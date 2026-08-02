Chi Pu đón tin vui ở tuổi 33

3 giờ trước

GĐXH - Đô La và Ơ Rô - hai con trai của diễn viên Kim Thư - mới đây thu hút sự chú ý khi tham dự tiệc sinh nhật của Hạt Dẻ, con gái MC Quyền Linh. Vóc dáng ngày càng cao lớn, điển trai của hai cậu bé nhận được nhiều lời khen từ khán giả.