Thứ rau dại ở Việt Nam lại được xếp là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”, chế biến đơn giản cũng có món ngon bổ dưỡng

Tết chay An Lạc 2026 diễn ra từ 28/01 đến 01/02 ở đâu, có gì đặc biệt? GĐXH – Tuần lễ Xanh An Lạc – Tết chay An Lạc 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 28/01 đến 01/02/2026 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Chương trình có nhiều hoạt động hấp dẫn, được kỳ vọng trở thành điểm đến tôn vinh tinh hoa ẩm thực chay, góp phần lan tỏa lối sống xanh và tiêu dùng bền vững.

Rau dại được ví tốt ngang nhân sâm

Ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…, nụ rồng gai là loại rau được đặc biệt yêu thích. Rau có độ giòn tự nhiên, vị ngọt thanh và mùi thơm rất riêng. Không chỉ ngon miệng, nụ rồng gai còn chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe.

Nụ rồng gai là loại rau dại nhưng lại được ví cao lương mỹ vị số một thế giới.

Chính vì vậy, người Trung Quốc ví nụ rồng gai là "cao lương mỹ vị số một thế giới", thậm chí đánh giá giá trị dinh dưỡng và khả năng hỗ trợ tim mạch của loại rau này không thua kém nhân sâm.

Tại Việt Nam, nụ rồng gai còn được gọi là rau mầm gai, nụ gai. Thực chất đây là phần chồi non của cây gai – loài cây mọc phổ biến trên các sườn núi ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Dù xuất hiện khá nhiều, song loại rau này vẫn chưa được nhiều người biết và sử dụng đúng cách.

Ở nước ta, nụ mầm là loại rau mọc dại có ở một số tỉnh miền núi phía Bắc

Trong Đông y, loại rau này là nguồn dược liệu quý. Nụ rồng gai giàu chất xơ, hàm lượng protein cao. Chỉ cần ăn 100g nụ rồng gai tươi, bạn đã có thể bổ sung cho cơ thể hàng loạt các nguyên tố vi lượng cần thiết cho sức khỏe như: 5,4g protein; canxi (20mg), phốt pho (150mg), natri (1mg), kali (590mg), sắt (1.100mcg), kẽm (32mcg) và nhiều loại vitamin thiết yếu.

Đặc biệt, nụ rồng gai còn chứa các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Hàm lượng canxi, mangan, sắt, đồng và germanium hữu cơ trong loại rau này được cho ngang với nhân sâm.

Trong dân gian, nụ rồng gai thường được dùng để thanh nhiệt, hỗ trợ giảm mỡ máu và huyết áp, cải thiện chất lượng giấc ngủ... Đây là loại rau rất có lợi với người gặp vấn đề về tiêu hóa, thận, suy nhược thần kinh.

Món ngon dễ làm và bổ dưỡng từ nụ rồng gai

Cũng như nhiều loại rau khác, nụ rồng gai có thể luộc, xào, hấp. Rau giòn, ngọt, ăn một lần là sẽ nhớ mãi. Nụ rồng gai còn lớp lông tơ và gai nhỏ nên trước khi chế biến, mọi người cần dùng dao cạo bớt gai cứng, cắt bỏ phần đầu mầm, rửa sạch rồi trần nhanh qua nước sôi.

Nụ rồng gai chiên giòn

Nguyên liệu làm nụ rồng gai chiên: Nụ rồng gai tươi; bột mì đa dụng; trứng gà. Gia vị: Dầu ăn, muối

Cách làm

Bước 1: Nụ rồng gai nhặt bỏ phần già, rửa sạch nhiều lần với nước rồi để ráo hoàn toàn. Có thể chẻ ra nếu nụ quá to. Cho bột tempura vào tô, thêm nước lạnh từ từ và khuấy nhẹ tay đến khi trở thành hỗn hợp sệt. Để lớp vỏ thơm ngon hơn, có thể cho thêm chút lòng đỏ trứng gà, chút muối.

Bước 2: Đun nóng dầu ăn trong chảo sâu lòng, cho từng nụ rồng gai vào bột rồi cho vào chảo chiên. Chiên ngập dầu, lật nhẹ để lớp bột chín đều, phồng xốp.

Chiên đến khi lớp vỏ phồng xốp, vàng nhạt thì vớt ra để ráo dầu.

Thành phẩm giòn rụm bên ngoài, ngọt mềm bên trong, rất thích hợp làm món khai vị hoặc món ăn kèm. Nên ăn khi còn nóng, chấm cùng muối tiêu chanh hoặc tương ớt để tăng hương vị.

Nụ mầm gai chiên giòn. Ảnh Sohu





Nụ mầm gai xào tỏi

Nguyên liệu:

+ 500gr nụ rau mầm gai

+ Nấm tươi

+ Tỏi

+ Gia vị: Dầu ăn, hạt nêm, nước mắm, bột ngọt…

Cách chế biến đơn giản chỉ cần làm sạch rồi đem rau mầm gai đi xào tỏi cũng tạo được món ăn vô cùng thơm ngon, đưa cơm

Cách làm:

Bước 1: Rau mầm gai chọn mầm non, cạo bỏ gai nhọn, rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. Luộc rau qua nước sôi rồi vớt ra để ráo.

Bước 2: Phi thơm tỏi, cho rau và nấm vào xào nhanh tay. Nêm gia vị vừa miệng, đảo đều lại cho tới khi rau vừa chín tới là được. Món ăn giữ được độ giòn, vị ngọt tự nhiên, giàu dinh dưỡng và rất đưa cơm.