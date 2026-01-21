Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Người sành ăn săn lùng 'bánh chưng nhân cá chép': 500.000 đồng/cặp vẫn không đủ bán

Thứ tư, 06:52 21/01/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Nghe tên đã thấy tò mò, nhìn giá nửa triệu đồng một cặp càng khiến nhiều người ngạc nhiên, vậy mà món bánh này vẫn cháy hàng mỗi dịp xuân về.

Nhắc đến Thái Nguyên, nhiều người nghĩ ngay đến chè Tân Cương, miến dong, thịt lợn gác bếp hay các món ăn đậm chất núi rừng. Ít ai ngờ rằng, vùng đất này còn lưu giữ một biến tấu độc đáo của món bánh chưng truyền thống: bánh chưng nhân cá chép, người Tày địa phương gọi là pẻng ho.

Người sành ăn săn lùng 'bánh chưng nhân cá chép': 500.000 đồng/cặp vẫn không đủ bán - Ảnh 1.

Bánh chưng mà… không có thịt, nghe đã thấy lạ

Không ai biết chính xác món bánh này xuất hiện từ khi nào. Chỉ biết rằng, từ xa xưa, cứ đến tháng 7 âm lịch, người Tày lại gói bánh chưng cá chép để dâng cúng tổ tiên. Theo thời gian, món bánh không còn bó hẹp trong nghi lễ mà dần trở thành đặc sản được đặt mua làm quà biếu, đặc biệt “lên ngôi” mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Điểm làm nên giá trị của bánh không chỉ nằm ở ý tưởng “nhân cá” mà còn ở nguồn nguyên liệu cực kỳ công phu. Cá chép dùng làm nhân không phải cá nuôi công nghiệp mà là cá chép đồng được thả trực tiếp trong ruộng lúa.

Người sành ăn săn lùng 'bánh chưng nhân cá chép': 500.000 đồng/cặp vẫn không đủ bán - Ảnh 2.

Từ khoảng tháng 4–5 âm lịch, khi cấy lúa, người dân thả cá giống xuống ruộng. Ruộng lúa không bón phân hóa học, không phun thuốc trừ sâu để đảm bảo cá phát triển tự nhiên. Sau vài tháng, những con cá nhỏ xíu ban đầu chỉ bằng đầu tăm đã lớn lên bằng 2–3 ngón tay, thịt chắc, thơm, ít tanh.

Trước khi gói bánh, cá còn được cho vào giỏ treo giữa dòng suối 3–4 ngày để làm sạch hoàn toàn. Công đoạn này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì sự kỹ lưỡng hiếm thấy.

Cá sau khi sơ chế được trộn cùng lá gừng hoặc rau răm – tùy phong tục từng vùng – để khử mùi tanh, thêm chút thịt mỡ và gia vị vừa đủ. Nhân bánh tưởng chừng “khó ăn” lại trở nên béo, thơm và đậm đà.

Người sành ăn săn lùng 'bánh chưng nhân cá chép': 500.000 đồng/cặp vẫn không đủ bán - Ảnh 3.

Bánh được gói gần giống bánh chưng truyền thống nhưng thường có dáng tròn, thuôn dài như bánh tét. Sau đó, bánh được luộc liên tục 12–15 tiếng. Nhờ thời gian nấu dài, phần xương cá mềm nhừ, gần như tan ra, người ăn không hề lo hóc xương.

Khi bánh chín, chỉ cần bóc lớp lá dong là mùi thơm của nếp nương, lá gừng và nhân cá quyện vào nhau lan tỏa, khác hẳn mùi bánh chưng quen thuộc ngày Tết.

Kén người ăn nhưng đã “nghiện” là khó dứt

Thoạt nghe tên, không ít người dè chừng, thậm chí nghi ngờ sự kết hợp giữa bánh chưng và cá. Thế nhưng, nhiều thực khách sau khi thử lại bất ngờ “quay xe”.

