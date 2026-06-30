Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

5 mâm cơm gia đình siêu đẹp mắt, khiến ai cũng muốn về nhà ăn cơm

Thứ ba, 10:30 30/06/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Là một người yêu gia đình, yêu căn bếp nhỏ, chị Bùi Huyền Trang vừa chia sẻ những bữa cơm nhà đơn giản, cả nhà vui vẻ bên nhau sau một ngày làm việc đầy áp lực và nhiều mệt mỏi.

"Có những ngày đi ăn đủ món ngon ngoài hàng, nhưng đến cuối cùng vẫn nhớ nhất mâm cơm nhà. Không phải vì cao lương mỹ vị, mà vì trong đó có sự quan tâm, có người chờ mình về ăn cơm, có tiếng cười và cảm giác bình yên mà chẳng nơi nào mua được. Cơm nhà đơn giản thôi, nhưng là thứ khiến ta muốn trở về nhất mỗi ngày", chị Trang chia sẻ.

Dưới đây là 5 mâm cơm gia đình siêu đẹp mắt mà chị Trang thực hiện

Mâm cơm gia đình 1:

5 mâm cơm nhà siêu đẹp mắt, khiến ai cũng muốn trở về - Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình 2:

5 mâm cơm nhà siêu đẹp mắt, khiến ai cũng muốn trở về - Ảnh 2.

Mâm cơm gia đình 3:

5 mâm cơm nhà siêu đẹp mắt, khiến ai cũng muốn trở về - Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình 4:

5 mâm cơm nhà siêu đẹp mắt, khiến ai cũng muốn trở về - Ảnh 4.

Mâm cơm gia đình 5:

5 mâm cơm nhà siêu đẹp mắt, khiến ai cũng muốn trở về - Ảnh 5.
5 mâm cơm gia đình siêu đẹp mắt, khiến ai cũng muốn về nhà ăn cơm - Ảnh 6.7 mâm cơm gia đình cho người 'bận tối mắt tối mũi', nấu nhanh, món nào cũng ngon

GĐXH - Là một người yêu gia đình, yêu căn bếp nhỏ, với chị Nguyễn Thị Kim Loan (Hà Nội) bếp luôn giữ một vị trí đặc biệt.

5 mâm cơm gia đình siêu đẹp mắt, khiến ai cũng muốn về nhà ăn cơm - Ảnh 7.Top 10 mâm cơm gia đình giúp giải thoát khỏi nỗi lo "hôm nay ăn gì"

GĐXH - Là một phụ nữ yêu bếp, yêu gia đình, những mâm cơm được chị Lê Ngân (Hà Nội) chia sẻ trong cộng đồng chị em yêu bếp khiến nhiều người thán phục.


Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

6 mâm cơm gia đình ngày hè thanh mát, khiến ai cũng muốn "về nhà ăn cơm"

6 mâm cơm gia đình ngày hè thanh mát, khiến ai cũng muốn "về nhà ăn cơm"

Top 10 mâm cơm gia đình giúp giải thoát khỏi nỗi lo "hôm nay ăn gì"

Top 10 mâm cơm gia đình giúp giải thoát khỏi nỗi lo "hôm nay ăn gì"

8 mâm cơm gia đình ngày hè đơn giản, nấu vội mà đủ chất

8 mâm cơm gia đình ngày hè đơn giản, nấu vội mà đủ chất

12 mâm cơm gia đình giản dị của người mẹ ở miền Bắc: Không cần 'healthy hoàn hảo', chỉ cần cân bằng

12 mâm cơm gia đình giản dị của người mẹ ở miền Bắc: Không cần 'healthy hoàn hảo', chỉ cần cân bằng

12 mâm cơm gia đình cho những ai còn chưa nghĩ được tối nay ăn gì?!

12 mâm cơm gia đình cho những ai còn chưa nghĩ được tối nay ăn gì?!

Cùng chuyên mục

5 loại rau củ mùa hè hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, tốt cho người viêm dạ dày

5 loại rau củ mùa hè hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, tốt cho người viêm dạ dày

Ăn - 5 giờ trước

GĐXH - Những loại rau này tăng cường vào thực đơn mùa hè không chỉ hỗ trợ kiểm soát mỡ máu mà còn giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, đặc biệt có lợi cho người bị viêm dạ dày.

Không ngờ loại rau rẻ bèo này xào với trứng lại ngon đến thế, nồi cơm 5 bát vẫn thấy thiếu

Không ngờ loại rau rẻ bèo này xào với trứng lại ngon đến thế, nồi cơm 5 bát vẫn thấy thiếu

Ăn - 5 giờ trước

Trứng béo ngậy nhưng không ngấy, rau vẫn giữ được độ giòn, thơm mùi tỏi, ăn cùng cơm trắng nóng hổi là đủ khiến bữa cơm đơn giản trở nên hấp dẫn.

4 món canh ngày hè với loại đặc sản rẻ tiền nhưng giúp mát gan, giải độc

4 món canh ngày hè với loại đặc sản rẻ tiền nhưng giúp mát gan, giải độc

Ăn - 17 giờ trước

GĐXH – Là loại hải sản có giá cự rẻ nhưng lại cho nước dùng ngọt thanh tự nhiên. Chỉ cần kết hợp với các loại rau quen thuộc ngày hè là có những món canh ngày hè giải nhiệt, đưa cơm trong những ngày nắng nóng.

