7 mâm cơm gia đình cho người 'bận tối mắt tối mũi', nấu nhanh, món nào cũng ngon
GĐXH - Là một người yêu gia đình, yêu căn bếp nhỏ, với chị Nguyễn Thị Kim Loan (Hà Nội) bếp luôn giữ một vị trí đặc biệt.
Không chỉ bởi ở đó cần có sự chăm sóc cho từng bữa ăn cho các thành viên, mà còn bởi mỗi khi đứng bếp, đó là khi chị được tìm lại những giây phút thư thái nhất sau những ngày mệt mỏi vì công việc.
Chị Loan chia sẻ: "Có những ngày rảnh rang, em bày được mâm cơm tươm tất với vài món cầu kỳ hơn một chút. Nhưng cũng có những hôm bận rộn tối mắt tối mũi, chỉ kịp nấu vài món đơn giản, nhanh gọn để cả nhà kịp giờ ăn.
Dù mâm cơm đầy đặn hay giản dị, điều em thấy quý nhất vẫn là khoảnh khắc cả nhà ngồi lại bên nhau, vừa ăn vừa kể nhau nghe chuyện một ngày đã qua.
Bởi em tin rằng, bữa cơm ngon không chỉ nằm ở món ăn, mà còn nằm ở tiếng cười và sự quây quần của gia đình".
Dưới đây là những mâm cơm gia đình nấu vội, nhưng đủ chất, đầy tình yêu chị dành cho gia đình.
7 mâm cơm gia đình cho người 'bận tối mắt tối mũi'
Mâm cơm gia đình 1:
Mâm cơm gia đình 2:
Mâm cơm gia đình 3:
Mâm cơm gia đình 4:
Mâm cơm gia đình 5:
Mâm cơm gia đình 6:
Mâm cơm gia đình 7:
Luộc thịt đừng chỉ cho vào nồi nước rồi đun: Làm đúng 5 bước này, thịt trắng đẹp, mềm ngọt, ăn đến đâu thích đến đóĂn - 3 giờ trước
GĐXH - Thịt luộc là món ăn quen thuộc xuất hiện trên mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Từ bữa cơm thường ngày đến những dịp lễ Tết, đĩa thịt luộc thái mỏng ăn cùng rau sống, dưa chua hay chấm nước mắm tỏi ớt luôn mang đến hương vị giản dị nhưng khó thay thế.
Loại cá giàu protein hơn cá hồi, được Đông y ví là thực phẩm bổ thận, tốt cho người tuổi trung niên, chế biến món nào cũng ngonĂn - 7 giờ trước
GĐXH – Không chỉ có thịt giòn dai, vị ngọt tự nhiên, loại cá này giàu protein hơn cá hồi. Theo y học cổ truyền, loại cá này có tác dụng bổ tỳ, bổ thận… phù hợp với người tuổi trung niên khi được sử dụng trong chế độ ăn cân đối.
Vì sao dưa leo đôi khi có vị đắng, có thực sự an toàn để ăn?Ăn - 10 giờ trước
GĐXH - Dưa leo là một trong những loại rau quả phổ biến nhất trong bữa ăn của người Việt. Với vị thanh mát, nhiều nước và ít calo, dưa leo thường xuất hiện trong các món salad, rau sống hay nước ép giải nhiệt mùa hè.
10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ănĂn - 20 giờ trước
GĐXH - Không cần thực đơn cầu kỳ, những mâm cơm ngày hè với những món canh thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm dưới đây cũng đủ khiến bạn khỏi đau đầu nghĩ.
Khi cơ thể mệt mỏi, nên ăn ngay loại cháo này để nhanh hồi sứcĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày thời tiết thay đổi, làm việc quá sức hoặc vừa trải qua một đợt cảm lạnh nhẹ, nhiều người thường cảm thấy cơ thể uể oải, ăn không ngon miệng và thiếu năng lượng. Trong những lúc như vậy, một bát cháo nóng thường là lựa chọn được ưu tiên vì dễ tiêu hóa và giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.
Luộc tôm đừng chỉ nghĩ đến hành, gừng: thêm “mảnh này” giúp tôm đỏ đẹp, thơm ngọt tự nhiênĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Tôm là một trong những loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Không chỉ giàu protein, canxi và các vi chất quan trọng, tôm còn chứa astaxanthin – một chất chống oxy hóa tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Rán cá đừng đổ dầu ngay vào chảo: thêm một bước nhỏ giúp cá vàng giòn, không dính chảo và hạn chế bắn dầuĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Cá rán là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Một đĩa cá vàng giòn, da cá se lại, thịt bên trong mềm ngọt luôn có sức hấp dẫn đặc biệt, nhất là khi ăn cùng cơm nóng và nước mắm chua ngọt.
Loại hạt nhỏ thơm kiểm soát đường huyết cực tốt, người bệnh tiểu đường nên chế biến theo cách này để bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức khỏeĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Hạt kê được ví tốt ngang với insulin tự nhiên, cực giàu dinh dưỡng giúp hạ đường huyết rất hiệu quả. Chế biến món ăn thế nào từ hạt kê để tốt cho người bệnh tiểu đường?
Vợ NSND Xuân Bắc không nấu sơn hào hải vị nhưng khiến chồng hạnh phúc mỗi lần mở lồng bàn: "Niềm vui được gọi tên"Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Giữa nhịp sống bận rộn của làng giải trí, nơi nhiều nghệ sĩ thường xuyên phải di chuyển và làm việc với lịch trình dày đặc, NSND Xuân Bắc vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình ấm áp, giản dị. Đằng sau thành công của nam nghệ sĩ là hình ảnh người vợ đảm đang, khéo léo và luôn chăm chút từng bữa ăn cho chồng con.
Đặc sản ẩm thực bám chi chít trên ghềnh đá, được ví như 'nhân sâm, thuốc bổ'Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Mỗi khi thủy triều rút, dải ghềnh đá ven biển phường Quỳnh Phương (Nghệ An) lại nhộn nhịp bước chân người đi gỡ vẹm xanh. Giữa sóng biển và những mỏm đá sắc, người dân cần mẫn mưu sinh, đổi lấy nguồn thu nhập trong mùa hè từ món quà của biển.
Mẹo bảo quản tỏi bóc sẵn cả tháng vẫn thơm nức, không lo teo tópĂn
GĐXH - Sau khi bóc vỏ, tỏi rất dễ bị oxy hóa, mốc hỏng hoặc giảm hàm lượng dưỡng chất nếu bảo quản sai cách. Vậy đâu là cách bảo quản tỏi bóc sẵn giúp giữ được độ tươi lâu và hạn chế thất thoát dinh dưỡng? Đọc bài viết sau.