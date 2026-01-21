Người sành ăn săn lùng 'bánh chưng nhân cá chép': 500.000 đồng/cặp vẫn không đủ bán
Nghe tên đã thấy tò mò, nhìn giá nửa triệu đồng một cặp càng khiến nhiều người ngạc nhiên, vậy mà món bánh này vẫn cháy hàng mỗi dịp xuân về.
Nhắc đến Thái Nguyên, nhiều người nghĩ ngay đến chè Tân Cương, miến dong, thịt lợn gác bếp hay các món ăn đậm chất núi rừng. Ít ai ngờ rằng, vùng đất này còn lưu giữ một biến tấu độc đáo của món bánh chưng truyền thống: bánh chưng nhân cá chép, người Tày địa phương gọi là pẻng ho.
Bánh chưng mà… không có thịt, nghe đã thấy lạ
Không ai biết chính xác món bánh này xuất hiện từ khi nào. Chỉ biết rằng, từ xa xưa, cứ đến tháng 7 âm lịch, người Tày lại gói bánh chưng cá chép để dâng cúng tổ tiên. Theo thời gian, món bánh không còn bó hẹp trong nghi lễ mà dần trở thành đặc sản được đặt mua làm quà biếu, đặc biệt “lên ngôi” mỗi dịp Tết Nguyên đán.
Điểm làm nên giá trị của bánh không chỉ nằm ở ý tưởng “nhân cá” mà còn ở nguồn nguyên liệu cực kỳ công phu. Cá chép dùng làm nhân không phải cá nuôi công nghiệp mà là cá chép đồng được thả trực tiếp trong ruộng lúa.
Từ khoảng tháng 4–5 âm lịch, khi cấy lúa, người dân thả cá giống xuống ruộng. Ruộng lúa không bón phân hóa học, không phun thuốc trừ sâu để đảm bảo cá phát triển tự nhiên. Sau vài tháng, những con cá nhỏ xíu ban đầu chỉ bằng đầu tăm đã lớn lên bằng 2–3 ngón tay, thịt chắc, thơm, ít tanh.
Trước khi gói bánh, cá còn được cho vào giỏ treo giữa dòng suối 3–4 ngày để làm sạch hoàn toàn. Công đoạn này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì sự kỹ lưỡng hiếm thấy.
Cá sau khi sơ chế được trộn cùng lá gừng hoặc rau răm – tùy phong tục từng vùng – để khử mùi tanh, thêm chút thịt mỡ và gia vị vừa đủ. Nhân bánh tưởng chừng “khó ăn” lại trở nên béo, thơm và đậm đà.
Bánh được gói gần giống bánh chưng truyền thống nhưng thường có dáng tròn, thuôn dài như bánh tét. Sau đó, bánh được luộc liên tục 12–15 tiếng. Nhờ thời gian nấu dài, phần xương cá mềm nhừ, gần như tan ra, người ăn không hề lo hóc xương.
Khi bánh chín, chỉ cần bóc lớp lá dong là mùi thơm của nếp nương, lá gừng và nhân cá quyện vào nhau lan tỏa, khác hẳn mùi bánh chưng quen thuộc ngày Tết.
Kén người ăn nhưng đã “nghiện” là khó dứt
Thoạt nghe tên, không ít người dè chừng, thậm chí nghi ngờ sự kết hợp giữa bánh chưng và cá. Thế nhưng, nhiều thực khách sau khi thử lại bất ngờ “quay xe”.
Nhân cá mềm, béo, không tanh; thịt mỡ vừa đủ giúp bánh không khô; nếp dẻo thơm tạo cảm giác lạ miệng nhưng dễ gây nghiện. Người địa phương nhận xét, bánh chưng cá chép không dành cho số đông, nhưng ai đã ăn quen thì lại thấy “thiếu thiếu” nếu Tết không có.
Hiện nay, bánh chưng cá chép chủ yếu được đặt trước, làm theo đơn. Giá dao động khoảng 500.000 đồng/cặp, cao hơn nhiều so với bánh chưng truyền thống. Tuy vậy, khách mua vẫn đông, đặc biệt là giới trẻ và những người thích khám phá ẩm thực vùng cao, mua về ăn Tết hoặc làm quà biếu độc lạ.
