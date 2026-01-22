Loại gạo ít calo nhưng lại nhiều protein bạn nên ăn trong ngày Tết
GĐXH - Cơm ngày Tết là một nét văn hoá truyền thống của Việt Nam. Mâm cơm là nơi mà mỗi gia đình sum họp quây quần trong năm mới. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc là lượng protein trong cơm bao nhiêu? Loại gạo nào ít calo?
Protein trong cơm là bao nhiêu?
Protein trong cơm giúp xây dựng cơ thể và hình thành cơ, thịt, da và các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể. Protein cũng đóng một vai trò trong việc sản xuất các enzyme, cùng với hormone và chất dẫn truyền thần kinh.
Mỗi người cần 0,8 g protein trên 1 kg trọng lượng của cơ thể. Như vậy, có thể tính được một người đàn ông trưởng thành, ít vận động cần ít nhất là 56g protein. Những phụ nữ ít vận động còn lại thì cần 46g protein để ăn cơm trong ngày Tết. Lượng protein này đủ để ngăn ngừa các tình huống thiếu hụt nghiêm trọng của cơ thể.
Cơm cũng là nguồn cung cấp protein rất dồi dào cho cơ thể. Là loại thực phẩm rất dễ tiêu hóa, protein trong cơm có các phân tử axit amin giúp mô da tạo ra các enzym. Giá trị sử dụng protein của cơm sẽ cao gấp 63 lần so với ngô khoai và sắn. Thông thường thì 100g gạo trắng sẽ chứa 2,7g protein.
Gạo có hàm lượng protein đáng kể nhưng lại có hàm lượng calo - tinh bột gây tăng cân cao. Vì thế nhiều người lo ngại ăn nhiều cơm sẽ bị thừa cân hoặc không giảm được béo, nhất là trong dịp Tết. Tuy nhiên, vẫn có các loại gạo có hàm lượng protein đáng kể và ít calo được khuyên dùng thay thế trong trường hợp bị thừa cân, béo phì như sau.
Gạo lứt
Được xem như là một loại ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt đang dần trở nên phổ biến do có giá trị dinh dưỡng cao.
Vì gạo lứt không qua chế biến và sàng lọc, cho nên chúng giữ lại hầu hết cám và chất xơ giúp dạ dày no lâu, ngăn ngừa cảm giác thèm ăn và hạn chế nạp thêm calo vào người.
Gạo đen
Gạo đen hay còn được gọi là gạo lứt đen hoặc gạo tím, loại thực phẩm này có màu tím đen đặc trưng do chứa nhiều sắc tố anthocyanins có đặc tính chống oxy hóa mạnh.
Ở Trung Quốc ngày xưa, gạo đen quý hiếm đến mức chỉ có vua chúa và hoàng tộc mới được thưởng thức.
Gạo tím
Đây là loại gạo cũng có nguồn anthocyanin cao, vị ngọt nhẹ tự nhiên. Nửa chén gạo tím nấu chín chứa khoảng 90 calo, 19 g carbs, 2 g protein. Gạo tím có lợi cho sức khỏe của người bệnh tiểu đường, tim mạch, ăn thuần chay.
Gạo lứt đỏ
Gạo lứt đỏ có màu đỏ với hạt nhỏ, hạt dài, còn nguyên lớp cám và ruột màu trắng. Nhiều người thường nhầm lẫn gạo lứt đỏ với gạo huyết rồng, nhưng thực tế gạo lứt đỏ chỉ có lớp vỏ đỏ, còn ruột gạo màu trắng.
Gạo lứt đỏ rất giàu chất xơ, vitamin B, E, cùng các khoáng chất như magie, sắt và mangan. Bổ sung gạo lứt đỏ trong chế độ ăn uống có thể giúp cải thiện hệ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón.
Gạo hoang
Lúa hoang (gạo hoang) là hạt của các loại cỏ sống dưới nước nhưng nó cũng được sử dụng phổ biến như gạo. Nó là một loại ngũ cốc nguyên hạt, chứa nhiều chất xơ và có hàm lượng protein cao gấp 3 lần so với gạo trắng nên giúp no lâu hơn.
Gạo trắng
Gạo trắng được dùng phổ biến nhưng là loại gạo đã được bỏ lớp vỏ trấu, cám và mầm. Việc này giúp kéo dài thời gian sử dụng gạo nhưng các chất dinh dưỡng và hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe đã bị mất đi khá nhiều trong quá trình chế biến.
Do đó, nó chứa ít chất xơ, protein, chất chống oxy hóa, một số vitamin và khoáng chất... hơn so với gạo lứt.
