Bỏ qua dấu hiệu mơ hồ, người phụ nữ đối diện với căn bệnh nguy hiểm

Chị Oksana Y. (35 tuổi, quốc tịch Ukraina, hiện sống tại quận Tây Hồ, Hà Nội) được chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn 1 trong một lần khám định kỳ tại Bệnh viện K, Hà Nội. Nhờ phát hiện sớm, chị đã được điều trị kịp thời, bảo toàn sức khỏe và khả năng sinh sản.

Trong lần khám, bác sĩ chỉ định chị Y. siêu âm tử cung và buồng trứng qua đường âm đạo. Kết quả cho thấy cổ tử cung có một số nang lành tính với kích thước lớn nhất khoảng 8mm, cùng hai khối mô bất thường. Sinh thiết sau đó xác định đây là ung thư biểu mô tại chỗ giai đoạn sớm của ung thư cổ tử cung.

Ngay sau chẩn đoán, đội ngũ bác sĩ Khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện K đã tư vấn và thực hiện thủ thuật khoét chóp cổ tử cung cho chị Oksana. Đây là phương pháp loại bỏ vùng mô bất thường, giúp ngăn chặn nguy cơ ung thư tiến triển mà vẫn bảo vệ khả năng sinh sản cho người phụ nữ chưa lập gia đình.

Dấu hiệu ung thư cổ tử cung rất mơ hồ. Ảnh: BSCC.

Ca phẫu thuật diễn ra nhanh chóng, không gây đau đớn. Chỉ sau vài giờ, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện. Trong lần tái khám, tình trạng của chị ổn định, không ghi nhận bất thường.

Chị Y. chia sẻ, trong 5 năm sống tại Việt Nam, chị luôn duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ. Sau 30 tuổi, chị bắt đầu tầm soát ung thư cổ tử cung, nhờ đó phát hiện bệnh sớm và có cơ hội điều trị hiệu quả.

Ung thư cổ tử cung hiện là một trong những bệnh lý nguy hiểm hàng đầu đối với phụ nữ. Theo thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu GLOBOCAN 2022, Việt Nam ghi nhận 4.612 ca mắc mới và 2.571 ca tử vong vì căn bệnh này mỗi năm. Bệnh thường tiến triển âm thầm, triệu chứng không rõ ràng ở giai đoạn đầu, khiến nhiều người chỉ phát hiện khi đã di căn, dẫn đến nguy cơ phải cắt bỏ tử cung, buồng trứng hoặc các hạch lân cận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và khả năng sinh sản.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Trí Chinh, Trưởng khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện K, cho biết phát hiện sớm ung thư cổ tử cung giúp tăng đáng kể cơ hội chữa khỏi, giảm nguy cơ tử vong và hạn chế biến chứng. Với trường hợp của chị Oksana, nhờ khám định kỳ, ê-kíp đã áp dụng phương pháp khoét chóp cổ tử cung - một kỹ thuật đơn giản, hiệu quả, thực hiện nhanh và đảm bảo lấy đủ mẫu mô để kiểm tra.

Bác sĩ Chinh cho biết, quá trình từ khi tế bào cổ tử cung bất thường phát triển thành ung thư thường kéo dài 3-7 năm. Do đó, việc tầm soát định kỳ có thể phát hiện sớm những thay đổi này, giúp can thiệp kịp thời trước khi bệnh trở nặng. Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ từ 21 tuổi nên thực hiện tầm soát ung thư cổ tử cung theo hướng dẫn của bác sĩ, tùy thuộc vào sức khỏe, lối sống và môi trường sống.

Một số dấu hiệu ung thư cổ tử cung chị em phụ nữ không thể bỏ qua:

1. Xuất huyết âm đạo bất thường.

2. Dịch tiết âm đạo bất thường.

3. Đau hoặc chảy máu sau quan hệ.

4. Thay đổi thói quen đi tiểu.

5. Đau vùng bụng dưới.

6. Thiếu máu, sụt cân.

7. Đau xương chậu.

Hiện nay biện pháp hiệu quả nhất để giảm nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung ở nữ giới là tiêm phòng vắc xin, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm virus HPV. Ngoài ra, không quan hệ tình dục sớm, đặc biệt ở độ tuổi vị thành niên, khi cơ quan sinh dục chưa phát triển hoàn thiện và còn nhạy cảm. Tránh quan hệ tình dục với nhiều người, vì điều này làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus HPV, đặc biệt nếu bạn tình có nhiều mối quan hệ khác.