Người sành ăn săn lùng 'bánh chưng nhân cá chép': 500.000 đồng/cặp vẫn không đủ bán - Ảnh 4.

Nhân cá mềm, béo, không tanh; thịt mỡ vừa đủ giúp bánh không khô; nếp dẻo thơm tạo cảm giác lạ miệng nhưng dễ gây nghiện. Người địa phương nhận xét, bánh chưng cá chép không dành cho số đông, nhưng ai đã ăn quen thì lại thấy “thiếu thiếu” nếu Tết không có.

Hiện nay, bánh chưng cá chép chủ yếu được đặt trước, làm theo đơn. Giá dao động khoảng 500.000 đồng/cặp, cao hơn nhiều so với bánh chưng truyền thống. Tuy vậy, khách mua vẫn đông, đặc biệt là giới trẻ và những người thích khám phá ẩm thực vùng cao, mua về ăn Tết hoặc làm quà biếu độc lạ.

Người sành ăn săn lùng 'bánh chưng nhân cá chép': 500.000 đồng/cặp vẫn không đủ bán - Ảnh 5.

Giữa vô vàn món ăn ngày xuân, bánh chưng cá chép Thái Nguyên không chỉ là một món ngon, mà còn là câu chuyện về cách người vùng cao gìn giữ và làm mới truyền thống, để mỗi mùa Tết đến lại có thêm một hương vị khiến người ta tò mò, nhớ mãi.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Các loại gạo nếp đặc sản nấu xôi ngày Tết ngon chuẩn vị

Các loại gạo nếp đặc sản nấu xôi ngày Tết ngon chuẩn vị

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH - Gạo nếp là loại gạo gắn liền với nhiều món ăn truyền thống như xôi, xôi chè, bánh chưng, bánh nếp, bánh trôi tàu. Khác với gạo tẻ được dùng để nấu cơm trắng ăn hằng ngày, gạo nếp lại thường gắn với các dịp lễ hơn.

Mùa đông da khô nứt nẻ, môi bong tróc, hãy đun ngay nồi nước 'thần thánh' này

Mùa đông da khô nứt nẻ, môi bong tróc, hãy đun ngay nồi nước 'thần thánh' này

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Có những chân lý dưỡng sinh nằm ngay trong những nguyên liệu rẻ tiền nơi góc chợ mà cuộc sống bận rộn khiến ta vô tình lãng quên.

Cách chọn mua và giữ hành, tỏi khô không mốc hiệu quả, đơn giản

Cách chọn mua và giữ hành, tỏi khô không mốc hiệu quả, đơn giản

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều bà nội trợ gặp phải tình trạng hành tỏi khô bị mề, ẩm mốc hoặc lên mầm chỉ sau thời gian ngắn mua về. Nếu bạn cũng đang tìm kiếm một cách bảo quản hiệu quả, nhanh chóng và đơn giản thì hãy đọc bài viết sau.

Bí quyết làm món 'sữa trắng' từ cá diếc và củ cải: Thuốc bổ cho dạ dày, cả nhà tấm tắc khen ngon

Bí quyết làm món 'sữa trắng' từ cá diếc và củ cải: Thuốc bổ cho dạ dày, cả nhà tấm tắc khen ngon

Ăn - 1 ngày trước

Không cần cao lương mỹ vị, chỉ với những nguyên liệu mộc mạc, rẻ tiền, bạn vẫn có thể tạo ra một bát "canh sữa" trắng trong, ngọt thanh, vừa giúp ấm người lại cực kỳ tốt cho tiêu hóa.

"Cứu cánh" cho hội Cú Đêm: 7 công thức "nước thần" giúp thải độc gan, mắt sáng, da dẻ hồng hào bất chấp deadline dí

"Cứu cánh" cho hội Cú Đêm: 7 công thức "nước thần" giúp thải độc gan, mắt sáng, da dẻ hồng hào bất chấp deadline dí

Ăn - 1 ngày trước

Đừng uống cà phê nữa! Đây mới là 7 loại trà "hồi sinh" nhan sắc cho những nàng hay thức khuya.

