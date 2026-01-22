Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Mẹ đảm mách công thức làm khô gà lá chanh thành công ngay lần đầu

Thứ năm, 09:16 22/01/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Hoài Thương, ở Hà Nội, sử dụng lá chanh Đà Lạt thay vì lá chanh nhà trồng để tránh bị đắng, giúp món khô gà trọn vị hơn.

Chưa đầy một tháng nữa là Tết Nguyên đán 2026, nhiều bà nội trợ đã bắt đầu tất bật lên danh sách và chuẩn bị dần những món ăn đặc trưng cho ngày xuân.

Bên cạnh mâm cỗ truyền thống, các món khô như khô bò, mực, heo hay gà ngày càng được ưa chuộng bởi dễ làm, tiện bảo quản và phù hợp để đãi khách, nhâm nhi trong những ngày nghỉ lễ. Trong đó, khô gà lá chanh nhận được nhiều quan tâm vì hương vị dễ ăn, có thể tự thực hiện tại nhà để dùng dần hoặc làm quà biếu Tết.

Phạm Thị Hoài Thương, quê Quảng Trị, đam mê nấu nướng và ẩm thực, nói hầu như mỗi năm đều cố gắng làm một món khô để nhâm nhi và tặng người thân, bạn bè. Sau nhiều lần thử nghiệm, nữ nhân viên văn phòng 35 tuổi, hiện sống ở Hà Nội, tiết lộ công thức làm món khô gà "đơn giản đến mức ai cũng có thể thành công ngay trong lần đầu, thậm chí đem ra kinh doanh".

Mẹ đảm mách công thức làm khô gà lá chanh thành công ngay lần đầu - Ảnh 1.

Hoài Thương thích nấu nướng, tự chuẩn bị một số món truyền thống dịp Tết. Ảnh:

Nguyên liệu cần chuẩn bị (với 1 kg thịt tươi):

- Chọn 1 kg thịt ức gà công nghiệp

- Đường: 150 gram

- Bột nêm: 30 gram

- Nước mắm: 30 gram

- Sả bào: 50 gram

- Ớt sừng đỏ: 3 quả

- Ớt cay: 3 quả

- Hành tím/hành tây: 100 gram

- Ớt bột Hàn Quốc: 1/2 thìa

- Lá chanh: 10 gram (nên chọn lá chanh Đà Lạt, vì lá chanh nhà có thể bị đắng)

Mẹ đảm mách công thức làm khô gà lá chanh thành công ngay lần đầu - Ảnh 2.

Ức gà mua về bóp sạch với giấm và muối để khử mùi tanh rồi để ráo. Luộc gà với ít sả và gừng, để nguội, sau đó dùng chày đập dập và xé miếng vừa ăn.

Mẹ đảm mách công thức làm khô gà lá chanh thành công ngay lần đầu - Ảnh 3.

Rửa sạch, để ráo toàn bộ nguyên liệu, sau đó thái nhỏ. Cho tất cả nguyên liệu vào xay nhỏ, tạo hỗn hợp sốt. Nếu làm nhiều, nên giữ lại một phần lá chanh và ớt để sấy riêng.

Mẹ đảm mách công thức làm khô gà lá chanh thành công ngay lần đầu - Ảnh 4.

Ướp hỗn hợp nguyên liệu đã xay cùng thịt gà qua đêm hoặc 2-3h để thấm gia vị. Lưu ý khi ướp nên cho thịt vào ngăn mát tủ lạnh.

Mẹ đảm mách công thức làm khô gà lá chanh thành công ngay lần đầu - Ảnh 5.

Cho lên chảo đảo hỗn hợp sau khi ướp đến khi sốt khô lại.

Mẹ đảm mách công thức làm khô gà lá chanh thành công ngay lần đầu - Ảnh 6.

Cho thịt ra sấy 30 phút ở mức nhiệt 100 độ, lặp lại 2-3 lần bằng lò nướng hoặc nồi chiên không dầu. Lưu ý nên căn nhiệt phù hợp để tránh gà quá khô. Nếu làm nhiều, nên sấy chanh và ớt riêng rồi trộn vào thành phẩm.

Mẹ đảm mách công thức làm khô gà lá chanh thành công ngay lần đầu - Ảnh 7.

Khô gà sau khi sấy có màu ngả vàng thơm hương sả, lá chanh đặc trưng, ráo nước nhưng không khô giòn. Hương vị ngọt thơm xen lẫn vị cay nhẹ. Có thể đóng vào túi mang đi biếu hoặc bảo quản trong hộp kín.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Bộ phận bổ nhất của con lợn được cho là bảo vệ nguồn sống mà ai cũng nên ăn, rất sẵn ở chợ Việt

Bộ phận bổ nhất của con lợn được cho là bảo vệ nguồn sống mà ai cũng nên ăn, rất sẵn ở chợ Việt

Ăn - 19 phút trước

GĐXH - Dù cho bạn có tiền sử bệnh tim hay bạn chỉ muốn đảm bảo rằng bạn đang chuẩn bị cho cơ thể một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh, việc bổ sung các thực phẩm có lợi cho tim trong chế độ ăn uống là một trong những điều tốt nhất để hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Loại gạo ít calo nhưng lại nhiều protein bạn nên ăn trong ngày Tết

Loại gạo ít calo nhưng lại nhiều protein bạn nên ăn trong ngày Tết

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH - Cơm ngày Tết là một nét văn hoá truyền thống của Việt Nam. Mâm cơm là nơi mà mỗi gia đình sum họp quây quần trong năm mới. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc là lượng protein trong cơm bao nhiêu? Loại gạo nào ít calo?

