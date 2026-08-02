Chi Pu đón tin vui ở tuổi 33

Nét đẹp nguyên bản của 21 cô gái phía Nam vào Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026Giải trí -
Khép lại hai vòng sơ khảo tại phía Bắc và phía Nam, Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chọn được 56 gương mặt xuất sắc bước vào Chung khảo toàn quốc.
Hương Tràm thay hàng chục bộ váy trong concert nhưng đẹp nhất là hình ảnh đi chân trần hát cùng Phan Mạnh QuỳnhGiải trí -
GĐXH - Tối qua 1/8 tại Cung Điền kinh SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Hương Tràm đã tổ chức "Phao Cứu Sinh Concert", đêm diễn cá nhân lớn nhất trong sự nghiệp.
2 con trai của Kim Thư gây chú ý khi đứng cạnh cặp công chúa xinh đẹp nhà MC Quyền LinhGiải trí -
GĐXH - Đô La và Ơ Rô - hai con trai của diễn viên Kim Thư - mới đây thu hút sự chú ý khi tham dự tiệc sinh nhật của Hạt Dẻ, con gái MC Quyền Linh. Vóc dáng ngày càng cao lớn, điển trai của hai cậu bé nhận được nhiều lời khen từ khán giả.
Nhan sắc mỹ nhân Việt đóng vai Hoàng hậu trong phim điện ảnh về vua ĐinhGiải trí -
Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến gây chú ý khi vào vai Hoàng hậu họ Dương trong phim điện ảnh "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh".
Vì sao Mỹ Tâm có biệt danh 'Hoạ mi tóc nâu'?Câu chuyện văn hóa -
Biệt danh "Họa mi tóc nâu" theo Mỹ Tâm suốt hơn hai thập kỷ, trở thành biểu tượng gắn với giọng hát, hình ảnh của nữ ca sĩ.
Tin sao 1/8: Khánh Thi - Phan Hiển nhìn nhau đắm đuối, Chi Pu gây chú ý trên thảm đỏ Weibo Gala 2026Giải trí -
GĐXH - Cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển dành cho nhau ánh mắt tình tứ và nụ cười hạnh phúc, trong khi đó ca sĩ Chi Pu xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện Weibo Gala 2026.
Thanh Hằng từ hoa hậu đến vị thế thời trang và điện ảnh, tuổi U50 hôn nhân viên mãn nhưng khán giả vẫn mong ngóng một điềuGiải trí -
GĐXH - Thanh Hằng ở tuổi U50 vẫn liên tục làm vedette cho các chương trình thời trang đình đám và thành công trong lĩnh vực điện ảnh.
Nữ diễn viên từng nổi tiếng với màn đánh ghen hộ bạn trong 'Đừng bắt em phải quên' trở lại màn ảnhGiải trí -
GĐXH - Châu Dương - nữ diễn viên từng có màn đánh ghen hộ bạn đình đám trong phim “Đừng bắt em phải quên” góp mặt trong phim giờ vàng sắp lên sóng.
Gia thế Tân Hoa hậu Emoura PhạmGiải trí -
GĐXH - Emoura Phạm - Tân Miss Grand Vietnam 2026: Là thí sinh từng bị phản ứng về cách trình diễn bikini, có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh gốc Nam Phi.
Bà trùm mới của băng đảng Hòa Công thoát chết trong gang tấcXem - nghe - đọc -
GĐXH - Trong tập 14 phim "Lửa trắng", Mai và Sương đều may mắn thoát chết.