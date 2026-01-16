Thứ rau dại ở Việt Nam lại được xếp là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”, chế biến đơn giản cũng có món ngon bổ dưỡng
GĐXH – Ít ai ngờ rằng một loại rau mọc dại, xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, lại được người dân một số quốc gia châu Á coi là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”. Dù cách chế biến rất đơn giản, nhưng loại rau này cho ra đời những món ăn vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, nấu bao nhiêu cũng hết.
Rau dại được ví tốt ngang nhân sâm
Ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…, nụ rồng gai là loại rau được đặc biệt yêu thích. Rau có độ giòn tự nhiên, vị ngọt thanh và mùi thơm rất riêng. Không chỉ ngon miệng, nụ rồng gai còn chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe.
Chính vì vậy, người Trung Quốc ví nụ rồng gai là "cao lương mỹ vị số một thế giới", thậm chí đánh giá giá trị dinh dưỡng và khả năng hỗ trợ tim mạch của loại rau này không thua kém nhân sâm.
Tại Việt Nam, nụ rồng gai còn được gọi là rau mầm gai, nụ gai. Thực chất đây là phần chồi non của cây gai – loài cây mọc phổ biến trên các sườn núi ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Dù xuất hiện khá nhiều, song loại rau này vẫn chưa được nhiều người biết và sử dụng đúng cách.
Trong Đông y, loại rau này là nguồn dược liệu quý. Nụ rồng gai giàu chất xơ, hàm lượng protein cao. Chỉ cần ăn 100g nụ rồng gai tươi, bạn đã có thể bổ sung cho cơ thể hàng loạt các nguyên tố vi lượng cần thiết cho sức khỏe như: 5,4g protein; canxi (20mg), phốt pho (150mg), natri (1mg), kali (590mg), sắt (1.100mcg), kẽm (32mcg) và nhiều loại vitamin thiết yếu.
Đặc biệt, nụ rồng gai còn chứa các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Hàm lượng canxi, mangan, sắt, đồng và germanium hữu cơ trong loại rau này được cho ngang với nhân sâm.
Trong dân gian, nụ rồng gai thường được dùng để thanh nhiệt, hỗ trợ giảm mỡ máu và huyết áp, cải thiện chất lượng giấc ngủ... Đây là loại rau rất có lợi với người gặp vấn đề về tiêu hóa, thận, suy nhược thần kinh.
Món ngon dễ làm và bổ dưỡng từ nụ rồng gai
Cũng như nhiều loại rau khác, nụ rồng gai có thể luộc, xào, hấp. Rau giòn, ngọt, ăn một lần là sẽ nhớ mãi. Nụ rồng gai còn lớp lông tơ và gai nhỏ nên trước khi chế biến, mọi người cần dùng dao cạo bớt gai cứng, cắt bỏ phần đầu mầm, rửa sạch rồi trần nhanh qua nước sôi.
Nụ rồng gai chiên giòn
Nguyên liệu làm nụ rồng gai chiên: Nụ rồng gai tươi; bột mì đa dụng; trứng gà. Gia vị: Dầu ăn, muối
Cách làm
Bước 1: Nụ rồng gai nhặt bỏ phần già, rửa sạch nhiều lần với nước rồi để ráo hoàn toàn. Có thể chẻ ra nếu nụ quá to. Cho bột tempura vào tô, thêm nước lạnh từ từ và khuấy nhẹ tay đến khi trở thành hỗn hợp sệt. Để lớp vỏ thơm ngon hơn, có thể cho thêm chút lòng đỏ trứng gà, chút muối.
Bước 2: Đun nóng dầu ăn trong chảo sâu lòng, cho từng nụ rồng gai vào bột rồi cho vào chảo chiên. Chiên ngập dầu, lật nhẹ để lớp bột chín đều, phồng xốp.
Chiên đến khi lớp vỏ phồng xốp, vàng nhạt thì vớt ra để ráo dầu.
Thành phẩm giòn rụm bên ngoài, ngọt mềm bên trong, rất thích hợp làm món khai vị hoặc món ăn kèm. Nên ăn khi còn nóng, chấm cùng muối tiêu chanh hoặc tương ớt để tăng hương vị.
Nụ mầm gai xào tỏi
Nguyên liệu:
+ 500gr nụ rau mầm gai
+ Nấm tươi
+ Tỏi
+ Gia vị: Dầu ăn, hạt nêm, nước mắm, bột ngọt…
Cách làm:
Bước 1: Rau mầm gai chọn mầm non, cạo bỏ gai nhọn, rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. Luộc rau qua nước sôi rồi vớt ra để ráo.