Loại cá được ví như 'ngọc trong suốt' chỉ xuất hiện một mùa khiến thực khách 'săn lùng' ráo riết

Loại cá được ví như 'ngọc trong suốt' chỉ xuất hiện một mùa khiến thực khách 'săn lùng' ráo riết

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nhờ giàu đạm, ít béo, thịt mềm và dễ tiêu hóa, loại cá này được xem là lựa chọn lành mạnh, phù hợp với nhiều đối tượng và dễ chế biến trong bữa cơm gia đình.

Chỉ với 3 cách bảo quản này, bạn đã có cà chua để dành dùng quanh năm

Chỉ với 3 cách bảo quản này, bạn đã có cà chua để dành dùng quanh năm

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Việc bảo quản cà chua đúng cách không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo nguồn nguyên liệu luôn sẵn sàng cho mọi món ăn.

Bữa sáng nhanh 'thần tốc': Chỉ cần làm sẵn bảo quản trong ngăn đông, mỗi sáng dùng nồi chiên không dầu 10 phút là xong

Bữa sáng nhanh 'thần tốc': Chỉ cần làm sẵn bảo quản trong ngăn đông, mỗi sáng dùng nồi chiên không dầu 10 phút là xong

Ăn - 2 ngày trước

Gần đây tôi đã khám phá ra một "vị cứu tinh bữa sáng" giúp tôi thoát khỏi vòng xoáy "ăn gì" mỗi ngày!

Người bị sỏi thận cần tránh những loại rau nào để không tái phát?

Người bị sỏi thận cần tránh những loại rau nào để không tái phát?

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Người bị sỏi thận (đặc biệt là sỏi canxi oxalat) nên hạn chế các loại rau có hàm lượng oxalat hoặc purin cao để tránh làm tăng kích thước sỏi hoặc hình thành sỏi mới. Dưới đây là danh sách các loại rau cần lưu ý.

Những món ăn 'giữ vía' cho trẻ nhỏ theo quan niệm dân gian: Kinh nghiệm truyền đời cực hiệu quả

Những món ăn 'giữ vía' cho trẻ nhỏ theo quan niệm dân gian: Kinh nghiệm truyền đời cực hiệu quả

Ăn - 2 ngày trước

Món này như một cách "dỗ vía" rất tự nhiên.

Xem nhiều

Thứ rau dại ở Việt Nam lại được xếp là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”, chế biến đơn giản cũng có món ngon bổ dưỡng

Thứ rau dại ở Việt Nam lại được xếp là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”, chế biến đơn giản cũng có món ngon bổ dưỡng

Ăn

GĐXH – Ít ai ngờ rằng một loại rau mọc dại, xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, lại được người dân một số quốc gia châu Á coi là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”. Dù cách chế biến rất đơn giản, nhưng loại rau này cho ra đời những món ăn vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, nấu bao nhiêu cũng hết.

Các món ăn ngon kết hợp táo đỏ trị mất ngủ và giúp ngủ ngon cho mâm cơm gia đình

Các món ăn ngon kết hợp táo đỏ trị mất ngủ và giúp ngủ ngon cho mâm cơm gia đình

Ăn
Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành

Ăn
Cách chọn mua và giữ hành, tỏi khô không mốc hiệu quả, đơn giản

Cách chọn mua và giữ hành, tỏi khô không mốc hiệu quả, đơn giản

Ăn
Loại củ có đầy ở Việt Nam, ra nước ngoài là đặc sản “hái ra tiền”, chế biến nhiều món ngon, người bị tiểu đường càng nên ăn

Loại củ có đầy ở Việt Nam, ra nước ngoài là đặc sản “hái ra tiền”, chế biến nhiều món ngon, người bị tiểu đường càng nên ăn

Ẩm thực 360

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top