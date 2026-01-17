Loại củ có đầy ở Việt Nam, ra nước ngoài là đặc sản “hái ra tiền”, chế biến nhiều món ngon, người bị tiểu đường càng nên ăn
GĐXH – Không chỉ ít calo, tốt cho đường huyết, loại củ này còn được chế biến thành hàng loạt món ăn ngon miệng, thanh đạm và bổ dưỡng. Ít ai ngờ, loại củ phổ biến ấy với giá rẻ ở Việt Nam lại thành đặc sản ưa chuộng ở một số nước.
Ăn củ nưa có tác dụng gì?
Củ nưa từng là loại cây mọc hoang, ít được chú ý, nhưng những năm gần đây lại thành thực phẩm được nhiều người săn đón dùng trong chế độ ăn lành mạnh. Ở nước ta, củ nưa được trồng nhiều ở các tỉnh phía Bắc như Quảng Ninh, Lạng Sơn… Với hàm lượng tinh bột dồi dào, củ nưa từng được xem là nguồn lương thực quý, giúp người dân vượt qua những giai đoạn thiếu thốn thực phẩm.
Ngày nay, khi được chế biến thành bột tinh chế, giá trị của củ nưa tăng lên đáng kể, dao động khoảng 150.000 – 250.000 đồng/kg. Ở Trung Quốc, củ nưa từ lâu đã được xem là đặc sản, có thời điểm được bán với giá lên tới 16 NDT/kg, mang lại nguồn thu không nhỏ cho người trồng.
Không chỉ là món ăn dân dã, củ nưa ngày càng được đánh giá cao về mặt dinh dưỡng. Bột nưa thường được dùng để làm mì nưa, thạch nưa với độ dai giòn tự nhiên, phù hợp với người ăn kiêng và chế độ ăn chay… Bột nưa cũng được kết hợp nhiều nguyên liệu khác như sữa, dừa, chanh… để tạo thành đồ uống giải khát ít năng lượng, vừa dễ uống vừa tốt cho sức khỏe.
Theo Đông y, củ nưa có tác dụng hóa đờm, thông kinh lạc, làm ấm tỳ vị, tiêu sưng, tán hạch và trừ phong. Trong khi đó, tham vấn của BS Dương Ngọc Vân – BVĐK Medlatec cho thấy, các nghiên cứu hiện đại cho thấy củ nưa chứa hoạt chất Konjac Glucomannan – dạng chất xơ hòa tan mà hệ tiêu hóa không hấp thu, gần như không cung cấp calo nhưng lại tạo cảm giác no kéo dài.
Củ nưa là lựa chọn phù hợp cho người cần duy trì đường huyết ổn định. Chúng giúp làm chậm quá trình hấp thu glucose, hạn chế tình trạng đường huyết tăng vọt sau ăn nên những người bị tiểu đường ăn rất tốt. Cùng với đó, chất xơ trong củ nưa còn giúp giảm cholesterol LDL (cholesterol xấu), góp phần giảm nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ.
Cách xử lý khi ăn khoai nưa để không bị ngứa, ngon hơn
Khoai nưa tươi nếu sơ chế không đúng cách có thể gây ngứa. Vì vậy, khi chế biến cần đeo găng tay, tránh để nhựa dính vào da. Khoai nưa bắt buộc phải nấu chín hoàn toàn, tuyệt đối không ăn sống.
Sau khi được chần và nấu kỹ, khoai nưa không còn gây kích ứng mà trở nên dai giòn, dễ ăn. Các sản phẩm khoai nưa bán sẵn trên thị trường như mì nưa, đậu nưa… đều đã được xử lý an toàn.
Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, nên dùng khoai nưa ở mức vừa phải, kết hợp cùng rau xanh và đạm hợp lý để phát huy lợi ích lâu dài mà không gây khó chịu cho hệ tiêu hóa. Vào ngày đông, khoai nưa đặc biệt thích hợp với các món hầm hoặc món xào nhẹ.
Món ngon dễ chế biến và bổ dưỡng đủ đường với củ nưa
Khoai nưa om vịt
Vịt om khoai nưa là món ăn rất hợp trong những ngày thời tiết se lạnh. Thịt vịt béo thơm nhưng không ngấy, khoai nưa dai nhẹ, thấm sốt, ăn cuốn miệng mà vẫn dễ tiêu hóa.
Nguyên liệu làm khoai nưa om vịt:
+ Nửa con vịt
+ 300gr khoai nưa
+ Gừng, tỏi, ớt khô, hoa hồi, quế
+ Hành
+ Gia vị: Dầu ăn, muối, xì dầu, nước đậu tương, hạt nêm
Cách làm khoai nưa om vịt:
Bước 1: Khoai nưa mua về cắt miếng vừa ăn rồi chần qua khoảng vài phút, cho thêm chút muối vào. Vớt ra, bạn xả kỹ dưới nước lạnh, để ráo để giúp cho khoai săn và ngon hơn.
Bước 2: Vịt đem làm sạch, chặt miếng rồi cho vào nồi nước lạnh cùng gừng, hành và một ít rượu nấu ăn đem đun sôi, hút sạch bọt rồi rửa lại bằng nước nóng để thịt không bị co.
Bước 3: Cho chút mỡ vào chảo xào qua thịt vịt đến khi da vàng, mỡ chảy ra thơm lừng. Tiếp theo cho gừng, tỏi, ớt khô, hoa hồi, quế vào đảo đều và thêm chút xì dầu đen và tương đậu vào để vừa tạo màu vừa tăng độ đậm.
Đổ phần nước nóng cho ngập mặt thịt, đun sôi rồi hạ lửa nhỏ, hầm khoảng 30 phút. Sau đó cho khoai nưa vào, nêm lại vừa ăn và hầm thêm tới khi thịt chín mềm là được. Cuối cùng, rắc chút hành lá vào cho đẹp mắt và tăng độ thơm của món ăn.
Khoai nưa xào trứng dễ làm
Đây là món ăn nhanh gọn, phù hợp cho người bận rộn hoặc đang ăn kiêng. Khoai nưa giòn sật, ăn ngon miệng mè không hề nặng bụng mà đủ chất.
Nguyên liệu: Khoai nưa, trứng, ớt chuông, muối…
Cách làm:
Bước 1: Trứng đánh tan với chút muối, tiêu trắng và thêm vài giọt nước vào để trứng xốp mềm. Phi trứng nhanh tay, vừa đông là cho ra đĩa, để riêng.
Bước 2: Khoai nưa làm sạch, để ráo nước rồi đem chần qua. Phi hành thơm, cho khoai nưa đã chần vào đảo nhanh cho nóng đều. Tiếp đó đổ trứng vào rồi thêm ít xì dầu nhạt hoặc nước tương hấp cá, đảo đều rồi rắc tiêu đen, ớt chuông cho đẹp mắt là hoàn thành món ăn.
