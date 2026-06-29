Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

7 mâm cơm gia đình cho người 'bận tối mắt tối mũi', nấu nhanh, món nào cũng ngon

Thứ hai, 16:36 29/06/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Là một người yêu gia đình, yêu căn bếp nhỏ, với chị Nguyễn Thị Kim Loan (Hà Nội) bếp luôn giữ một vị trí đặc biệt.

Không chỉ bởi ở đó cần có sự chăm sóc cho từng bữa ăn cho các thành viên, mà còn bởi mỗi khi đứng bếp, đó là khi chị được tìm lại những giây phút thư thái nhất sau những ngày mệt mỏi vì công việc.

Chị Loan chia sẻ: "Có những ngày rảnh rang, em bày được mâm cơm tươm tất với vài món cầu kỳ hơn một chút. Nhưng cũng có những hôm bận rộn tối mắt tối mũi, chỉ kịp nấu vài món đơn giản, nhanh gọn để cả nhà kịp giờ ăn.

Dù mâm cơm đầy đặn hay giản dị, điều em thấy quý nhất vẫn là khoảnh khắc cả nhà ngồi lại bên nhau, vừa ăn vừa kể nhau nghe chuyện một ngày đã qua.

Bởi em tin rằng, bữa cơm ngon không chỉ nằm ở món ăn, mà còn nằm ở tiếng cười và sự quây quần của gia đình".

Dưới đây là những mâm cơm gia đình nấu vội, nhưng đủ chất, đầy tình yêu chị dành cho gia đình.

7 mâm cơm gia đình cho người 'bận tối mắt tối mũi'

Mâm cơm gia đình 1: 

7 Mâm cơm gia đình nhanh chóng cho người bận rộn mà vẫn ngon miệng - Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình 2:

7 Mâm cơm gia đình nhanh chóng cho người bận rộn mà vẫn ngon miệng - Ảnh 2.

Mâm cơm gia đình 3:

7 Mâm cơm gia đình nhanh chóng cho người bận rộn mà vẫn ngon miệng - Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình 4:

7 Mâm cơm gia đình nhanh chóng cho người bận rộn mà vẫn ngon miệng - Ảnh 4.

Mâm cơm gia đình 5:

7 Mâm cơm gia đình nhanh chóng cho người bận rộn mà vẫn ngon miệng - Ảnh 5.

Mâm cơm gia đình 6:

7 Mâm cơm gia đình nhanh chóng cho người bận rộn mà vẫn ngon miệng - Ảnh 6.

Mâm cơm gia đình 7:

7 Mâm cơm gia đình nhanh chóng cho người bận rộn mà vẫn ngon miệng - Ảnh 7.

7 Mâm cơm gia đình nhanh chóng cho người bận rộn mà vẫn ngon miệng - Ảnh 8.Vợ NSND Xuân Bắc không nấu sơn hào hải vị nhưng khiến chồng hạnh phúc mỗi lần mở lồng bàn: "Niềm vui được gọi tên"

GĐXH - Giữa nhịp sống bận rộn của làng giải trí, nơi nhiều nghệ sĩ thường xuyên phải di chuyển và làm việc với lịch trình dày đặc, NSND Xuân Bắc vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình ấm áp, giản dị. Đằng sau thành công của nam nghệ sĩ là hình ảnh người vợ đảm đang, khéo léo và luôn chăm chút từng bữa ăn cho chồng con.

7 Mâm cơm gia đình nhanh chóng cho người bận rộn mà vẫn ngon miệng - Ảnh 9.'MC giàu nhất Việt Nam': Vui đời độc thân tuổi U50 với những món chay thanh đạm, đủ chất

GĐXH - Được đồng nghiệp và khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "MC giàu nhất Việt Nam" nhờ sự chăm chỉ và khả năng làm việc đáng nể, Đại Nghĩa ngoài đời lại chọn cho mình một lối sống vô cùng giản dị. Nam nghệ sĩ đã duy trì chế độ ăn chay trường nhiều năm nay. Đối với anh, việc nấu nướng không chỉ để duy trì sức khỏe mà còn là một hình thức thư giãn, mang lại niềm vui an yên sau những giờ làm việc căng thẳng dưới ánh đèn sân khấu.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Vì sao dưa leo đôi khi có vị đắng, có thực sự an toàn để ăn?