Loại rau ví như 'vàng' giúp ruột khỏe, giải độc, kháng viêm, đang vào mùa ngon nhất năm

Loại rau ví như 'vàng' giúp ruột khỏe, giải độc, kháng viêm, đang vào mùa ngon nhất năm

Ăn - 19 giờ trước

GĐXH - Loại rau mùa đông giàu chất xơ, vitamin và hoạt chất kháng viêm này, được xem là “rau vàng” giúp ruột khỏe, tăng đề kháng, rất đáng bổ sung vào bữa cơm gia đình.

Các loại gạo nếp đặc sản nấu xôi ngày Tết ngon chuẩn vị

Các loại gạo nếp đặc sản nấu xôi ngày Tết ngon chuẩn vị

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Gạo nếp là loại gạo gắn liền với nhiều món ăn truyền thống như xôi, xôi chè, bánh chưng, bánh nếp, bánh trôi tàu. Khác với gạo tẻ được dùng để nấu cơm trắng ăn hằng ngày, gạo nếp lại thường gắn với các dịp lễ hơn.

Người sành ăn săn lùng 'bánh chưng nhân cá chép': 500.000 đồng/cặp vẫn không đủ bán

Người sành ăn săn lùng 'bánh chưng nhân cá chép': 500.000 đồng/cặp vẫn không đủ bán

Ăn - 1 ngày trước

Nghe tên đã thấy tò mò, nhìn giá nửa triệu đồng một cặp càng khiến nhiều người ngạc nhiên, vậy mà món bánh này vẫn cháy hàng mỗi dịp xuân về.

Mùa đông da khô nứt nẻ, môi bong tróc, hãy đun ngay nồi nước 'thần thánh' này

Mùa đông da khô nứt nẻ, môi bong tróc, hãy đun ngay nồi nước 'thần thánh' này

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Có những chân lý dưỡng sinh nằm ngay trong những nguyên liệu rẻ tiền nơi góc chợ mà cuộc sống bận rộn khiến ta vô tình lãng quên.

Cách chọn mua và giữ hành, tỏi khô không mốc hiệu quả, đơn giản

Cách chọn mua và giữ hành, tỏi khô không mốc hiệu quả, đơn giản

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều bà nội trợ gặp phải tình trạng hành tỏi khô bị mề, ẩm mốc hoặc lên mầm chỉ sau thời gian ngắn mua về. Nếu bạn cũng đang tìm kiếm một cách bảo quản hiệu quả, nhanh chóng và đơn giản thì hãy đọc bài viết sau.

Bí quyết làm món 'sữa trắng' từ cá diếc và củ cải: Thuốc bổ cho dạ dày, cả nhà tấm tắc khen ngon

Bí quyết làm món 'sữa trắng' từ cá diếc và củ cải: Thuốc bổ cho dạ dày, cả nhà tấm tắc khen ngon

Ăn - 2 ngày trước

Không cần cao lương mỹ vị, chỉ với những nguyên liệu mộc mạc, rẻ tiền, bạn vẫn có thể tạo ra một bát "canh sữa" trắng trong, ngọt thanh, vừa giúp ấm người lại cực kỳ tốt cho tiêu hóa.

"Cứu cánh" cho hội Cú Đêm: 7 công thức "nước thần" giúp thải độc gan, mắt sáng, da dẻ hồng hào bất chấp deadline dí

"Cứu cánh" cho hội Cú Đêm: 7 công thức "nước thần" giúp thải độc gan, mắt sáng, da dẻ hồng hào bất chấp deadline dí

Ăn - 2 ngày trước

Đừng uống cà phê nữa! Đây mới là 7 loại trà "hồi sinh" nhan sắc cho những nàng hay thức khuya.

Loại cá được ví như 'ngọc trong suốt' chỉ xuất hiện một mùa khiến thực khách 'săn lùng' ráo riết

Loại cá được ví như 'ngọc trong suốt' chỉ xuất hiện một mùa khiến thực khách 'săn lùng' ráo riết

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Nhờ giàu đạm, ít béo, thịt mềm và dễ tiêu hóa, loại cá này được xem là lựa chọn lành mạnh, phù hợp với nhiều đối tượng và dễ chế biến trong bữa cơm gia đình.

Xem nhiều

Thứ rau dại ở Việt Nam lại được xếp là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”, chế biến đơn giản cũng có món ngon bổ dưỡng

Thứ rau dại ở Việt Nam lại được xếp là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”, chế biến đơn giản cũng có món ngon bổ dưỡng

Ăn

GĐXH – Ít ai ngờ rằng một loại rau mọc dại, xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, lại được người dân một số quốc gia châu Á coi là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”. Dù cách chế biến rất đơn giản, nhưng loại rau này cho ra đời những món ăn vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, nấu bao nhiêu cũng hết.

Cách chọn mua và giữ hành, tỏi khô không mốc hiệu quả, đơn giản

Cách chọn mua và giữ hành, tỏi khô không mốc hiệu quả, đơn giản

Ăn
Loại rau ví như 'vàng' giúp ruột khỏe, giải độc, kháng viêm, đang vào mùa ngon nhất năm

Loại rau ví như 'vàng' giúp ruột khỏe, giải độc, kháng viêm, đang vào mùa ngon nhất năm

Ăn
Loại củ có đầy ở Việt Nam, ra nước ngoài là đặc sản “hái ra tiền”, chế biến nhiều món ngon, người bị tiểu đường càng nên ăn

Loại củ có đầy ở Việt Nam, ra nước ngoài là đặc sản “hái ra tiền”, chế biến nhiều món ngon, người bị tiểu đường càng nên ăn

Ẩm thực 360
Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top