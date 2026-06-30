5 mâm cơm gia đình siêu đẹp mắt, khiến ai cũng muốn về nhà ăn cơm

"Có những ngày đi ăn đủ món ngon ngoài hàng, nhưng đến cuối cùng vẫn nhớ nhất mâm cơm nhà. Không phải vì cao lương mỹ vị, mà vì trong đó có sự quan tâm, có người chờ mình về ăn cơm, có tiếng cười và cảm giác bình yên mà chẳng nơi nào mua được. Cơm nhà đơn giản thôi, nhưng là thứ khiến ta muốn trở về nhất mỗi ngày", chị Trang chia sẻ.

Dưới đây là 5 mâm cơm gia đình siêu đẹp mắt mà chị Trang thực hiện

Mâm cơm gia đình 1:

Mâm cơm gia đình 2:

Mâm cơm gia đình 3:

Mâm cơm gia đình 4:

Mâm cơm gia đình 5:

7 mâm cơm gia đình cho người 'bận tối mắt tối mũi', nấu nhanh, món nào cũng ngon GĐXH - Là một người yêu gia đình, yêu căn bếp nhỏ, với chị Nguyễn Thị Kim Loan (Hà Nội) bếp luôn giữ một vị trí đặc biệt.

Top 10 mâm cơm gia đình giúp giải thoát khỏi nỗi lo "hôm nay ăn gì" GĐXH - Là một phụ nữ yêu bếp, yêu gia đình, những mâm cơm được chị Lê Ngân (Hà Nội) chia sẻ trong cộng đồng chị em yêu bếp khiến nhiều người thán phục.



