lợn còn bổ máu, chữa mất ngủ, hồi hộp, vã mồ hôi...





Đặc biệt tim lợn là nguồn cung cấp tuyệt vời vitamin B3 (niacin). Loại vitamin này có tác dụng thúc đẩy quá trình dị hóa chất béo trong cơ thể, giãn nở mạch máu, có lợi cho chức năng hô hấp. Nếu cơ thể thiếu hụt vitamin B3 sẽ mắc các bệnh như viêm da, viêm lưỡi, mất ngủ.

Ngoài ra, thành phần riboflavin (vitamin B2) hỗ trợ tạo năng lượng, có lợi cho sức khỏe máu, cải thiện thị giác và giảm mệt mỏi. Hàm lượng choline trong thịt lợn giúp tăng cường chức năng gan, giảm áp lực trong việc xử lý chất béo.



