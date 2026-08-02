Nét đẹp nguyên bản của 21 cô gái phía Nam vào Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Với những cô gái được chọn, phía trước là chặng đường mới với nhiều thử thách nhưng cũng là cơ hội để tiếp tục hoàn thiện bản thân và khẳng định những giá trị theo đuổi. Còn với những thí sinh tạm dừng hành trình, điều nhận lại không chỉ là kết quả, mà còn là trải nghiệm dám thử sức, những người bạn mới, bài học mới và niềm tin vào giá trị của sự nỗ lực.