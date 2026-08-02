Hương Tràm thay hàng chục bộ váy trong concert nhưng đẹp nhất là hình ảnh đi chân trần hát cùng Phan Mạnh Quỳnh

Hương Tràm chơi lớn

"Phao Cứu Sinh" là cái tên mang đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng với Hương Tràm, được cô lấy từ tên album đã thổi bùng trở lại ngọn lửa ca hát sau khoảng thời gian gián đoạn. Vì thế, "Phao Cứu Sinh" không chỉ là một concert, mà là câu chuyện Hương Tràm lựa chọn kể lại hành trình trở về của chính mình sau thời gian tạm dừng hoạt động nghệ thuật để sang Mỹ du học.

Âm nhạc, sân khấu và những ký ức được sắp đặt thành bốn chương cảm xúc: "Trở về", "Đối diện", "Buông" và "Trở lại". Cách tổ chức này cho thấy Hương Tràm và ê-kíp muốn xây dựng một concert có cốt truyện, thay vì chỉ ghép nối các ca khúc nổi tiếng thành một danh sách biểu diễn.

Là live concert sau 7 năm du học ở Mỹ nên Hương Tràm không ngại chơi tất tay cho dự án lớn nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm này. Ê kíp đồng hành là những người mà trong nghề gọi là "bộ tứ sân khấu" của Vpop thế hệ mới - những người vừa cùng nhau tạo ra chuỗi concert "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" và nhiều đại nhạc hội đình đám nhất Việt Nam trong hai năm qua như Đinh Hà Uyên Thư - Stage Director với hàng loạt MV triệu view như "Lạc Trôi" của Sơn Tùng M-TP, "See Tình" của Hoàng Thùy Linh; Nguyễn Hữu Vượng - Music Director được khẳng định qua hàng loạt show cháy vé của Hà Anh Tuấn và Tùng Dương. Anh được biết đến với khả năng nắm bắt cảm xúc khán giả và đặt điểm rơi âm nhạc để gây hiệu ứng bùng nổ; Long Kenji - Lighting Director - được gọi là "thần đèn" của làng sân khấu; Trần Quốc Vượng - D.O.P (đạo diễn hình ảnh sân khấu),…

Những thiết kế ấn tượng trong concert của Hương Tràm.

Điểm ấn tượng của concert lần này là thiết kế sân khấu nghiêng tựa một con sóng đang dâng cao, mang đến chiều sâu liên tưởng và giàu giá trị biểu đạt ý tưởng. Thời trang cũng là điểm nhấn ấn tượng của nữ ca sĩ. Với hàng chục thiết kế, các trang phục không chỉ đẹp, tôn vóc dáng nhỏ bé của Hương Tràm mà còn gắn với ý đồ của từng chương.

Không gian biểu diễn được tổ chức trên ba lớp, gồm sân khấu chính có bục xoay, đường sân khấu hình chữ T tiến về phía khán giả và khu vực sàn hạ dành cho các phân đoạn cần xử lý đạo cụ lớn. Cách bố trí này giúp khán giả ở mọi hạng vé đầu có thể tận hưởng concert một cách trọn vẹn.

Lâm Bảo Ngọc và Hương Tràm đã có màn khoe chất giọng giàu nội lực trong "Golden", "Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác" và "Tình Yêu Buông Tha Cho Chúng Ta".

"Em Gái Mưa" được chọn làm ca khúc mở màn, ca khúc được khoác lên tấm áo mới với bản phối theo phong cách rock. Tiếp đến, cô biểu diễn cùng các khách mời Phúc Du. Chương 2, ngoài các bản solo, cô biểu diễn cùng các khách mời là 52Hz, Lâm Bảo Ngọc.

Hương Tràm cho biết, trước chương trình, cộng đồng mạng đánh giá phần kết hợp của cô với Lâm Bảo Ngọc "không cao". Lâm Bảo Ngọc hài hước đáp lại bằng một câu hỏi: "Với đôi giày 18cm của Ngọc và 12cm của chị Hương Tràm, giờ khán giả đã đánh giá cao chưa?". Và để thay cho câu trả lời, Lâm Bảo Ngọc và Hương Tràm đã có màn khoe chất giọng giàu nội lực trong "Golden", "Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác" và "Tình Yêu Buông Tha Cho Chúng Ta".