Vì sao dưa leo đôi khi có vị đắng, có thực sự an toàn để ăn?

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn

Khi cơ thể mệt mỏi, nên ăn ngay loại cháo này để nhanh hồi sức

Khi cơ thể mệt mỏi, nên ăn ngay loại cháo này để nhanh hồi sức

Luộc tôm đừng chỉ nghĩ đến hành, gừng: thêm “mảnh này” giúp tôm đỏ đẹp, thơm ngọt tự nhiên

Luộc tôm đừng chỉ nghĩ đến hành, gừng: thêm “mảnh này” giúp tôm đỏ đẹp, thơm ngọt tự nhiên

Rán cá đừng đổ dầu ngay vào chảo: thêm một bước nhỏ giúp cá vàng giòn, không dính chảo và hạn chế bắn dầu

Rán cá đừng đổ dầu ngay vào chảo: thêm một bước nhỏ giúp cá vàng giòn, không dính chảo và hạn chế bắn dầu

Cùng chuyên mục

Luộc thịt đừng chỉ cho vào nồi nước rồi đun: Làm đúng 5 bước này, thịt trắng đẹp, mềm ngọt, ăn đến đâu thích đến đó

Luộc thịt đừng chỉ cho vào nồi nước rồi đun: Làm đúng 5 bước này, thịt trắng đẹp, mềm ngọt, ăn đến đâu thích đến đó

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH - Thịt luộc là món ăn quen thuộc xuất hiện trên mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Từ bữa cơm thường ngày đến những dịp lễ Tết, đĩa thịt luộc thái mỏng ăn cùng rau sống, dưa chua hay chấm nước mắm tỏi ớt luôn mang đến hương vị giản dị nhưng khó thay thế.

Loại cá giàu protein hơn cá hồi, được Đông y ví là thực phẩm bổ thận, tốt cho người tuổi trung niên, chế biến món nào cũng ngon

Loại cá giàu protein hơn cá hồi, được Đông y ví là thực phẩm bổ thận, tốt cho người tuổi trung niên, chế biến món nào cũng ngon

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH – Không chỉ có thịt giòn dai, vị ngọt tự nhiên, loại cá này giàu protein hơn cá hồi. Theo y học cổ truyền, loại cá này có tác dụng bổ tỳ, bổ thận… phù hợp với người tuổi trung niên khi được sử dụng trong chế độ ăn cân đối.

Vì sao dưa leo đôi khi có vị đắng, có thực sự an toàn để ăn?

Vì sao dưa leo đôi khi có vị đắng, có thực sự an toàn để ăn?

Ăn - 10 giờ trước

GĐXH - Dưa leo là một trong những loại rau quả phổ biến nhất trong bữa ăn của người Việt. Với vị thanh mát, nhiều nước và ít calo, dưa leo thường xuất hiện trong các món salad, rau sống hay nước ép giải nhiệt mùa hè.

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn

Ăn - 20 giờ trước

GĐXH - Không cần thực đơn cầu kỳ, những mâm cơm ngày hè với những món canh thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm dưới đây cũng đủ khiến bạn khỏi đau đầu nghĩ.

Khi cơ thể mệt mỏi, nên ăn ngay loại cháo này để nhanh hồi sức

Khi cơ thể mệt mỏi, nên ăn ngay loại cháo này để nhanh hồi sức

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày thời tiết thay đổi, làm việc quá sức hoặc vừa trải qua một đợt cảm lạnh nhẹ, nhiều người thường cảm thấy cơ thể uể oải, ăn không ngon miệng và thiếu năng lượng. Trong những lúc như vậy, một bát cháo nóng thường là lựa chọn được ưu tiên vì dễ tiêu hóa và giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Luộc tôm đừng chỉ nghĩ đến hành, gừng: thêm “mảnh này” giúp tôm đỏ đẹp, thơm ngọt tự nhiên

Luộc tôm đừng chỉ nghĩ đến hành, gừng: thêm “mảnh này” giúp tôm đỏ đẹp, thơm ngọt tự nhiên

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Tôm là một trong những loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Không chỉ giàu protein, canxi và các vi chất quan trọng, tôm còn chứa astaxanthin – một chất chống oxy hóa tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Rán cá đừng đổ dầu ngay vào chảo: thêm một bước nhỏ giúp cá vàng giòn, không dính chảo và hạn chế bắn dầu

Rán cá đừng đổ dầu ngay vào chảo: thêm một bước nhỏ giúp cá vàng giòn, không dính chảo và hạn chế bắn dầu

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Cá rán là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Một đĩa cá vàng giòn, da cá se lại, thịt bên trong mềm ngọt luôn có sức hấp dẫn đặc biệt, nhất là khi ăn cùng cơm nóng và nước mắm chua ngọt.

