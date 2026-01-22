Mẹ đảm mách công thức làm khô gà lá chanh thành công ngay lần đầu
Hoài Thương, ở Hà Nội, sử dụng lá chanh Đà Lạt thay vì lá chanh nhà trồng để tránh bị đắng, giúp món khô gà trọn vị hơn.
Chưa đầy một tháng nữa là Tết Nguyên đán 2026, nhiều bà nội trợ đã bắt đầu tất bật lên danh sách và chuẩn bị dần những món ăn đặc trưng cho ngày xuân.
Bên cạnh mâm cỗ truyền thống, các món khô như khô bò, mực, heo hay gà ngày càng được ưa chuộng bởi dễ làm, tiện bảo quản và phù hợp để đãi khách, nhâm nhi trong những ngày nghỉ lễ. Trong đó, khô gà lá chanh nhận được nhiều quan tâm vì hương vị dễ ăn, có thể tự thực hiện tại nhà để dùng dần hoặc làm quà biếu Tết.
Phạm Thị Hoài Thương, quê Quảng Trị, đam mê nấu nướng và ẩm thực, nói hầu như mỗi năm đều cố gắng làm một món khô để nhâm nhi và tặng người thân, bạn bè. Sau nhiều lần thử nghiệm, nữ nhân viên văn phòng 35 tuổi, hiện sống ở Hà Nội, tiết lộ công thức làm món khô gà "đơn giản đến mức ai cũng có thể thành công ngay trong lần đầu, thậm chí đem ra kinh doanh".
Nguyên liệu cần chuẩn bị (với 1 kg thịt tươi):
- Chọn 1 kg thịt ức gà công nghiệp
- Đường: 150 gram
- Bột nêm: 30 gram
- Nước mắm: 30 gram
- Sả bào: 50 gram
- Ớt sừng đỏ: 3 quả
- Ớt cay: 3 quả
- Hành tím/hành tây: 100 gram
- Ớt bột Hàn Quốc: 1/2 thìa
- Lá chanh: 10 gram (nên chọn lá chanh Đà Lạt, vì lá chanh nhà có thể bị đắng)
GĐXH – Ít ai ngờ rằng một loại rau mọc dại, xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, lại được người dân một số quốc gia châu Á coi là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”. Dù cách chế biến rất đơn giản, nhưng loại rau này cho ra đời những món ăn vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, nấu bao nhiêu cũng hết.