Bước 2: Phi thơm tỏi, cho rau và nấm vào xào nhanh tay. Nêm gia vị vừa miệng, đảo đều lại cho tới khi rau vừa chín tới là được. Món ăn giữ được độ giòn, vị ngọt tự nhiên, giàu dinh dưỡng và rất đưa cơm.
Khoa học nói gì về chuyện đàn ông ăn trứng vịt lộn cho khỏe 'chuyện ấy' lại thành mất ngủĂn - 5 giờ trước
GĐXH - Trứng vịt lộn là một trong các món bồi bổ sức khỏe, là một trong các giải pháp giúp đàn ông giảm mệt mỏi, tăng cường sinh lực... nhưng đã có những quý ông xơi trứng vịt lộn cho 'khỏe chuyện ấy' lại bị mất ngủ.
Nấu 4 món canh siêu ngọt ngon này ăn ngay để không còn cảm giác "bị đóng băng" khi đợt rét sâu sắp tràn vềĂn - 6 giờ trước
4 món canh này rất dễ chế biến và dùng những nguyên liệu thông dụng. Mỗi món canh đều sẽ giúp bạn tăng cường miễn dịch, làm ấm cơ thể từ bụng đến chân, khiến bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái!
Thực đơn cho mâm cơm gia đình có người bị sỏi thậnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Chế độ dinh dưỡng không lành mạnh như ăn mặn, dung nạp nhiều món ăn chứa axit oxalic, thói quen ít uống nước tạo điều kiện cho độc tố tích tụ. Do đó, thực đơn cho người bị sỏi thận cần được xây dựng dựa trên các nguyên tắc dinh dưỡng sau.
Cách ăn tim lợn đúng cách tránh rủi roĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Để tận dụng được giá trị dinh dưỡng từ tim lợn mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe, người dùng cần chú ý đến cách lựa chọn, chế biến và tần suất sử dụng. Dưới đây là một số hướng dẫn giúp ăn tim lợn đúng cách.
Đập trứng gà lòng đỏ đậm và nhạt khác nhau: Chuyên gia tiết lộ "3 nhớ 2 không" để chọn trứng tốt nhấtĂn - 1 ngày trước
Khi đập trứng gà ra sẽ thấy lòng đỏ trứng gà có quả vàng nhạt, có quả lại cam đậm, thậm chí đỏ tươi. Sự khác biệt này khiến nhiều người băn khoăn: trứng nào nhiều dinh dưỡng hơn?
Từ giờ đến cuối tháng 11 âm, ăn ngay món này để tăng vận tài lộcĂn - 2 ngày trước
Và có một món được nhiều người truyền tai nhau...
Các món ăn ngon kết hợp táo đỏ trị mất ngủ và giúp ngủ ngon cho mâm cơm gia đìnhĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Quả táo đỏ là thực phẩm giàu các hợp chất như flavonoid, polysaccharides và axit triterpenic. Vì vậy nó có khả năng cải thiện tình trạng suy nhược cơ thể, căng thẳng thần kinh giúp nâng cao sức khỏe.
Loại rau quen thuộc giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt, không chỉ dễ chế biến, loại rau này còn được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng dồi dào và nhiều lợi ích tích cực đối với sức khỏe.
Khi cơ thể có dấu hiệu này, không nên ăn món trứng vịt lộnĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cứ yếu yếu, mệt mệt, tưởng là ăn trứng vịt lộn ngon bổ rẻ sẽ khỏe. Ai ngờ càng ăn càng mệt, đêm ngủ không yên, sáng dậy nặng người.
Thức ăn chứa tinh bột này dù có ăn nhiều cũng không lo bị tăng cânĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Tinh bột không phải lúc nào cũng gây tăng cân. Nếu chọn loại có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ và protein, tinh bột có thể giúp no lâu, kiểm soát cân nặng và vẫn cung cấp đủ năng lượng.
Loại quả quen thuộc trên mâm ngũ quả ngày Tết được Đại học Harvard cho rằng giúp tăng tuổi thọ, ăn kiểu gì cũng ngonĂn
GĐXH – Không chỉ mang ý nghĩa sum vầy, sung túc trên mâm ngũ quả ngày Tết của người Việt, loại quả này còn được các nhà khoa học tại Đại học Harvard nhắc đến trong những nghiên cứu về chế độ ăn uống lành mạnh, có khả năng hỗ trợ kéo dài tuổi thọ, nâng cao chất lượng sống.