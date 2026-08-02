Chi Pu đón tin vui ở tuổi 33

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Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ca sĩ Chi Pu nhận giải thưởng "Nghệ sĩ trình diễn All-Round đầy sức hút" tại Weibo Gala 2026.

Chi Pu có tin vui ở tuổi - Ảnh 1.

Ca sĩ Chi Pu vui mừng thông báo cô nhận giải thưởng "Nghệ sĩ trình diễn All-Round đầy sức hút" tại Weibo Gala 2026. 

Chi Pu có tin vui ở tuổi - Ảnh 2.

Tại Weibo Gala 2026 (Đêm giao lưu văn hóa Weibo) diễn ra vào tối 1/8 tại Idea Live Arena, Kuala Lumpur (Malaysia), tên nữ ca sĩ Chi Pu hiện lên trên bảng điện tử và các MC đọc tên cho hạng mục "Nghệ sĩ trình diễn All-Round đầy sức hút" khiến người hâm mộ và Chi Pu như vỡ òa.

Chi Pu có tin vui ở tuổi - Ảnh 3.

Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất góp mặt tại sự kiện và nhận giải thưởng sau những nỗ lực cống hiến cho âm nhạc trong thời gian qua.

Chi Pu có tin vui ở tuổi - Ảnh 4.

Ca sĩ Chi Pu chia sẻ: "Đây là thành quả của rất nhiều tình yêu, sự tin tưởng và nỗ lực, cũng sẽ là động lực để Chi tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa".

Chi Pu có tin vui ở tuổi - Ảnh 5.

Trong đêm gala, Chi Pu có màn trình diễn ca khúc "Chưa Bao Giờ" nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Chi Pu có tin vui ở tuổi - Ảnh 6.

Ca sĩ ghi dấu ấn bằng hình ảnh chỉn chu, nhan sắc cuốn hút trên thảm đỏ Weibo Gala 2026. 

Chi Pu có tin vui ở tuổi - Ảnh 7.

Chi Pu, tên thật là Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993. Cô được công chúng biết đến với danh xưng hot girl sau khi lọt vào Top 20 Miss Teen Vietnam 2009. Từ đó, Chi Pu bước vào làng giải trí Việt và trở thành người mẫu ảnh, diễn viên.

(Ảnh FB nhân vật)

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