Gạo trắng ít chất xơ và protein hơn gạo lứt nên khiến người dùng nhanh đói và có nhiều tác động đến lượng đường trong máu. Do đó, người thừa cân, béo phì nên cân nhắc chọn loại gạo phù hợp hơn trong ngày Tết của mình.
Loại rau ví như 'vàng' giúp ruột khỏe, giải độc, kháng viêm, đang vào mùa ngon nhất nămĂn - 15 giờ trước
GĐXH - Loại rau mùa đông giàu chất xơ, vitamin và hoạt chất kháng viêm này, được xem là “rau vàng” giúp ruột khỏe, tăng đề kháng, rất đáng bổ sung vào bữa cơm gia đình.
Các loại gạo nếp đặc sản nấu xôi ngày Tết ngon chuẩn vịĂn - 23 giờ trước
GĐXH - Gạo nếp là loại gạo gắn liền với nhiều món ăn truyền thống như xôi, xôi chè, bánh chưng, bánh nếp, bánh trôi tàu. Khác với gạo tẻ được dùng để nấu cơm trắng ăn hằng ngày, gạo nếp lại thường gắn với các dịp lễ hơn.
Người sành ăn săn lùng 'bánh chưng nhân cá chép': 500.000 đồng/cặp vẫn không đủ bánĂn - 1 ngày trước
Nghe tên đã thấy tò mò, nhìn giá nửa triệu đồng một cặp càng khiến nhiều người ngạc nhiên, vậy mà món bánh này vẫn cháy hàng mỗi dịp xuân về.
Mùa đông da khô nứt nẻ, môi bong tróc, hãy đun ngay nồi nước 'thần thánh' nàyĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Có những chân lý dưỡng sinh nằm ngay trong những nguyên liệu rẻ tiền nơi góc chợ mà cuộc sống bận rộn khiến ta vô tình lãng quên.
Cách chọn mua và giữ hành, tỏi khô không mốc hiệu quả, đơn giảnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều bà nội trợ gặp phải tình trạng hành tỏi khô bị mề, ẩm mốc hoặc lên mầm chỉ sau thời gian ngắn mua về. Nếu bạn cũng đang tìm kiếm một cách bảo quản hiệu quả, nhanh chóng và đơn giản thì hãy đọc bài viết sau.
Bí quyết làm món 'sữa trắng' từ cá diếc và củ cải: Thuốc bổ cho dạ dày, cả nhà tấm tắc khen ngonĂn - 2 ngày trước
Không cần cao lương mỹ vị, chỉ với những nguyên liệu mộc mạc, rẻ tiền, bạn vẫn có thể tạo ra một bát "canh sữa" trắng trong, ngọt thanh, vừa giúp ấm người lại cực kỳ tốt cho tiêu hóa.
"Cứu cánh" cho hội Cú Đêm: 7 công thức "nước thần" giúp thải độc gan, mắt sáng, da dẻ hồng hào bất chấp deadline díĂn - 2 ngày trước
Đừng uống cà phê nữa! Đây mới là 7 loại trà "hồi sinh" nhan sắc cho những nàng hay thức khuya.
Loại cá được ví như 'ngọc trong suốt' chỉ xuất hiện một mùa khiến thực khách 'săn lùng' ráo riếtĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Nhờ giàu đạm, ít béo, thịt mềm và dễ tiêu hóa, loại cá này được xem là lựa chọn lành mạnh, phù hợp với nhiều đối tượng và dễ chế biến trong bữa cơm gia đình.
Chỉ với 3 cách bảo quản này, bạn đã có cà chua để dành dùng quanh nămĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Việc bảo quản cà chua đúng cách không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo nguồn nguyên liệu luôn sẵn sàng cho mọi món ăn.
Bữa sáng nhanh 'thần tốc': Chỉ cần làm sẵn bảo quản trong ngăn đông, mỗi sáng dùng nồi chiên không dầu 10 phút là xongĂn - 3 ngày trước
Gần đây tôi đã khám phá ra một "vị cứu tinh bữa sáng" giúp tôi thoát khỏi vòng xoáy "ăn gì" mỗi ngày!
Thứ rau dại ở Việt Nam lại được xếp là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”, chế biến đơn giản cũng có món ngon bổ dưỡngĂn
GĐXH – Ít ai ngờ rằng một loại rau mọc dại, xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, lại được người dân một số quốc gia châu Á coi là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”. Dù cách chế biến rất đơn giản, nhưng loại rau này cho ra đời những món ăn vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, nấu bao nhiêu cũng hết.