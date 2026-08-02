2 con trai của Kim Thư gây chú ý khi đứng cạnh cặp công chúa xinh đẹp nhà MC Quyền Linh

Diện mạo và cuộc sống của diễn viên Kim Thư giờ ra sao? GĐXH - Diễn viên Kim Thư sau biến cố cuộc sống, hiện tại đã có cuộc sống bình yên với những thay đổi khiến khán giả ngỡ ngàng.

Đô la (Phước Quang) và Ơ rô (Phước Thịnh) khiến khán giả ngỡ ngàng khi xuất hiện bên cạnh 2 tiểu thư nhà MC Quyền Linh. Sau một thời gian dài kín tiếng, hiện tại 2 con trai nhà Kim Thư ngày càng trổ mã, trưởng thành và có sắc vóc vượt trội.

Bức ảnh viral mạng xã hội suốt những ngày qua vì khí chất của 2 con trai nhà Kim Thư và 2 con gái nhà MC Quyền Linh.

Từ nhỏ, cả hai hiếm khi xuất hiện trước truyền thông bởi nữ diễn viên muốn các con có tuổi thơ bình yên, không chịu áp lực từ sự nổi tiếng của cha mẹ. Chỉ vài năm gần đây, khi các con đã lớn, Kim Thư mới thoải mái chia sẻ hình ảnh gia đình trên mạng xã hội.

Mỗi lần xuất hiện cùng mẹ, hai anh em đều nhận được nhiều lời khen nhờ chiều cao vượt trội. Đặc biệt, con trai lớn sở hữu vóc dáng nổi bật, cao hơn mẹ một khoảng đáng kể, trong khi cậu em cũng không hề kém cạnh. Nhiều khán giả nhận xét cả hai có gương mặt nam tính, sống mũi cao, nụ cười hiền và phong thái tự tin.

Không chỉ sở hữu ngoại hình ấn tượng, hai con trai Kim Thư còn được mẹ giáo dục theo hướng tự lập ngay từ nhỏ. Nữ diễn viên từng chia sẻ chị luôn tôn trọng sở thích và định hướng của các con, không áp đặt việc theo nghệ thuật hay kinh doanh. Điều chị mong muốn nhất là các con trưởng thành, có trách nhiệm với bản thân và sống tử tế.

Kim Thư sống bình yên bên 2 con trai.

Theo Kim Thư, các con hiểu và cảm thông với những khó khăn mẹ từng trải qua. Khi trưởng thành hơn, hai anh em luôn biết quan tâm, động viên và san sẻ với mẹ trong cuộc sống thường ngày. Chính sự trưởng thành của các con khiến nữ diễn viên cảm thấy những nỗ lực suốt nhiều năm qua đều xứng đáng.

Bên cạnh việc học tập, hai con trai Kim Thư còn yêu thích thể thao để rèn luyện sức khỏe và duy trì vóc dáng. Sự năng động cùng ngoại hình nổi bật khiến không ít người nhận xét cả hai có tiềm năng theo đuổi các lĩnh vực như người mẫu hoặc nghệ thuật nếu có cơ hội. Tuy nhiên, Kim Thư cho biết chị luôn để các con tự quyết định tương lai của mình.

Sau nhiều sóng gió, cuộc sống của Kim Thư hiện xoay quanh công việc và gia đình. Với nữ diễn viên, niềm hạnh phúc lớn nhất là được nhìn thấy hai con ngày càng trưởng thành, sống tích cực và biết yêu thương mẹ. Mỗi lần chia sẻ hình ảnh các con, Kim Thư đều nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả vì đã nuôi dạy hai chàng trai khôi ngô, lễ phép và giàu tình cảm.

Kim Thư hạnh phúc vì con trai đã khôn lớn, trưởng thành.

Ở tuổi trưởng thành, Phước Quang và Phước Thịnh không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn được đánh giá là chững chạc, điềm đạm. Đó cũng là "quả ngọt" mà Kim Thư gặt hái sau nhiều năm một mình vun vén, chăm sóc và đồng hành cùng các con trên hành trình khôn lớn.

Diễn viên Kim Thư (sinh năm 1978) là gương mặt nổi tiếng của điện ảnh Việt thập niên 2000, từng tham gia các phim như: Lục Vân Tiên, Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Võ lâm truyền kỳ... Sau biến cố hôn nhân với nhà sản xuất Phước Sang, cô rút lui khỏi nghệ thuật, chuyển sang kinh doanh và tập trung chăm sóc hai con trai.



