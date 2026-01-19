Loại cá được ví như 'ngọc trong suốt' chỉ xuất hiện một mùa khiến thực khách 'săn lùng' ráo riết
GĐXH - Nhờ giàu đạm, ít béo, thịt mềm và dễ tiêu hóa, loại cá này được xem là lựa chọn lành mạnh, phù hợp với nhiều đối tượng và dễ chế biến trong bữa cơm gia đình.
Ở sông Đà hùng vĩ, có một loài cá nhỏ bé nhưng lại khiến bao người mong chờ mỗi mùa nước: cá ngần. Dân gian vẫn gọi vui là “cá thủy tinh” bởi thân hình mảnh dẻ, trong suốt như thể làm bằng pha lê. Cá ngần không chỉ hiếm, mà còn là đặc sản làm say lòng thực khách bởi hương vị thanh mát, ngọt dịu và hoàn toàn không tanh.
Cá thủy tinh là tên gọi phổ biến của một số loài cá nhỏ, thân mảnh, gần như trong suốt do ít sắc tố. Loài cá này sinh sống chủ yếu ở môi trường nước ngọt sạch, tập trung tại sông Đà, hồ chứa và các vùng nước yên tĩnh. Cá thường xuất hiện theo mùa, rộ nhất từ tháng 4-6 hàng năm, nên được xem là đặc sản khá hiếm.
Ưu điểm nổi bật của cá thủy tinh là xương rất nhỏ và mềm, có thể ăn gần như toàn con. Nhờ đó, cá đặc biệt phù hợp với người có hệ tiêu hóa yếu, trẻ nhỏ đang ăn dặm hoặc người cao tuổi.
Trong ẩm thực, cá thủy tinh thường được dùng để nấu canh chua, canh rau, hấp trứng, chiên giòn, làm chả hoặc nấu cháo. Sự kết hợp giữa giá trị dinh dưỡng, hương vị tự nhiên và độ an toàn khi sử dụng giúp cá thủy tinh trở thành lựa chọn quen thuộc trong nhiều gia đình.
Món ngon với cá ngần
Canh riêu cá ngần
Canh riêu cá ngần là món canh chua dân dã, thanh mát đặc trưng của Việt Nam, với vị chua dịu từ cà chua/dứa/me, thơm nồng từ hành thì là và vị ngọt béo, mềm dai của cá ngần (cá thủy tinh) có xương nhỏ hoặc không xương, thường được ăn nóng với cơm và rau sống hoặc bún.
Chả cá ngần
Chả cá ngần là món ăn đặc sản thơm ngon, mềm dai, được làm từ cá ngần sông Đà (cá thủy tinh) trộn với thịt heo xay, trứng, thì là, hành lá và gia vị, sau đó viên lại và chiên vàng ruộm, có thể ăn cùng cơm, bún hoặc chấm tương ớt, nước mắm chua ngọt. Món này dễ ăn, phù hợp với cả trẻ nhỏ và người lớn nhờ thịt cá mềm, không xương, không tanh, dậy mùi thơm đặc trưng của thì là.
Cá ngần rim chua ngọt
Cá ngần rim chua ngọt là món ăn hao cơm với vị chua cay mặn ngọt hài hòa, cách làm cơ bản là lăn cá qua bột năng, chiên giòn, sau đó rim với hỗn hợp nước mắm, đường, chanh, tỏi, ớt cho đến khi sệt lại, có thể thêm mè rang để tăng hương vị. Món này có thể bảo quản lâu trong tủ lạnh, rất tiện lợi.
Bún chả cá ngần
Bún chả cá ngần là món bún nước dùng thanh ngọt từ xương, kết hợp chả cá ngần chiên giòn thơm phức (làm từ cá ngần sông Đà nhỏ, mềm với thịt xay và thì là), ăn cùng bún tươi, rau sống, cà chua, tạo nên món ăn dinh dưỡng, dễ tiêu, không ngấy, rất phổ biến cho bữa sáng hoặc bữa chính. Cách làm chả cá đơn giản: cá ngần xay nhuyễn với thịt, thì là, gia vị, trứng, rồi chiên vàng; nước dùng ninh xương, nấu với cà chua.
Chả cá ngần cuốn lá lốt
Chả cá ngần cuốn lá lốt là món ăn dân dã nhưng tinh tế, kết hợp vị ngọt thanh, dai giòn của cá ngần với hương thơm nồng đặc trưng của lá lốt và thịt xay, tạo nên món chiên vàng ươm, thơm nức, béo ngậy, ăn cùng cơm nóng hoặc làm mồi nhậu đều tuyệt. Món này thường được chế biến bằng cách trộn cá ngần với thịt băm, hành lá, gia vị, sau đó cuộn chặt trong lá lốt và rán ngập dầu, giữ được độ kết dính, không bị vỡ nát khi chiên.
