Loại rau ví như 'vàng' giúp ruột khỏe, giải độc, kháng viêm, đang vào mùa ngon nhất năm

Thứ tư, 15:29 21/01/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Loại rau mùa đông giàu chất xơ, vitamin và hoạt chất kháng viêm này, được xem là “rau vàng” giúp ruột khỏe, tăng đề kháng, rất đáng bổ sung vào bữa cơm gia đình.

Tháng Chạp, tháng Giêng luôn được xem là giai đoạn lạnh nhất trong năm. Không khí hanh khô, nhiệt độ giảm sâu khiến cơ thể dễ mệt mỏi, sức đề kháng suy giảm. Chưa kể, sau chuỗi ngày liên hoan cuối năm với nhiều thịt cá, dầu mỡ, không ít người rơi vào tình trạng đầy bụng, táo bón, nóng trong. Đây cũng chính là thời điểm lý tưởng để bổ sung những loại rau theo mùa có tác dụng “giải cứu” hệ tiêu hóa và cân bằng lại cơ thể.
Rau mầm đá mùa đông: Giải pháp cho ruột khỏe và tăng đề kháng - Ảnh 1.

Rau mầm đá vốn là một loại rau cải, đặc sản hiếm có chỉ xuất hiện ở vùng núi rừng Tây Bắc, nhất là ở Sapa, tỉnh Lào Cai.

Rau mầm đá, còn được gọi là bắp cải non hay cải bẹ non, là loại rau đặc trưng của mùa đông. Nhìn bề ngoài, rau mầm đá khá dễ nhận biết với phần thân chính to, chắc, xung quanh là những chồi non nhỏ mọc sát nhau, trông như hình ảnh một “người mẹ” đang ôm trọn các “đứa con” của mình. Chính cấu trúc đặc biệt này khiến rau mầm đá có độ giòn tự nhiên nhưng vẫn mềm, ngọt và rất dễ ăn.

Điểm nổi bật đầu tiên của rau mầm đá là hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ không hòa tan trong rau giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ đào thải cặn bã và giảm nguy cơ táo bón – tình trạng rất phổ biến vào mùa đông do ít vận động và uống không đủ nước.

Rau mầm đá mùa đông: Giải pháp cho ruột khỏe và tăng đề kháng - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan trong rau mầm đá còn đóng vai trò như “thức ăn” cho lợi khuẩn đường ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. Với những người thường xuyên ăn đồ dầu mỡ, thịt đỏ hoặc hay gặp tình trạng đầy hơi, rau mầm đá là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Rau mầm đá thuộc họ cải, vì vậy chứa nhiều glucosinolate – hợp chất thực vật có khả năng chuyển hóa thành isothiocyanate khi được nhai hoặc chế biến. Các nghiên cứu cho thấy nhóm chất này có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và hỗ trợ quá trình thải độc của gan.

Việc bổ sung rau mầm đá thường xuyên giúp cơ thể giảm tình trạng viêm nhẹ, hạn chế cảm giác nóng trong, nổi mụn – những vấn đề dễ gặp sau dịp lễ Tết. Không phải ngẫu nhiên mà loại rau này được khuyên dùng nhiều trong các thực đơn “detox” mùa đông.

Rau mầm đá mùa đông: Giải pháp cho ruột khỏe và tăng đề kháng - Ảnh 3.

Khi rau mầm đá đang vào mùa ngon nhất năm, đây chính là thời điểm lý tưởng để bổ sung “loại rau vàng” này vào mâm cơm gia đình – không chỉ để ăn ngon hơn, mà còn để cơ thể được chăm sóc từ bên trong.

Món ngon với rau mầm đá

Rau mầm đá luộc

Rau mầm đá mùa đông: Giải pháp cho ruột khỏe và tăng đề kháng - Ảnh 4.

Một cách dễ dàng để thưởng thức hương vị tuyệt hảo của rau mầm đá là luộc chúng lên. Khi luộc vừa phải, món ngon giữ vị ngọt thơm.

Món rau mầm đá xào tỏi

Rau mầm đá mùa đông: Giải pháp cho ruột khỏe và tăng đề kháng - Ảnh 5.

Rau mầm đá xào tỏi hoàn thành dậy mùi thơm nức. Món ăn có màu sắc tươi sáng, mát mắc, hương vị thơm và hơi ngọt, kết cấu giòn, mềm và mọng nước. Với cách chế biến đơn giản, nhanh gọn bạn đã có một món ăn tốt lành cho gia đình mình.

Canh xương rau mầm đá

Rau mầm đá mùa đông: Giải pháp cho ruột khỏe và tăng đề kháng - Ảnh 6.

Đây là món canh vô cùng dễ nấu mà ngon miệng. Tất cả những gì bạn cần làm là cho xương vào nồi, hầm rồi thả rau mầm đá vào nêm nếm gia vị cho vừa khẩu vị là hoàn thành. Món ăn với phần nước dùng trong, ngọt từ xương, rau mầm đá mềm ngon sảng khoái.

Thịt xông khói xào rau mầm đá

Rau mầm đá mùa đông: Giải pháp cho ruột khỏe và tăng đề kháng - Ảnh 7.

Thịt bò xông khói xào rau mầm đá là món ăn hấp dẫn với hương thơm nức mũi. Phần rau mầm đá đậm vị, giữ được độ giòn, ngọt. Bên cạnh đó rau cũng thấm vị béo của thịt xông khói nên khiến hương vị trở nên ngon hơn.

Rau mầm đá muối chua

Rau mầm đá mùa đông: Giải pháp cho ruột khỏe và tăng đề kháng - Ảnh 8.

Rau mầm đá, với thân dày giống củ cải, là lựa chọn tuyệt vời để muối chua, mang lại hương vị chua cay của ớt, mùi thơm nồng của tỏi và độ giòn đặc trưng. Khi ăn kèm với cơm hoặc các món kho, chiên, nó giúp giảm cảm giác ngán.

Rau mầm đá mùa đông: Giải pháp cho ruột khỏe và tăng đề kháng - Ảnh 9.Mùa đông da khô nứt nẻ, môi bong tróc, hãy đun ngay nồi nước 'thần thánh' này

GĐXH - Có những chân lý dưỡng sinh nằm ngay trong những nguyên liệu rẻ tiền nơi góc chợ mà cuộc sống bận rộn khiến ta vô tình lãng quên.

Rau mầm đá mùa đông: Giải pháp cho ruột khỏe và tăng đề kháng - Ảnh 10.Loại cá được ví như 'ngọc trong suốt' chỉ xuất hiện một mùa khiến thực khách 'săn lùng' ráo riết

GĐXH - Nhờ giàu đạm, ít béo, thịt mềm và dễ tiêu hóa, loại cá này được xem là lựa chọn lành mạnh, phù hợp với nhiều đối tượng và dễ chế biến trong bữa cơm gia đình.