Hương Tràm cắt tóc buông bỏ quá khứ, đi chân trần trở về với bản ngã chính mình

Nếu hai chương đầu nói về trở về và đối diện, chương ba đặt nhân vật vào quá trình buông bỏ. Hình ảnh khởi đầu là một thân cây lớn với phần rễ bò ra trên mặt sàn. Hương Tràm ngồi trong hốc cây, giữa không gian rừng rậm và ánh sáng xanh nhạt để trình diễn "Ta Còn Thuộc Về Nhau" cùng "Cánh Hoa Tàn". Cô cầm kéo cắt mái tóc dài tựa như rễ cây đã bám sâu vào lòng đất, hình ảnh ẩn dụ cho sự buông bỏ, đến lúc phải rời khỏi nơi từng là nơi trú ẩn, những ký ức đã cắm rễ.



Hương Tràm cắt tóc, đi chân trần.

Không cần vay mượn chiều cao từ đôi giày 12cm, Hương Tràm chấp nhận chiều cao khiêm tốn, nhỏ bé của mình, trở về với những gì thực chất là mình nhất. Trong chiếc váy trắng xẻ cao với phần cánh cách điệu hai bên hông, chân trần, Hương Tràm tựa thiên thần hát "Phao Cứu Sinh".

Trong khoảnh khắc đặc biệt này, Hương Tràm tâm sự: "Hôm nay, Tràm xin phép được đi chân trần trên sân khấu. Tràm muốn cảm nhận mọi thứ theo cách chân thật nhất - từng bước chân, từng nhịp tim và từng khoảnh khắc được đứng ở đây cùng mọi người. Ai trong chúng ta cũng sẽ có những lúc chông chênh, mệt mỏi hay muốn dừng lại để nghỉ ngơi. Điều đó không có gì đáng sợ cả. Chỉ cần chúng ta không buông bỏ chính mình, thì sẽ luôn có cơ hội để bắt đầu lại.

Và Tràm hy vọng, sau đêm nay, mỗi người trong chúng ta đều sẽ trở thành một "phao cứu sinh" của chính mình, và nếu có thể, cũng trở thành chiếc phao cứu sinh cho một ai đó đang cần được yêu thương và nâng đỡ".

Phan Mạnh Quỳnh xuất hiện ở nửa sau của chương ba với "Sau Lời Từ Khước", "Nước Ngoài", "Từ Đó" và "Có Chàng Trai Viết Lên Cây". Anh hát trong hốc cây, trở thành một phần tự nhiên của không gian kể chuyện. Riêng "Nước Ngoài" tạo liên hệ trực tiếp với quãng thời gian Hương Tràm sống tại Mỹ thông qua hình ảnh những người rời quê hương để học tập, lao động và tìm kiếm một đời sống khác.

Sự hiện diện của Phan Mạnh Quỳnh còn tạo ra một cây cầu về quê hương xứ Nghệ. Hai nghệ sĩ cùng xuất phát từ một vùng đất, cùng có thế mạnh kể chuyện bằng âm nhạc nhưng đại diện cho hai cách biểu đạt khác nhau. Khi những chiếc lá trên cây lần lượt rụng xuống, chương "Buông" cũng hoàn tất nhiệm vụ của mình với thông điệp rất rõ ràng: chỉ khi dám để một phần cũ rời đi, con người mới có khoảng trống để bắt đầu lại.

Thu Minh tự hào về Hương Tràm

Thu Minh gây bất ngờ khi xuất hiện trong concert của Hương Tràm.

Nếu chương 3 là điểm nhấn về nội dung thì chương 4 là sự bất ngờ thú vị với sự xuất hiện của hai khách mời là và bố Hương Tràm – NSND Tiến Dũng và ca sĩ Thu Minh.

Thu Minh chính là khách mời bí mật được chương trình giữ đến tận phút cuối để tạo sự bất ngờ cho khán giả. Và quả thực sự lựa chọn này của ê kíp khiến khán giả vô cùng ấn tượng.

Thu Minh là huấn luyện viên từng dẫn dắt Hương Tràm đến ngôi vị quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Sau hơn một thập kỷ với nhiều thay đổi trong sự nghiệp và cuộc sống, sự xuất hiện của Thu Minh mang ý nghĩa vượt khỏi một màn kết hợp khách mời. Người từng chứng kiến Hương Tràm bắt đầu hành trình ở tuổi 17 nay trở lại trong concert cá nhân lớn nhất của cô, ở thời điểm nữ ca sĩ lựa chọn nhìn lại quá khứ bằng tâm thế trưởng thành hơn.

