Loại rau ví như 'vàng' giúp ruột khỏe, giải độc, kháng viêm, đang vào mùa ngon nhất năm
GĐXH - Loại rau mùa đông giàu chất xơ, vitamin và hoạt chất kháng viêm này, được xem là “rau vàng” giúp ruột khỏe, tăng đề kháng, rất đáng bổ sung vào bữa cơm gia đình.
Rau mầm đá, còn được gọi là bắp cải non hay cải bẹ non, là loại rau đặc trưng của mùa đông. Nhìn bề ngoài, rau mầm đá khá dễ nhận biết với phần thân chính to, chắc, xung quanh là những chồi non nhỏ mọc sát nhau, trông như hình ảnh một “người mẹ” đang ôm trọn các “đứa con” của mình. Chính cấu trúc đặc biệt này khiến rau mầm đá có độ giòn tự nhiên nhưng vẫn mềm, ngọt và rất dễ ăn.
Điểm nổi bật đầu tiên của rau mầm đá là hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ không hòa tan trong rau giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ đào thải cặn bã và giảm nguy cơ táo bón – tình trạng rất phổ biến vào mùa đông do ít vận động và uống không đủ nước.
Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan trong rau mầm đá còn đóng vai trò như “thức ăn” cho lợi khuẩn đường ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. Với những người thường xuyên ăn đồ dầu mỡ, thịt đỏ hoặc hay gặp tình trạng đầy hơi, rau mầm đá là lựa chọn rất đáng cân nhắc.
Rau mầm đá thuộc họ cải, vì vậy chứa nhiều glucosinolate – hợp chất thực vật có khả năng chuyển hóa thành isothiocyanate khi được nhai hoặc chế biến. Các nghiên cứu cho thấy nhóm chất này có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và hỗ trợ quá trình thải độc của gan.
Việc bổ sung rau mầm đá thường xuyên giúp cơ thể giảm tình trạng viêm nhẹ, hạn chế cảm giác nóng trong, nổi mụn – những vấn đề dễ gặp sau dịp lễ Tết. Không phải ngẫu nhiên mà loại rau này được khuyên dùng nhiều trong các thực đơn “detox” mùa đông.
Khi rau mầm đá đang vào mùa ngon nhất năm, đây chính là thời điểm lý tưởng để bổ sung “loại rau vàng” này vào mâm cơm gia đình – không chỉ để ăn ngon hơn, mà còn để cơ thể được chăm sóc từ bên trong.
Món ngon với rau mầm đá
Rau mầm đá luộc
Món rau mầm đá xào tỏi
Rau mầm đá xào tỏi hoàn thành dậy mùi thơm nức. Món ăn có màu sắc tươi sáng, mát mắc, hương vị thơm và hơi ngọt, kết cấu giòn, mềm và mọng nước. Với cách chế biến đơn giản, nhanh gọn bạn đã có một món ăn tốt lành cho gia đình mình.
Canh xương rau mầm đá
Đây là món canh vô cùng dễ nấu mà ngon miệng. Tất cả những gì bạn cần làm là cho xương vào nồi, hầm rồi thả rau mầm đá vào nêm nếm gia vị cho vừa khẩu vị là hoàn thành. Món ăn với phần nước dùng trong, ngọt từ xương, rau mầm đá mềm ngon sảng khoái.
Thịt xông khói xào rau mầm đá
Thịt bò xông khói xào rau mầm đá là món ăn hấp dẫn với hương thơm nức mũi. Phần rau mầm đá đậm vị, giữ được độ giòn, ngọt. Bên cạnh đó rau cũng thấm vị béo của thịt xông khói nên khiến hương vị trở nên ngon hơn.
Rau mầm đá muối chua
GĐXH – Ít ai ngờ rằng một loại rau mọc dại, xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, lại được người dân một số quốc gia châu Á coi là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”. Dù cách chế biến rất đơn giản, nhưng loại rau này cho ra đời những món ăn vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, nấu bao nhiêu cũng hết.