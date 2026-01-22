Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loại gạo ít calo nhưng lại nhiều protein bạn nên ăn trong ngày Tết

Thứ năm, 07:00 22/01/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cơm ngày Tết là một nét văn hoá truyền thống của Việt Nam. Mâm cơm là nơi mà mỗi gia đình sum họp quây quần trong năm mới. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc là lượng protein trong cơm bao nhiêu? Loại gạo nào ít calo?

Protein trong cơm là bao nhiêu?

Protein trong cơm giúp xây dựng cơ thể và hình thành cơ, thịt, da và các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể. Protein cũng đóng một vai trò trong việc sản xuất các enzyme, cùng với hormone và chất dẫn truyền thần kinh.

Mỗi người cần 0,8 g protein trên 1 kg trọng lượng của cơ thể. Như vậy, có thể tính được một người đàn ông trưởng thành, ít vận động cần ít nhất là 56g protein. Những phụ nữ ít vận động còn lại thì cần 46g protein để ăn cơm trong ngày Tết. Lượng protein này đủ để ngăn ngừa các tình huống thiếu hụt nghiêm trọng của cơ thể.

Cơm cũng là nguồn cung cấp protein rất dồi dào cho cơ thể. Là loại thực phẩm rất dễ tiêu hóa, protein trong cơm có các phân tử axit amin giúp mô da tạo ra các enzym. Giá trị sử dụng protein của cơm sẽ cao gấp 63 lần so với ngô khoai và sắn. Thông thường thì 100g gạo trắng sẽ chứa 2,7g protein.

Loại gạo ít calo nhưng lại giàu protein bạn nên ăn trong ngày Tết - Ảnh 1.

Cơm cũng là nguồn cung cấp protein rất dồi dào cho cơ thể. Là loại thực phẩm rất dễ tiêu hóa, protein trong cơm có các phân tử axit amin giúp mô da tạo ra các enzym.

Gạo có hàm lượng protein đáng kể nhưng lại có hàm lượng calo - tinh bột gây tăng cân cao. Vì thế nhiều người lo ngại ăn nhiều cơm sẽ bị thừa cân hoặc không giảm được béo, nhất là trong dịp Tết. Tuy nhiên, vẫn có các loại gạo có hàm lượng protein đáng kể và ít calo được khuyên dùng thay thế trong trường hợp bị thừa cân, béo phì như sau.

Gạo lứt

Được xem như là một loại ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt đang dần trở nên phổ biến do có giá trị dinh dưỡng cao.

Vì gạo lứt không qua chế biến và sàng lọc, cho nên chúng giữ lại hầu hết cám và chất xơ giúp dạ dày no lâu, ngăn ngừa cảm giác thèm ăn và hạn chế nạp thêm calo vào người.

Gạo đen

Gạo đen hay còn được gọi là gạo lứt đen hoặc gạo tím, loại thực phẩm này có màu tím đen đặc trưng do chứa nhiều sắc tố anthocyanins có đặc tính chống oxy hóa mạnh.

Loại gạo ít calo nhưng lại giàu protein bạn nên ăn trong ngày Tết - Ảnh 2.

Gạo đen hay còn được gọi là gạo lứt đen hoặc gạo tím, loại thực phẩm này có màu tím đen đặc trưng do chứa nhiều sắc tố anthocyanins có đặc tính chống oxy hóa mạnh.

Ở Trung Quốc ngày xưa, gạo đen quý hiếm đến mức chỉ có vua chúa và hoàng tộc mới được thưởng thức.

Gạo tím

Đây là loại gạo cũng có nguồn anthocyanin cao, vị ngọt nhẹ tự nhiên. Nửa chén gạo tím nấu chín chứa khoảng 90 calo, 19 g carbs, 2 g protein. Gạo tím có lợi cho sức khỏe của người bệnh tiểu đường, tim mạch, ăn thuần chay.

Gạo lứt đỏ

Gạo lứt đỏ có màu đỏ với hạt nhỏ, hạt dài, còn nguyên lớp cám và ruột màu trắng. Nhiều người thường nhầm lẫn gạo lứt đỏ với gạo huyết rồng, nhưng thực tế gạo lứt đỏ chỉ có lớp vỏ đỏ, còn ruột gạo màu trắng.

Loại gạo ít calo nhưng lại giàu protein bạn nên ăn trong ngày Tết - Ảnh 3.

Gạo lứt đỏ có màu đỏ với hạt nhỏ, hạt dài, còn nguyên lớp cám và ruột màu trắng.

Gạo lứt đỏ rất giàu chất xơ, vitamin B, E, cùng các khoáng chất như magie, sắt và mangan. Bổ sung gạo lứt đỏ trong chế độ ăn uống có thể giúp cải thiện hệ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón.