Hai nghệ sĩ cùng hòa giọng trong mashup “Yêu Mình Anh” và “Với Em Là Mãi Mãi”, kết nối hai ca khúc quen thuộc thành một cuộc đối thoại bằng âm nhạc.

Thu Minh mở đầu bằng lời nhắn gửi đầy cảm xúc: "14 năm từ 2012 đến nay, một chặng đường không ngắn. Cuộc sống luôn có vui buồn, thăng trầm, nhưng tất cả đều là hành trang để mỗi người trưởng thành hơn. Suốt từng ấy năm, chị chưa từng nhìn em khác đi - you are always my baby.

Điều chị nhận ra hôm nay, thành công lớn nhất không chỉ là của riêng mình, mà là được đồng hành, dẫn dắt và chứng kiến các em trưởng thành. Nhìn học trò của mình được khán giả yêu thương, đó là niềm tự hào lớn nhất".

Hương Tràm không giấu được sự xúc động khi nhắc lại hành trình của mình: "Sau Giọng hát Việt, em đã đi qua nhiều chặng đường, có thành công, có vấp ngã, nhưng chưa bao giờ đi một mình. Mỗi lần em cần, chị đều ở đó - lắng nghe, trả lời và động viên em. Được chị gọi là 'baby của chị' đến hôm nay vẫn là một điều rất đặc biệt và quý giá với em. Em biết ơn chị vì đã luôn tin tưởng, yêu thương và dõi theo em suốt hành trình vừa qua".

Hương Tràm trở lại với gia đình và nguồn cội

Hương Tràm đưa bố - NSND Tiến Dũng lên sâu khấu ở phần cuối chương trình.

Một tiết mục điểm nhấn nữa dành cho chương cuối là "Gái NGHỆ", tiết mục có sự tham gia của NSND Tiến Dũng, bố Hương Tràm. Chất liệu hò ví giặm được đặt cạnh ngôn ngữ trình diễn hiện đại, với 60 vũ công, áo bóng đá Sông Lam Nghệ An, cá gỗ, hoa sen, tre, sông Lam, mái đình và những địa danh gắn với xứ Nghệ.

Đây là lần trở về sâu nhất trong toàn bộ concert. Sau khi đi qua những bản hit, những cuộc tình, thời gian ở nước ngoài và quá trình chữa lành, Hương Tràm trở lại với gia đình và nguồn cội. Sự xuất hiện của người cha giúp câu chuyện mang tính cá nhân rõ rệt, đồng thời tạo ra một lớp bản sắc mà các hiệu ứng sân khấu thuần túy khó thay thế.

Nữ ca sĩ trở lại với hình ảnh của một nghệ sĩ trưởng thành hơn, có khả năng biến trải nghiệm riêng thành chất liệu biểu diễn và chủ động xây dựng thế giới sáng tạo của mình.





Từ "Gái NGHỆ", năng lượng tiếp tục được đẩy lên bằng "Say Anh", trước khi "Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa" khép lại đêm diễn. Bốn mươi vũ công xuất hiện trong màu hồng rực rỡ. Hương Tràm tiến gần khán giả, còn tên cô lần đầu được chiếu lớn trên màn hình trung tâm. Concert kết thúc bằng chính cái tên của người đã đi xuyên qua toàn bộ hành trình.

Nhìn tổng thể, "Phao Cứu Sinh Concert" sở hữu một trục kể chuyện rõ ràng. Bốn chương tạo thành đường đi tâm lý dễ theo dõi: trở về để nhìn lại, đối diện với những vùng tối, buông điều đã cũ và trở lại với một trạng thái sống mới. Setlist, khách mời, quê hương, gia đình và hoạt động cộng đồng đều được đặt vào cùng đường dây này.

Dự án cũng cho thấy tham vọng tái định vị Hương Tràm sau thời gian dài vắng mặt. Nữ ca sĩ trở lại với hình ảnh của một nghệ sĩ trưởng thành hơn, có khả năng biến trải nghiệm riêng thành chất liệu biểu diễn và chủ động xây dựng thế giới sáng tạo của mình.