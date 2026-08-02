Nhan sắc mỹ nhân Việt đóng vai Hoàng hậu trong phim điện ảnh về vua Đinh

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Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến gây chú ý khi vào vai Hoàng hậu họ Dương trong phim điện ảnh "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh".

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“Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh” là dự án điện ảnh đang nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Sự trở lại của diễn viên Đỗ Thị Hải Yến trong dự án này cũng thu hút sự chú ý.

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Trong phim, Đỗ Thị Hải Yến vào vai Hoàng hậu họ Dương. Nhân vật được lấy cảm hứng từ Hoàng hậu Dương Vân Nga - người phụ nữ gắn với bước ngoặt lịch sử đầu thời kỳ dựng nước, giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển giao quyền lực giữa các triều đại.

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Chia sẻ về vai diễn, Đỗ Thị Hải Yến cho biết đây không phải nhân vật xuất hiện quá nhiều nhưng cô luôn dành sự trân trọng đặc biệt. Nữ diễn viên tiết lộ từ khi nhận lời tham gia dự án, cô luôn cố gắng tiếp cận Hoàng hậu họ Dương bằng sự chân thành.

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Điều cô quan tâm nhất là làm sao để khán giả có thể cảm nhận được cảm xúc, những lựa chọn và nỗi giằng xé của một con người đã sống cách đây hơn một thiên niên kỷ.

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Với Đỗ Thị Hải Yến, vai diễn Hoàng hậu họ Dương đánh dấu một lần trở lại đáng chú ý sau thời gian dài vắng bóng.

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Sinh năm 1982, Đỗ Thị Hải Yến bén duyên với diễn xuất vào năm 12 tuổi. Năm 2001, cô vượt qua hơn 2.000 ứng viên để hóa thân thành Phượng - nữ chính trong bộ phim “Người Mỹ trầm lặng” của đạo diễn Phillip Noyce. Cô được ghi nhận là nữ diễn viên Việt Nam đầu tiên đóng vai nói tiếng Anh trong phim Hollywood.

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Không chỉ tỏa sáng tại Hollywood, Hải Yến còn khẳng định vị trí trong dòng phim nghệ thuật Việt Nam. Vai chính trong “Chuyện của Pao” mang về cho cô Cánh Diều Vàng 2006 và Bông Sen Vàng 2007. Bộ phim cũng đại diện Việt Nam dự Oscar hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài”.

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Thời điểm sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Đỗ Thị Hải Yến bất ngờ rời xa màn ảnh. Năm 2012, nữ diễn viên kết hôn với chồng doanh nhân và sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

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Thời gian qua, Đỗ Thị Hải Yến bắt đầu trở lại với điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng. Cuối năm 2023, cô tái xuất trong “Quán Kỳ Nam” của đạo diễn Leon Quang Lê, đóng cặp cùng Liên Bỉnh Phát.

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Ở tuổi ngoài 40, Đỗ Thị Hải Yến sở hữu nhan sắc mặn mà cùng thần thái điềm tĩnh. Dù đã trải qua 3 lần sinh nở song cô vẫn giữ được vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng.

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Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường rạng rỡ bên chồng con. Cuộc sống viên mãn của cô được khán giả ngưỡng mộ.

Nhan sắc mỹ nhân Việt đóng vai Hoàng hậu trong phim điện ảnh về vua Đinh - Ảnh 12.Mỹ nhân Việt sau 2 năm kết hôn với chồng doanh nhân thừa nhận 'lâu rồi không nhuộm tóc, sơn móng tay'

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Ngọc Thanh
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