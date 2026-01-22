Loại gạo ít calo nhưng lại nhiều protein bạn nên ăn trong ngày Tết

Protein trong cơm là bao nhiêu?

Protein trong cơm giúp xây dựng cơ thể và hình thành cơ, thịt, da và các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể. Protein cũng đóng một vai trò trong việc sản xuất các enzyme, cùng với hormone và chất dẫn truyền thần kinh.

Mỗi người cần 0,8 g protein trên 1 kg trọng lượng của cơ thể. Như vậy, có thể tính được một người đàn ông trưởng thành, ít vận động cần ít nhất là 56g protein. Những phụ nữ ít vận động còn lại thì cần 46g protein để ăn cơm trong ngày Tết. Lượng protein này đủ để ngăn ngừa các tình huống thiếu hụt nghiêm trọng của cơ thể.



Cơm cũng là nguồn cung cấp protein rất dồi dào cho cơ thể. Là loại thực phẩm rất dễ tiêu hóa, protein trong cơm có các phân tử axit amin giúp mô da tạo ra các enzym. Giá trị sử dụng protein của cơm sẽ cao gấp 63 lần so với ngô khoai và sắn. Thông thường thì 100g gạo trắng sẽ chứa 2,7g protein.

Gạo có hàm lượng protein đáng kể nhưng lại có hàm lượng calo - tinh bột gây tăng cân cao. Vì thế nhiều người lo ngại ăn nhiều cơm sẽ bị thừa cân hoặc không giảm được béo, nhất là trong dịp Tết. Tuy nhiên, vẫn có các loại gạo có hàm lượng protein đáng kể và ít calo được khuyên dùng thay thế trong trường hợp bị thừa cân, béo phì như sau.

Gạo lứt

Được xem như là một loại ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt đang dần trở nên phổ biến do có giá trị dinh dưỡng cao.

Vì gạo lứt không qua chế biến và sàng lọc, cho nên chúng giữ lại hầu hết cám và chất xơ giúp dạ dày no lâu, ngăn ngừa cảm giác thèm ăn và hạn chế nạp thêm calo vào người.

Gạo đen

Gạo đen hay còn được gọi là gạo lứt đen hoặc gạo tím, loại thực phẩm này có màu tím đen đặc trưng do chứa nhiều sắc tố anthocyanins có đặc tính chống oxy hóa mạnh.

Ở Trung Quốc ngày xưa, gạo đen quý hiếm đến mức chỉ có vua chúa và hoàng tộc mới được thưởng thức.

Gạo tím

Đây là loại gạo cũng có nguồn anthocyanin cao, vị ngọt nhẹ tự nhiên. Nửa chén gạo tím nấu chín chứa khoảng 90 calo, 19 g carbs, 2 g protein. Gạo tím có lợi cho sức khỏe của người bệnh tiểu đường, tim mạch, ăn thuần chay.

Gạo lứt đỏ

Gạo lứt đỏ có màu đỏ với hạt nhỏ, hạt dài, còn nguyên lớp cám và ruột màu trắng. Nhiều người thường nhầm lẫn gạo lứt đỏ với gạo huyết rồng, nhưng thực tế gạo lứt đỏ chỉ có lớp vỏ đỏ, còn ruột gạo màu trắng.

Gạo lứt đỏ rất giàu chất xơ, vitamin B, E, cùng các khoáng chất như magie, sắt và mangan. Bổ sung gạo lứt đỏ trong chế độ ăn uống có thể giúp cải thiện hệ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón.

Gạo hoang

Lúa hoang (gạo hoang) là hạt của các loại cỏ sống dưới nước nhưng nó cũng được sử dụng phổ biến như gạo. Nó là một loại ngũ cốc nguyên hạt, chứa nhiều chất xơ và có hàm lượng protein cao gấp 3 lần so với gạo trắng nên giúp no lâu hơn.

Gạo trắng

Gạo trắng được dùng phổ biến nhưng là loại gạo đã được bỏ lớp vỏ trấu, cám và mầm. Việc này giúp kéo dài thời gian sử dụng gạo nhưng các chất dinh dưỡng và hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe đã bị mất đi khá nhiều trong quá trình chế biến.

Gạo trắng ít chất xơ và protein hơn gạo lứt nên khiến người dùng nhanh đói và có nhiều tác động đến lượng đường trong máu.

Gạo trắng ít chất xơ và protein hơn gạo lứt nên khiến người dùng nhanh đói và có nhiều tác động đến lượng đường trong máu. Do đó, người thừa cân, béo phì nên cân nhắc chọn loại gạo phù hợp hơn trong ngày Tết của mình.