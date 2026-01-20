Mùa đông da khô nứt nẻ, môi bong tróc, hãy đun ngay nồi nước 'thần thánh' này
GĐXH - Có những chân lý dưỡng sinh nằm ngay trong những nguyên liệu rẻ tiền nơi góc chợ mà cuộc sống bận rộn khiến ta vô tình lãng quên.
Mùa đông, phụ nữ thường chỉ lo bôi kem dưỡng ẩm bên ngoài mà quên mất việc "tưới tắm" cho cơ thể từ bên trong. Nếu bạn đang cảm thấy người háo nước, môi khô bong tróc hay những cơn ho khan cứ dai dẳng mãi không dứt, thì đừng vội tìm đến kháng sinh hay những liệu trình spa đắt đỏ.
Hãy thử một lần quay về với căn bếp nhỏ, nghe theo lời khuyên mộc mạc của người xưa về một loại "nước thần" ngọt ngào: Nước mía đun nóng. Một thức uống giản dị nhưng chứa đựng cả bầu trời tri thức dưỡng sinh của ông cha, giúp phụ nữ đi qua mùa đông một cách mềm mại và ấm áp nhất.
Ngoài ra, mía hay nước mía khi chế biến món ăn đều mang lại những hương vị vô cùng lạ miệng. Điều đặc biệt, mía sẽ làm món ăn trở nên ngon ngọt, ăn tới miếng cuối cùng.
Món ngon với mía