Gạo hoang

Lúa hoang (gạo hoang) là hạt của các loại cỏ sống dưới nước nhưng nó cũng được sử dụng phổ biến như gạo. Nó là một loại ngũ cốc nguyên hạt, chứa nhiều chất xơ và có hàm lượng protein cao gấp 3 lần so với gạo trắng nên giúp no lâu hơn.

Gạo trắng

Gạo trắng được dùng phổ biến nhưng là loại gạo đã được bỏ lớp vỏ trấu, cám và mầm. Việc này giúp kéo dài thời gian sử dụng gạo nhưng các chất dinh dưỡng và hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe đã bị mất đi khá nhiều trong quá trình chế biến. 

Loại gạo ít calo nhưng lại giàu protein bạn nên ăn trong ngày Tết - Ảnh 4.

Gạo trắng ít chất xơ và protein hơn gạo lứt nên khiến người dùng nhanh đói và có nhiều tác động đến lượng đường trong máu.

Do đó, nó chứa ít chất xơ, protein, chất chống oxy hóa, một số vitamin và khoáng chất... hơn so với gạo lứt.

Gạo trắng ít chất xơ và protein hơn gạo lứt nên khiến người dùng nhanh đói và có nhiều tác động đến lượng đường trong máu. Do đó, người thừa cân, béo phì nên cân nhắc chọn loại gạo phù hợp hơn trong ngày Tết của mình.

Loại gạo ít calo nhưng lại giàu protein bạn nên ăn trong ngày Tết - Ảnh 5.Chỉ với 3 cách bảo quản này, bạn đã có cà chua để dành dùng quanh năm

GĐXH - Việc bảo quản cà chua đúng cách không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo nguồn nguyên liệu luôn sẵn sàng cho mọi món ăn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chỉ với 3 cách bảo quản này, bạn đã có cà chua để dành dùng quanh năm

Chỉ với 3 cách bảo quản này, bạn đã có cà chua để dành dùng quanh năm

Người bị sỏi thận cần tránh những loại rau nào để không tái phát?

Người bị sỏi thận cần tránh những loại rau nào để không tái phát?

Thực phẩm tốt cho người thận yếu mà bạn nên ăn

Thực phẩm tốt cho người thận yếu mà bạn nên ăn

Loại thực phẩm khiến bạn mau đói

Loại thực phẩm khiến bạn mau đói

Các món ăn dễ tiêu hóa, đủ chất cho người bụng yếu

Các món ăn dễ tiêu hóa, đủ chất cho người bụng yếu

Cùng chuyên mục

Loại rau ví như 'vàng' giúp ruột khỏe, giải độc, kháng viêm, đang vào mùa ngon nhất năm

Loại rau ví như 'vàng' giúp ruột khỏe, giải độc, kháng viêm, đang vào mùa ngon nhất năm

Ăn - 15 giờ trước

GĐXH - Loại rau mùa đông giàu chất xơ, vitamin và hoạt chất kháng viêm này, được xem là “rau vàng” giúp ruột khỏe, tăng đề kháng, rất đáng bổ sung vào bữa cơm gia đình.

Các loại gạo nếp đặc sản nấu xôi ngày Tết ngon chuẩn vị

Các loại gạo nếp đặc sản nấu xôi ngày Tết ngon chuẩn vị

Ăn - 23 giờ trước

GĐXH - Gạo nếp là loại gạo gắn liền với nhiều món ăn truyền thống như xôi, xôi chè, bánh chưng, bánh nếp, bánh trôi tàu. Khác với gạo tẻ được dùng để nấu cơm trắng ăn hằng ngày, gạo nếp lại thường gắn với các dịp lễ hơn.

Người sành ăn săn lùng 'bánh chưng nhân cá chép': 500.000 đồng/cặp vẫn không đủ bán

Người sành ăn săn lùng 'bánh chưng nhân cá chép': 500.000 đồng/cặp vẫn không đủ bán

Ăn - 1 ngày trước

Nghe tên đã thấy tò mò, nhìn giá nửa triệu đồng một cặp càng khiến nhiều người ngạc nhiên, vậy mà món bánh này vẫn cháy hàng mỗi dịp xuân về.

Mùa đông da khô nứt nẻ, môi bong tróc, hãy đun ngay nồi nước 'thần thánh' này

Mùa đông da khô nứt nẻ, môi bong tróc, hãy đun ngay nồi nước 'thần thánh' này

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Có những chân lý dưỡng sinh nằm ngay trong những nguyên liệu rẻ tiền nơi góc chợ mà cuộc sống bận rộn khiến ta vô tình lãng quên.

