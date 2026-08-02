Nhan sắc mỹ nhân Việt đóng vai Hoàng hậu trong phim điện ảnh về vua Đinh

Chia sẻ về vai diễn, Đỗ Thị Hải Yến cho biết đây không phải nhân vật xuất hiện quá nhiều nhưng cô luôn dành sự trân trọng đặc biệt. Nữ diễn viên tiết lộ từ khi nhận lời tham gia dự án, cô luôn cố gắng tiếp cận Hoàng hậu họ Dương bằng sự chân thành.