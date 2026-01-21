Các loại gạo nếp đặc sản nấu xôi ngày Tết ngon chuẩn vị

Gạo nếp chùm

Nếu bạn đang tìm gạo nếp nấu xôi thì có thể cân nhắc đến loại gạo nếp này. Bởi vì nó có rất nhiều ưu điểm nổi trội, đảm bảo khi nấu xôi sẽ khiến bạn ngất ngây vì hương vị của nó.

Về cơ bản gạo nếp chùm là dạng hạt dài, mẩy và đều đặn, có màu trắng đục và không bị bạc màu. Song song đó thì khi nấu chín, phần xôi sẽ vô cùng dẻo mềm, đặc biệt là có độ ngọt tự nhiên rất dễ chịu.

Gạo nếp cái hoa vàng

Nhắc đến nếp nào nấu xôi ngon nhất thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua cái tên gạo nếp cái hoa vàng. Loại gạo này được canh tác nhiều ở khu vực phía Bắc nước ta và được rất nhiều người ưa chuộng.

Nhờ vào việc sở hữu những đặc tính nổi bật mà gạo nếp cái hoa vàng không chỉ dùng để nấu xôi mà còn làm bánh chưng, bánh tét.

Hạt gạo nếp cái hoa vàng khá to, màu trắng sữa rất đồng đều, không bị loang lổ hoặc bạc màu. Ngoài ra, loại gạo này lúc nấu lên sẽ tỏa ra mùi hương thoang thoảng, có vị ngọt và độ dẻo mềm vô cùng vừa phải. Đặc biệt là không bị khô cứng lại dù có để nguội.

Gạo nếp cẩm

Nếu bạn không biết gạo nếp nào nấu xôi ngon nhất thì có thể chọn giống gạo nếp cẩm quen thuộc.

Loại gạo này cũng có xuất xứ ở vùng núi Tây Bắc với khí hậu luôn mát mẻ như gạo nếp cái hoa vàng. Tất nhiên, gạo nếp cẩm cũng có riêng cho mình những đặc điểm vô cùng ưu việt, không hề thua kém gạo nếp chùm hay gạo nếp cái hoa vàng.

Khi gạo nếp cẩm chín thì nó sẽ chuyển sang màu tím than hoặc đỏ đậm, có hương thơm vô cùng hấp dẫn và vị ngon không thể chối từ.

Cụ thể hơn thì hạt gạo nếp cẩm sẽ khá lớn, hơi tròn, có màu tím sẫm, còn phần bụng gạo sẽ có màu vàng vô cùng đặc trưng. Khi gạo nếp cẩm chín thì nó sẽ chuyển sang màu tím than hoặc đỏ đậm, có hương thơm vô cùng hấp dẫn và vị ngon không thể chối từ.

Gạo nếp Bắc

Gạo nếp Bắc là loại gạo nếp nấu xôi ngon mà bạn có thể cân nhắc đến khi chưa biết nên lựa chọn gạo nào. Về cơ bản, loại gạo này có nguồn gốc từ phía Bắc, nhất là ở các khu vực miền núi. Gạo nếp này có một vài đặc điểm khác biệt, đó là hạt tròn ngắn, đều đặn, màu trắng đục.

Đặc biệt nhất là khi chín thì hạt gạo sẽ nở đều, căng bóng rất đẹp mắt, đồng thời nó còn có hương thơm ngất ngây và đậm vị ngọt.

Gạo nếp sáp

Nếu bạn là người dân miền Tây sông nước thì chắc hẳn đã nghe đến rất nhiều về gạo nếp sáp. Đây được xem là một trong những giống gạo đặc sản của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là vùng đất Long An và Đồng Tháp.

Nấu xôi gạo nếp bằng loại gạo nếp sáp không chỉ giúp cho bạn thưởng thức được một phần xôi dẻo mềm, mà còn tiết kiệm được rất nhiều kinh phí.

Gạo nếp Tú Lệ

Gạo Tú Lệ cũng là sự lựa chọn an toàn nếu bạn không biết gạo nếp nào nấu xôi ngon nhất. Loại gạo nếp này xuất xứ chính là từ xã Tú Lệ – một khu vực thuộc tỉnh Yên Bái, được người dân gọi với cái tên khác là nếp Tan Lã.

Nếp Tú Lệ sở hữu nhiều đặc tính quý, chẳng hạn như mềm dẻo, thơm lừng và béo ngậy sau khi nấu chín.

Bên cạnh đó, gạo nếp Tú Lệ có hạt hơi nhỏ, không đồng đều và có màu trắng loang lổ. Ngoài dùng để đồ xôi thì người ta còn dùng loại gạo này để nấu một số món khác như làm bánh, làm chè.

Gạo nếp nhung

Gạo nếp nhung là một trong những loại gạo đặc sản, giá trị cao của các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tuy không to tròn như gạo nếp cái hoa vàng, nhưng hạt gạo nếp nhung lại rất dẻo, là nguyên liệu đồ xôi hoặc gói bánh chưng hấp dẫn trong các dịp lễ quan trọng, đặc biệt của người Việt.

Nếp nhung khi đồ xôi rất dẻo, hạt xôi đẹp dài, kết dính mà không bị gãy cùng hương thơm đặc trưng của lúa nếp. Ngay cả khi để nguội, xôi nếp nhung vẫn phảng phất hương thơm, mềm dẻo và ngọt dịu như lúc ban đầu.

Đặc điểm nổi bật giúp gạo ngon nếp nhung dễ dàng được phân biệt với các loại gạo nếp thường khác trên thị trường.

Hạt gạo nếp nhung thon dài, mẩy đều và ít bị vỡ vụn hơn các loại nếp thường khác. Trắng đục là màu đặc trưng của gạo, nhưng đôi khi nếp nhung cũng có hạt hơi nghiêng xanh, là những hạt lúa non chưa chín kỹ.

Gạo nếp Thái

Gạo nếp Thái cũng nằm trong danh sách các loại gạo nếp nấu xôi được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng nhất hiện nay.

Vốn dĩ nó có nguồn gốc từ vương quốc chùa chiền Thái Lan, song được nước ta du nhập về và bắt đầu canh tác. Về cơ bản, gạo nếp này có hạt dài, có màu trắng như sáp, lúc ăn sẽ dẻo dai, mềm xốp và ngọt đậm đà.

Gạo nếp nương

Gạo nếp nào nấu xôi ngon nhất và câu trả lời chính là gạo nếp nương - giống gạo xuất hiện ở vùng Tây Bắc với sản lượng khan hiếm. Gạo có hạt tương đối to, dạng tròn và mấy, đặc biệt là không bị vỡ vụn như các loại gạo khác.

Gạo nếp vải

Loại gạo nếp nấu xôi ngon mà bạn không nên bỏ lỡ chính là gạo nếp vải - đặc sản của vùng thổ nhưỡng Thái Nguyên. Loại gạo này có độ dẻo và thơm vượt trội hơn hẳn so với nhiều loại gạo nếp khác.

Vậy nên được người ta ứng dụng rất nhiều, ngoài nấu xôi thì còn làm bánh chưng, bánh ngải, bánh tét, bánh gai…