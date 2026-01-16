Mới nhất
Thứ rau dại ở Việt Nam lại được xếp là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”, chế biến đơn giản cũng có món ngon bổ dưỡng

Thứ sáu, 10:36 16/01/2026 | Ăn
Hà My
Hà My
GĐXH – Ít ai ngờ rằng một loại rau mọc dại, xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, lại được người dân một số quốc gia châu Á coi là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”. Dù cách chế biến rất đơn giản, nhưng loại rau này cho ra đời những món ăn vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, nấu bao nhiêu cũng hết.

Rau dại được ví tốt ngang nhân sâm

Ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…, nụ rồng gai là loại rau được đặc biệt yêu thích. Rau có độ giòn tự nhiên, vị ngọt thanh và mùi thơm rất riêng. Không chỉ ngon miệng, nụ rồng gai còn chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe.

Nụ rồng gai - cao lương mỹ vị số 1 thế giới từ rau dại Việt Nam - Ảnh 2.

Nụ rồng gai là loại rau dại nhưng lại được ví cao lương mỹ vị số một thế giới.

Chính vì vậy, người Trung Quốc ví nụ rồng gai là "cao lương mỹ vị số một thế giới", thậm chí đánh giá giá trị dinh dưỡng và khả năng hỗ trợ tim mạch của loại rau này không thua kém nhân sâm.

Tại Việt Nam, nụ rồng gai còn được gọi là rau mầm gai, nụ gai. Thực chất đây là phần chồi non của cây gai – loài cây mọc phổ biến trên các sườn núi ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Dù xuất hiện khá nhiều, song loại rau này vẫn chưa được nhiều người biết và sử dụng đúng cách.

Nụ rồng gai - cao lương mỹ vị số 1 thế giới từ rau dại Việt Nam - Ảnh 3.

Ở nước ta, nụ mầm là loại rau mọc dại có ở một số tỉnh miền núi phía Bắc

Trong Đông y, loại rau này là nguồn dược liệu quý. Nụ rồng gai giàu chất xơ, hàm lượng protein cao. Chỉ cần ăn 100g nụ rồng gai tươi, bạn đã có thể bổ sung cho cơ thể hàng loạt các nguyên tố vi lượng cần thiết cho sức khỏe như: 5,4g protein; canxi (20mg), phốt pho (150mg), natri (1mg), kali (590mg), sắt (1.100mcg), kẽm (32mcg) và nhiều loại vitamin thiết yếu.

Đặc biệt, nụ rồng gai còn chứa các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Hàm lượng canxi, mangan, sắt, đồng và germanium hữu cơ trong loại rau này được cho ngang với nhân sâm.

Trong dân gian, nụ rồng gai thường được dùng để thanh nhiệt, hỗ trợ giảm mỡ máu và huyết áp, cải thiện chất lượng giấc ngủ... Đây là loại rau rất có lợi với người gặp vấn đề về tiêu hóa, thận, suy nhược thần kinh.

Món ngon dễ làm và bổ dưỡng từ nụ rồng gai

Cũng như nhiều loại rau khác, nụ rồng gai có thể luộc, xào, hấp. Rau giòn, ngọt, ăn một lần là sẽ nhớ mãi. Nụ rồng gai còn lớp lông tơ và gai nhỏ nên trước khi chế biến, mọi người cần dùng dao cạo bớt gai cứng, cắt bỏ phần đầu mầm, rửa sạch rồi trần nhanh qua nước sôi.

Nụ rồng gai chiên giòn

Nguyên liệu làm nụ rồng gai chiên: Nụ rồng gai tươi; bột mì đa dụng; trứng gà. Gia vị: Dầu ăn, muối

Cách làm

Bước 1: Nụ rồng gai nhặt bỏ phần già, rửa sạch nhiều lần với nước rồi để ráo hoàn toàn. Có thể chẻ ra nếu nụ quá to. Cho bột tempura vào tô, thêm nước lạnh từ từ và khuấy nhẹ tay đến khi trở thành hỗn hợp sệt. Để lớp vỏ thơm ngon hơn, có thể cho thêm chút lòng đỏ trứng gà, chút muối.

Bước 2: Đun nóng dầu ăn trong chảo sâu lòng, cho từng nụ rồng gai vào bột rồi cho vào chảo chiên. Chiên ngập dầu, lật nhẹ để lớp bột chín đều, phồng xốp.

Chiên đến khi lớp vỏ phồng xốp, vàng nhạt thì vớt ra để ráo dầu.

Thành phẩm giòn rụm bên ngoài, ngọt mềm bên trong, rất thích hợp làm món khai vị hoặc món ăn kèm. Nên ăn khi còn nóng, chấm cùng muối tiêu chanh hoặc tương ớt để tăng hương vị.

Nụ rồng gai - cao lương mỹ vị số 1 thế giới từ rau dại Việt Nam - Ảnh 4.

Nụ mầm gai chiên giòn. Ảnh Sohu


Nụ mầm gai xào tỏi

Nguyên liệu:

+ 500gr nụ rau mầm gai

+ Nấm tươi

+ Tỏi

+ Gia vị: Dầu ăn, hạt nêm, nước mắm, bột ngọt…

Nụ rồng gai - cao lương mỹ vị số 1 thế giới từ rau dại Việt Nam - Ảnh 5.

Cách chế biến đơn giản chỉ cần làm sạch rồi đem rau mầm gai đi xào tỏi cũng tạo được món ăn vô cùng thơm ngon, đưa cơm

Cách làm:

Bước 1: Rau mầm gai chọn mầm non, cạo bỏ gai nhọn, rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. Luộc rau qua nước sôi rồi vớt ra để ráo.

Bước 2: Phi thơm tỏi, cho rau và nấm vào xào nhanh tay. Nêm gia vị vừa miệng, đảo đều lại cho tới khi rau vừa chín tới là được. Món ăn giữ được độ giòn, vị ngọt tự nhiên, giàu dinh dưỡng và rất đưa cơm.

Nụ rồng gai - cao lương mỹ vị số 1 thế giới từ rau dại Việt Nam - Ảnh 6.Loại quả quen thuộc trên mâm ngũ quả ngày Tết được Đại học Harvard cho rằng giúp tăng tuổi thọ, ăn kiểu gì cũng ngon

GĐXH – Không chỉ mang ý nghĩa sum vầy, sung túc trên mâm ngũ quả ngày Tết của người Việt, loại quả này còn được các nhà khoa học tại Đại học Harvard nhắc đến trong những nghiên cứu về chế độ ăn uống lành mạnh, có khả năng hỗ trợ kéo dài tuổi thọ, nâng cao chất lượng sống.