Loại hạt nhỏ thơm kiểm soát đường huyết cực tốt, người bệnh tiểu đường nên chế biến theo cách này để bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe

Loại hạt nhỏ thơm kiểm soát đường huyết cực tốt, người bệnh tiểu đường nên chế biến theo cách này để bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Hạt kê được ví tốt ngang với insulin tự nhiên, cực giàu dinh dưỡng giúp hạ đường huyết rất hiệu quả. Chế biến món ăn thế nào từ hạt kê để tốt cho người bệnh tiểu đường?

Vợ NSND Xuân Bắc không nấu sơn hào hải vị nhưng khiến chồng hạnh phúc mỗi lần mở lồng bàn: "Niềm vui được gọi tên"

Vợ NSND Xuân Bắc không nấu sơn hào hải vị nhưng khiến chồng hạnh phúc mỗi lần mở lồng bàn: "Niềm vui được gọi tên"

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Giữa nhịp sống bận rộn của làng giải trí, nơi nhiều nghệ sĩ thường xuyên phải di chuyển và làm việc với lịch trình dày đặc, NSND Xuân Bắc vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình ấm áp, giản dị. Đằng sau thành công của nam nghệ sĩ là hình ảnh người vợ đảm đang, khéo léo và luôn chăm chút từng bữa ăn cho chồng con.

Đặc sản ẩm thực bám chi chít trên ghềnh đá, được ví như 'nhân sâm, thuốc bổ'

Đặc sản ẩm thực bám chi chít trên ghềnh đá, được ví như 'nhân sâm, thuốc bổ'

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Mỗi khi thủy triều rút, dải ghềnh đá ven biển phường Quỳnh Phương (Nghệ An) lại nhộn nhịp bước chân người đi gỡ vẹm xanh. Giữa sóng biển và những mỏm đá sắc, người dân cần mẫn mưu sinh, đổi lấy nguồn thu nhập trong mùa hè từ món quà của biển.

Xem nhiều

Mẹo bảo quản tỏi bóc sẵn cả tháng vẫn thơm nức, không lo teo tóp

Mẹo bảo quản tỏi bóc sẵn cả tháng vẫn thơm nức, không lo teo tóp

Ăn

GĐXH - Sau khi bóc vỏ, tỏi rất dễ bị oxy hóa, mốc hỏng hoặc giảm hàm lượng dưỡng chất nếu bảo quản sai cách. Vậy đâu là cách bảo quản tỏi bóc sẵn giúp giữ được độ tươi lâu và hạn chế thất thoát dinh dưỡng? Đọc bài viết sau.

Thời điểm vàng uống sữa đậu nành và cách uống chuẩn khoa học

Thời điểm vàng uống sữa đậu nành và cách uống chuẩn khoa học

Ăn
Đang vào mùa ngon nhất năm, dưa lê được bán đầy chợ với giá rẻ, mách bạn cách chọn dưa lê ngọt lịm, thơm tự nhiên và không hóa chất

Đang vào mùa ngon nhất năm, dưa lê được bán đầy chợ với giá rẻ, mách bạn cách chọn dưa lê ngọt lịm, thơm tự nhiên và không hóa chất

Ăn
Loại quả mùa hè được ví như ‘insulin tự nhiên’ giúp ổn định đường huyết, tốt cho xương khớp và tiêu hóa

Loại quả mùa hè được ví như ‘insulin tự nhiên’ giúp ổn định đường huyết, tốt cho xương khớp và tiêu hóa

Ăn
Ít người mua vì nghĩ không bổ, phần thịt lợn giá rẻ này lại giàu vitamin A và sắt, ăn đúng cách vừa ngon vừa bổ

Ít người mua vì nghĩ không bổ, phần thịt lợn giá rẻ này lại giàu vitamin A và sắt, ăn đúng cách vừa ngon vừa bổ

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.