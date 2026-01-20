Mùa đông da khô nứt nẻ, môi bong tróc, hãy đun ngay nồi nước 'thần thánh' này

Mùa đông, phụ nữ thường chỉ lo bôi kem dưỡng ẩm bên ngoài mà quên mất việc "tưới tắm" cho cơ thể từ bên trong. Nếu bạn đang cảm thấy người háo nước, môi khô bong tróc hay những cơn ho khan cứ dai dẳng mãi không dứt, thì đừng vội tìm đến kháng sinh hay những liệu trình spa đắt đỏ.

Hãy thử một lần quay về với căn bếp nhỏ, nghe theo lời khuyên mộc mạc của người xưa về một loại "nước thần" ngọt ngào: Nước mía đun nóng. Một thức uống giản dị nhưng chứa đựng cả bầu trời tri thức dưỡng sinh của ông cha, giúp phụ nữ đi qua mùa đông một cách mềm mại và ấm áp nhất.

Trong y học cổ truyền, cây mía không chỉ là món ăn vặt vui miệng mà còn được ví như "thanh thuốc phục mạch", có tính hàn, vị ngọt, chuyên trị các chứng nhiệt, giúp sinh tân dịch và nhuận táo cực tốt. Mùa đông chúng ta thường có thói quen quây quần bên nồi lẩu nóng, ăn nhiều đồ cay nóng để giữ ấm, vô tình khiến cơ thể bị "tích nhiệt", dẫn đến tình trạng nóng trong, da dẻ càng thêm khô ráp. Lúc này, một cốc nước mía là giải pháp tuyệt vời để "dập lửa" cho cơ thể, cân bằng lại âm dương.

Tuy nhiên, điểm tinh tế trong lời dặn của ông bà ta nằm ở chỗ: Mía sống thì hàn, nhưng mía đun lên thì lại ôn hòa, bổ dưỡng. Đặc biệt với cơ thể phụ nữ vốn thiên về tính hàn, hay bị lạnh tay chân, việc kết hợp mía với các nguyên liệu ấm nóng khác sẽ tạo ra một bài thuốc dưỡng nhan hoàn hảo, vừa dưỡng ẩm, vừa bổ máu, lại chẳng lo lạnh bụng.

Mía không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà nó còn chữa được rất nhiều bệnh như bệnh cúm, cảm lạnh, tốt cho người sỏi thận, chữa lành các ổ nhiễm trùng...

Ngoài ra, mía hay nước mía khi chế biến món ăn đều mang lại những hương vị vô cùng lạ miệng. Điều đặc biệt, mía sẽ làm món ăn trở nên ngon ngọt, ăn tới miếng cuối cùng.

Món ngon với mía

Cá nục kho nước mía. Nguyên liệu: Cá nục, chén nước mía, gia vị. Cá nục làm sạch, cắt đôi, rửa qua nước muối pha loãng rồi rửa lại cho sạch. Ướp cá với đầu hành băm, muối, nước mắm, bột ngọt, dầu ăn.





Bắc cá lên kho rặt nước ướp thì cho nước mía vào kho tiếp, nếm lại cho vừa miệng.

Chả tôm bọc mía: Cho tôm thịt và các gia vị vào tô trộn đều và dùng thìa phết 1,2 phút cho dai sau đó bọc màng thực phẩm để ướp trong ngăn mát tủ lạnh. Cho dầu vào chảo chờ sôi thì thả miếng chả tôm vào chiên vàng 2 mặt.

Gà kho sả ớt với mật mía: Để đảm bảo vị ngọt mặn cân bằng, làm nước ướp trước khi trộn vào gà. Cho nước mắm, bột ngọt, hành, tỏi, sả băm nhuyễn vào chảo có sẵn mật mía. Đun sôi nhẹ rồi nêm vừa ăn. Tắt bếp, đợi chảo nguội cho gà vào trộn đều cho ngấm gia vị. Có thể bỏ vào ngăn mát tủ lạnh từ 30 phút - 1 tiếng. Bật bếp nấu lửa nhỏ để gà thấm gia vị.

Giò heo hầm mía: Cho dầu màu điều vào chảo phi với tỏi. Tỏi vừa dậy mùi thì trút thịt vào đảo tới đảo lui cho săn lại. Chẻ mía thành từng thanh dọc, xếp mía vào đáy một chiếc nồi sạch. Cho bắp giò đã xào vào nồi, đổ nước dừa vừa ngập mặt thịt. Đậy nắp hầm cho thịt mềm.

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành GĐXH - Trong dịp kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Trấn Thành và Hari Won đã cùng nhau tận hưởng một bữa tối riêng tư, ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng.

Loại cá được ví như 'ngọc trong suốt' chỉ xuất hiện một mùa khiến thực khách 'săn lùng' ráo riết GĐXH - Nhờ giàu đạm, ít béo, thịt mềm và dễ tiêu hóa, loại cá này được xem là lựa chọn lành mạnh, phù hợp với nhiều đối tượng và dễ chế biến trong bữa cơm gia đình.



