Bố ruột Hoa hậu Emoura Phạm là ai?

Emoura Phạm đã vượt qua nhiều thí sinh để đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026). Ngay lập tức thông tin về Tân Hoa hậu được fan sắc đẹp quan tâm.

Emoura Phạm là người đẹp lai: mẹ đẻ là bà Phương Hà (58 tuổi), còn bố là người Anh gốc Nam Phi. Sau chung kết, bà Phương Hà tâm sự với truyền thông cho biết khoảng 20 năm trước, lúc con gái 6 tuổi, gia đình từng trải qua biến cố khi bà và chồng ly hôn. Emoura sau đó chủ yếu sống cùng mẹ, tự lập từ nhỏ. Bà làm kinh doanh tự do, một mình nuôi dưỡng và tạo điều kiện để con gái phát triển tốt. Điều bà mong nhất là con sống tử tế, biết yêu thương mọi người và có trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.

Mẹ đẻ và anh trai Hoa hậu Emoura Phạm.

Còn bố ruột của Emoura được biết đã có gia đình riêng và sinh sống tại Thái Lan. Dù không ở cùng nhau, hai cha con vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn, chia sẻ về công việc và cuộc sống, đồng thời gặp nhau khi có dịp. "Sau đêm chung kết, Emoura dự định chủ động báo tin vui cho cha", mẹ đẻ của Emoura nói.

Bà Phương Hà cũng cho biết thêm, Emoura sử dụng tiếng Anh từ nhỏ, chỉ mới tập trung học tiếng Việt khoảng một năm nay. "Con xác định sẽ về Việt Nam phát triển sự nghiệp nên rất quyết tâm học tiếng Việt. Khi tham gia Miss Grand Vietnam, con cố gắng giao tiếp, trả lời phỏng vấn và nói chuyện với mọi người bằng tiếng Việt nhiều nhất có thể để tiến bộ từng ngày", bà kể.

Ngoài ra, Emoura còn có một người anh trai luôn đồng hành, ủng hộ trong cuộc sống và sự nghiệp. Sau đêm chung kết, tin đồn em gái "mua giải" lan truyền trên mạng xã hội, anh trai Tân Hoa hậu đã lên tiếng khẳng định không có bất kỳ khoản tiền nào có thể đổi lấy chiếc vương miện nếu thí sinh không đủ năng lực và sự nỗ lực. Theo anh, Emoura Phạm đã phải cố gắng, rèn luyện và làm việc chăm chỉ trong suốt hành trình dự thi để có được thành quả ngày hôm nay.

Emoura Phạm (ngoài cùng bên trái) và mẹ cùng anh trai trong dịp khánh thành cây cầu thứ 16.

Thời gian qua, Emoura và mẹ cùng anh trai đã hoàn thành 18 cây cầu dân sinh tại nhiều địa phương còn gặp khó khăn về hạ tầng giao thông. Dự án của gia đình Emoura Phạm bắt đầu từ những lần theo dõi tin tức về bão lũ và cuộc sống của người dân ở các vùng quê còn nhiều khó khăn.

Emoura Phạm tên thật Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000, có mẹ là người Việt Nam và cha là người Anh gốc Nam Phi. Từ nhỏ, cô học tại British International School (BIS) và The American School (TAS). Năm 15 tuổi, Emoura sang Mỹ học phổ thông, sau đó theo học chương trình Associate in Arts tại Irvine Valley College, bang California.

Tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026, Emoura vượt qua 29 thí sinh để giành vương miện. Trong phần ứng xử bằng tiếng Anh, cô giới thiệu TP HCM qua những hình ảnh gần gũi như bánh mì, phở, cà phê sữa và sự hiếu khách của người dân. Người đẹp cho rằng chính nguồn năng lượng và sự kết nối giữa con người khiến nhiều du khách "đến rồi chẳng muốn rời đi".