Cách chọn mua và giữ hành, tỏi khô không mốc hiệu quả, đơn giản

Cách chọn mua và giữ hành, tỏi khô không mốc hiệu quả, đơn giản

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều bà nội trợ gặp phải tình trạng hành tỏi khô bị mề, ẩm mốc hoặc lên mầm chỉ sau thời gian ngắn mua về. Nếu bạn cũng đang tìm kiếm một cách bảo quản hiệu quả, nhanh chóng và đơn giản thì hãy đọc bài viết sau.

Bí quyết làm món 'sữa trắng' từ cá diếc và củ cải: Thuốc bổ cho dạ dày, cả nhà tấm tắc khen ngon

Bí quyết làm món 'sữa trắng' từ cá diếc và củ cải: Thuốc bổ cho dạ dày, cả nhà tấm tắc khen ngon

Ăn - 2 ngày trước

Không cần cao lương mỹ vị, chỉ với những nguyên liệu mộc mạc, rẻ tiền, bạn vẫn có thể tạo ra một bát "canh sữa" trắng trong, ngọt thanh, vừa giúp ấm người lại cực kỳ tốt cho tiêu hóa.

"Cứu cánh" cho hội Cú Đêm: 7 công thức "nước thần" giúp thải độc gan, mắt sáng, da dẻ hồng hào bất chấp deadline dí

"Cứu cánh" cho hội Cú Đêm: 7 công thức "nước thần" giúp thải độc gan, mắt sáng, da dẻ hồng hào bất chấp deadline dí

Ăn - 2 ngày trước

Đừng uống cà phê nữa! Đây mới là 7 loại trà "hồi sinh" nhan sắc cho những nàng hay thức khuya.

Loại cá được ví như 'ngọc trong suốt' chỉ xuất hiện một mùa khiến thực khách 'săn lùng' ráo riết

Loại cá được ví như 'ngọc trong suốt' chỉ xuất hiện một mùa khiến thực khách 'săn lùng' ráo riết

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Nhờ giàu đạm, ít béo, thịt mềm và dễ tiêu hóa, loại cá này được xem là lựa chọn lành mạnh, phù hợp với nhiều đối tượng và dễ chế biến trong bữa cơm gia đình.

Chỉ với 3 cách bảo quản này, bạn đã có cà chua để dành dùng quanh năm

Chỉ với 3 cách bảo quản này, bạn đã có cà chua để dành dùng quanh năm

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Việc bảo quản cà chua đúng cách không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo nguồn nguyên liệu luôn sẵn sàng cho mọi món ăn.

Bữa sáng nhanh 'thần tốc': Chỉ cần làm sẵn bảo quản trong ngăn đông, mỗi sáng dùng nồi chiên không dầu 10 phút là xong

Bữa sáng nhanh 'thần tốc': Chỉ cần làm sẵn bảo quản trong ngăn đông, mỗi sáng dùng nồi chiên không dầu 10 phút là xong

Ăn - 3 ngày trước

Gần đây tôi đã khám phá ra một "vị cứu tinh bữa sáng" giúp tôi thoát khỏi vòng xoáy "ăn gì" mỗi ngày!

Xem nhiều

Thứ rau dại ở Việt Nam lại được xếp là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”, chế biến đơn giản cũng có món ngon bổ dưỡng

Thứ rau dại ở Việt Nam lại được xếp là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”, chế biến đơn giản cũng có món ngon bổ dưỡng

Ăn

GĐXH – Ít ai ngờ rằng một loại rau mọc dại, xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, lại được người dân một số quốc gia châu Á coi là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”. Dù cách chế biến rất đơn giản, nhưng loại rau này cho ra đời những món ăn vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, nấu bao nhiêu cũng hết.

Cách chọn mua và giữ hành, tỏi khô không mốc hiệu quả, đơn giản

Cách chọn mua và giữ hành, tỏi khô không mốc hiệu quả, đơn giản

Ăn
Loại củ có đầy ở Việt Nam, ra nước ngoài là đặc sản “hái ra tiền”, chế biến nhiều món ngon, người bị tiểu đường càng nên ăn

Loại củ có đầy ở Việt Nam, ra nước ngoài là đặc sản “hái ra tiền”, chế biến nhiều món ngon, người bị tiểu đường càng nên ăn

Ẩm thực 360
Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành

Món ngon gây chú ý ở bữa tiệc kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Trấn Thành

Ăn
Loại rau ví như 'vàng' giúp ruột khỏe, giải độc, kháng viêm, đang vào mùa ngon nhất năm

Loại rau ví như 'vàng' giúp ruột khỏe, giải độc, kháng viêm, đang vào mùa ngon nhất năm

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top