Cá ngần rim dừa sấy khô
Cá ngần rim dừa sấy khô là món ăn vặt hoặc ăn cơm đậm đà, kết hợp vị ngọt cay thơm của hỗn hợp gia vị (tương ớt, tỏi, lá chanh) hòa quyện với sự béo ngậy của dừa sấy, tạo nên món ăn lạ miệng, hấp dẫn với cá ngần chiên vàng giòn, rất hợp ăn chơi, nhậu hay ăn kèm cơm trắng nóng hổi.
Cá ngần nấu dưa chua
Cá ngần nấu dưa chua là món canh thanh mát, chua dịu, thơm mùi thì là, rất hợp ăn với cơm nóng; cách làm cơ bản là sơ chế cá ngần, ướp gia vị rồi xào sơ, sau đó phi thơm hành, cho cà chua, dứa vào xào, thêm nước, đun sôi rồi cho dưa chua vào, thả cá vào nấu nhanh rồi nêm nêm và thêm rau thơm (hành lá, thì là).
Chỉ với 3 cách bảo quản này, bạn đã có cà chua để dành dùng quanh nămĂn - 5 giờ trước
GĐXH - Việc bảo quản cà chua đúng cách không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo nguồn nguyên liệu luôn sẵn sàng cho mọi món ăn.
Bữa sáng nhanh 'thần tốc': Chỉ cần làm sẵn bảo quản trong ngăn đông, mỗi sáng dùng nồi chiên không dầu 10 phút là xongĂn - 9 giờ trước
Gần đây tôi đã khám phá ra một "vị cứu tinh bữa sáng" giúp tôi thoát khỏi vòng xoáy "ăn gì" mỗi ngày!
Người bị sỏi thận cần tránh những loại rau nào để không tái phát?Ăn - 21 giờ trước
GĐXH - Người bị sỏi thận (đặc biệt là sỏi canxi oxalat) nên hạn chế các loại rau có hàm lượng oxalat hoặc purin cao để tránh làm tăng kích thước sỏi hoặc hình thành sỏi mới. Dưới đây là danh sách các loại rau cần lưu ý.
Những món ăn 'giữ vía' cho trẻ nhỏ theo quan niệm dân gian: Kinh nghiệm truyền đời cực hiệu quảĂn - 23 giờ trước
Món này như một cách "dỗ vía" rất tự nhiên.
Thực phẩm tốt cho người thận yếu mà bạn nên ănĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Một số thực phẩm tốt cho thận gồm: Súp lơ xanh (giàu vitamin C, K, B), quả việt quất và nho đỏ, cá vược, lòng trắng trứng (protein dễ hấp thu), tỏi (kháng viêm), kiều mạch và dầu ô liu (tốt cho tim thận, ít natri).
Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn ThànhĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Trong dịp kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Trấn Thành và Hari Won đã cùng nhau tận hưởng một bữa tối riêng tư, ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng.
Cách luộc gà cúng mùng 1 tháng Chạp vàng đẹp, da không nứtĂn - 1 ngày trước
Gà cúng mùng 1 tháng Chạp đẹp cần chọn gà chuẩn, mổ moi tạo dáng khéo và luộc đúng kỹ thuật để da vàng bóng, không nứt, thịt chín đều, thơm ngon.
Ăn thử sầu riêng Việt Nam, khách Nhật làm ngay động tác khiến dân mạng đòi giữ lại, không cho về nướcĂn - 1 ngày trước
Chỉ một động tác nhỏ của vị khách Nhật cũng đủ khiến cộng đồng mạng Việt Nam bật cười thích thú.
Loại thực phẩm khiến bạn mau đóiĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Chúng ta từng gặp tình trạng ăn nhiều mà vẫn thấy đói. Thực ra không phải tiêu thụ bất cứ loại thực phẩm nào cũng giúp bạn no lâu, mà có một số món sẽ khiến bạn ăn mau đói hơn.
Bỏ 50.000 đồng mua món ốc lạ ở Việt Nam, khách Tây mỏi nhừ tay vì ăn mãi không xongĂn - 1 ngày trước
Một món ốc bình dân của Việt Nam đã khiến vị khách nước ngoài phải thừa nhận rằng ăn quá mất công, nhưng lại không giấu nổi sự thích thú vì hương vị cuốn đến khó dừng.
Thứ rau dại ở Việt Nam lại được xếp là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”, chế biến đơn giản cũng có món ngon bổ dưỡngĂn
GĐXH – Ít ai ngờ rằng một loại rau mọc dại, xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, lại được người dân một số quốc gia châu Á coi là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”. Dù cách chế biến rất đơn giản, nhưng loại rau này cho ra đời những món ăn vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, nấu bao nhiêu cũng hết.