Giữa vô vàn món ăn ngày xuân, bánh chưng cá chép Thái Nguyên không chỉ là một món ngon, mà còn là câu chuyện về cách người vùng cao gìn giữ và làm mới truyền thống, để mỗi mùa Tết đến lại có thêm một hương vị khiến người ta tò mò, nhớ mãi.
Các loại gạo nếp đặc sản nấu xôi ngày Tết ngon chuẩn vịĂn - 4 giờ trước
GĐXH - Gạo nếp là loại gạo gắn liền với nhiều món ăn truyền thống như xôi, xôi chè, bánh chưng, bánh nếp, bánh trôi tàu. Khác với gạo tẻ được dùng để nấu cơm trắng ăn hằng ngày, gạo nếp lại thường gắn với các dịp lễ hơn.
Mùa đông da khô nứt nẻ, môi bong tróc, hãy đun ngay nồi nước 'thần thánh' nàyĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Có những chân lý dưỡng sinh nằm ngay trong những nguyên liệu rẻ tiền nơi góc chợ mà cuộc sống bận rộn khiến ta vô tình lãng quên.
Cách chọn mua và giữ hành, tỏi khô không mốc hiệu quả, đơn giảnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều bà nội trợ gặp phải tình trạng hành tỏi khô bị mề, ẩm mốc hoặc lên mầm chỉ sau thời gian ngắn mua về. Nếu bạn cũng đang tìm kiếm một cách bảo quản hiệu quả, nhanh chóng và đơn giản thì hãy đọc bài viết sau.
Bí quyết làm món 'sữa trắng' từ cá diếc và củ cải: Thuốc bổ cho dạ dày, cả nhà tấm tắc khen ngonĂn - 1 ngày trước
Không cần cao lương mỹ vị, chỉ với những nguyên liệu mộc mạc, rẻ tiền, bạn vẫn có thể tạo ra một bát "canh sữa" trắng trong, ngọt thanh, vừa giúp ấm người lại cực kỳ tốt cho tiêu hóa.
"Cứu cánh" cho hội Cú Đêm: 7 công thức "nước thần" giúp thải độc gan, mắt sáng, da dẻ hồng hào bất chấp deadline díĂn - 1 ngày trước
Đừng uống cà phê nữa! Đây mới là 7 loại trà "hồi sinh" nhan sắc cho những nàng hay thức khuya.
Loại cá được ví như 'ngọc trong suốt' chỉ xuất hiện một mùa khiến thực khách 'săn lùng' ráo riếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nhờ giàu đạm, ít béo, thịt mềm và dễ tiêu hóa, loại cá này được xem là lựa chọn lành mạnh, phù hợp với nhiều đối tượng và dễ chế biến trong bữa cơm gia đình.
Chỉ với 3 cách bảo quản này, bạn đã có cà chua để dành dùng quanh nămĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Việc bảo quản cà chua đúng cách không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo nguồn nguyên liệu luôn sẵn sàng cho mọi món ăn.
Bữa sáng nhanh 'thần tốc': Chỉ cần làm sẵn bảo quản trong ngăn đông, mỗi sáng dùng nồi chiên không dầu 10 phút là xongĂn - 2 ngày trước
Gần đây tôi đã khám phá ra một "vị cứu tinh bữa sáng" giúp tôi thoát khỏi vòng xoáy "ăn gì" mỗi ngày!
Người bị sỏi thận cần tránh những loại rau nào để không tái phát?Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Người bị sỏi thận (đặc biệt là sỏi canxi oxalat) nên hạn chế các loại rau có hàm lượng oxalat hoặc purin cao để tránh làm tăng kích thước sỏi hoặc hình thành sỏi mới. Dưới đây là danh sách các loại rau cần lưu ý.
Những món ăn 'giữ vía' cho trẻ nhỏ theo quan niệm dân gian: Kinh nghiệm truyền đời cực hiệu quảĂn - 2 ngày trước
Món này như một cách "dỗ vía" rất tự nhiên.
Thứ rau dại ở Việt Nam lại được xếp là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”, chế biến đơn giản cũng có món ngon bổ dưỡngĂn
GĐXH – Ít ai ngờ rằng một loại rau mọc dại, xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, lại được người dân một số quốc gia châu Á coi là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”. Dù cách chế biến rất đơn giản, nhưng loại rau này cho ra đời những món ăn vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, nấu bao nhiêu cũng hết.