Nét đẹp nguyên bản của 21 cô gái phía Nam vào Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

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Khép lại hai vòng sơ khảo tại phía Bắc và phía Nam, Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chọn được 56 gương mặt xuất sắc bước vào Chung khảo toàn quốc.

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Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và công tâm, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã công bố danh sách 21 thí sinh vượt qua vòng Sơ khảo phía Nam để góp mặt tại vòng Chung khảo toàn quốc.

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Vòng Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra từ 7h sáng 1/8 với sự tham gia của gần 100 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành. Các cô gái có độ tuổi, ngành học đa dạng, trong đó có nhiều thí sinh mới 18-19 tuổi.

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Không chỉ được đánh giá cao về ngoại hình và phong thái, nhiều thí sinh còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng với các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS 8.5, 7.5 hay HSK4 tiếng Trung.

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Giây phút xướng tên hơn 20 thí sinh bước vào Chung khảo toàn quốc mang đến những cung bậc cảm xúc trái ngược, từ vỡ òa hạnh phúc đến những tiếc nuối, khép lại một ngày sơ khảo nhiều dấu ấn. Những cô gái đi tiếp đều có vẻ đẹp nguyên bản, phù hợp với những tiêu chí mà ban tổ chức, ban giám khảo đưa ra.

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21 cô gái được gọi tên bao gồm Nguyễn Thị Thúy Dung, Nguyễn Thị Kim Châu, Gouband Lisa, Võ Thị Mến, Nguyễn Thái Anh Thư, Nguyễn Hồng Hạ Nghi, Đinh Hoàng Gia Linh, Đinh Diệu Anh, Nèang Lin, Trịnh Ngọc Huyền, Trương Văn Tú Tâm, Lưu Phương Anh, Văn Hà Phương Nhi, Nguyễn Phương Nghi, Lê Phương Nghi, Cao Trần Tú Anh, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, Vũ Lâm Bảo Chi, Đoàn Hải Lan, Nguyễn Thị Hoa và Mai Thị Yến Nhi.

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Sau phần công bố kết quả, 21 thí sinh bước vào chụp ảnh hồ sơ chính thức để hoàn tất các thủ tục trước khi trở về nhà và chuẩn bị cho vòng Chung khảo toàn quốc. Đây sẽ là chặng đường mới, nơi các thí sinh tiếp tục được rèn luyện và tranh tài để tiến gần hơn tới đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

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Điều đọng lại sau vòng sơ khảo không chỉ là hồ sơ, phần thể hiện hay kết quả chấm điểm, mà còn là ánh mắt đầy hy vọng, nụ cười xen lẫn hồi hộp và tinh thần nghiêm túc của các thí sinh dành cho cuộc thi.

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Với những cô gái được chọn, phía trước là chặng đường mới với nhiều thử thách nhưng cũng là cơ hội để tiếp tục hoàn thiện bản thân và khẳng định những giá trị theo đuổi. Còn với những thí sinh tạm dừng hành trình, điều nhận lại không chỉ là kết quả, mà còn là trải nghiệm dám thử sức, những người bạn mới, bài học mới và niềm tin vào giá trị của sự nỗ lực.

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Thí sinh rạng rỡ khi cùng hơn 50 cô gái trở thành một phần của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

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Với việc chọn 21 thí sinh từ khu vực phía Nam, Hoa hậu Việt Nam 2026 đã khép lại vòng sơ khảo với tổng cộng 56 thí sinh vào vòng Chung khảo toàn quốc. Trong thời gian tới, các cô gái sẽ hội ngộ tại nhà chung, tham gia tập luyện và trau dồi kỹ năng trước khi bước vào đêm Chung khảo, hướng tới tấm vé vào Chung kết và tiến gần hơn tới vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

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Ngọc Ánh - Gia Linh - Dương Triều
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