7 mâm cơm gia đình cho người 'bận tối mắt tối mũi', nấu nhanh, món nào cũng ngon

7 mâm cơm gia đình cho người 'bận tối mắt tối mũi', nấu nhanh, món nào cũng ngon

Ăn - 19 giờ trước

GĐXH - Là một người yêu gia đình, yêu căn bếp nhỏ, với chị Nguyễn Thị Kim Loan (Hà Nội) bếp luôn giữ một vị trí đặc biệt.

Luộc thịt đừng chỉ cho vào nồi nước rồi đun: Làm đúng 5 bước này, thịt trắng đẹp, mềm ngọt, ăn đến đâu thích đến đó

Luộc thịt đừng chỉ cho vào nồi nước rồi đun: Làm đúng 5 bước này, thịt trắng đẹp, mềm ngọt, ăn đến đâu thích đến đó

Ăn - 22 giờ trước

GĐXH - Thịt luộc là món ăn quen thuộc xuất hiện trên mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Từ bữa cơm thường ngày đến những dịp lễ Tết, đĩa thịt luộc thái mỏng ăn cùng rau sống, dưa chua hay chấm nước mắm tỏi ớt luôn mang đến hương vị giản dị nhưng khó thay thế.

Loại cá giàu protein hơn cá hồi, được Đông y ví là thực phẩm bổ thận, tốt cho người tuổi trung niên, chế biến món nào cũng ngon

Loại cá giàu protein hơn cá hồi, được Đông y ví là thực phẩm bổ thận, tốt cho người tuổi trung niên, chế biến món nào cũng ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Không chỉ có thịt giòn dai, vị ngọt tự nhiên, loại cá này giàu protein hơn cá hồi. Theo y học cổ truyền, loại cá này có tác dụng bổ tỳ, bổ thận… phù hợp với người tuổi trung niên khi được sử dụng trong chế độ ăn cân đối.

Vì sao dưa leo đôi khi có vị đắng, có thực sự an toàn để ăn?

Vì sao dưa leo đôi khi có vị đắng, có thực sự an toàn để ăn?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Dưa leo là một trong những loại rau quả phổ biến nhất trong bữa ăn của người Việt. Với vị thanh mát, nhiều nước và ít calo, dưa leo thường xuất hiện trong các món salad, rau sống hay nước ép giải nhiệt mùa hè.

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Không cần thực đơn cầu kỳ, những mâm cơm ngày hè với những món canh thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm dưới đây cũng đủ khiến bạn khỏi đau đầu nghĩ.

Khi cơ thể mệt mỏi, nên ăn ngay loại cháo này để nhanh hồi sức

Khi cơ thể mệt mỏi, nên ăn ngay loại cháo này để nhanh hồi sức

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày thời tiết thay đổi, làm việc quá sức hoặc vừa trải qua một đợt cảm lạnh nhẹ, nhiều người thường cảm thấy cơ thể uể oải, ăn không ngon miệng và thiếu năng lượng. Trong những lúc như vậy, một bát cháo nóng thường là lựa chọn được ưu tiên vì dễ tiêu hóa và giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Luộc tôm đừng chỉ nghĩ đến hành, gừng: thêm “mảnh này” giúp tôm đỏ đẹp, thơm ngọt tự nhiên

Luộc tôm đừng chỉ nghĩ đến hành, gừng: thêm “mảnh này” giúp tôm đỏ đẹp, thơm ngọt tự nhiên

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Tôm là một trong những loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Không chỉ giàu protein, canxi và các vi chất quan trọng, tôm còn chứa astaxanthin – một chất chống oxy hóa tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Xem nhiều

Mẹo bảo quản tỏi bóc sẵn cả tháng vẫn thơm nức, không lo teo tóp

Mẹo bảo quản tỏi bóc sẵn cả tháng vẫn thơm nức, không lo teo tóp

Ăn

GĐXH - Sau khi bóc vỏ, tỏi rất dễ bị oxy hóa, mốc hỏng hoặc giảm hàm lượng dưỡng chất nếu bảo quản sai cách. Vậy đâu là cách bảo quản tỏi bóc sẵn giúp giữ được độ tươi lâu và hạn chế thất thoát dinh dưỡng? Đọc bài viết sau.

Thời điểm vàng uống sữa đậu nành và cách uống chuẩn khoa học

Thời điểm vàng uống sữa đậu nành và cách uống chuẩn khoa học

Ăn
Loại quả mùa hè được ví như ‘insulin tự nhiên’ giúp ổn định đường huyết, tốt cho xương khớp và tiêu hóa

Loại quả mùa hè được ví như ‘insulin tự nhiên’ giúp ổn định đường huyết, tốt cho xương khớp và tiêu hóa

Ăn
Đang vào mùa ngon nhất năm, dưa lê được bán đầy chợ với giá rẻ, mách bạn cách chọn dưa lê ngọt lịm, thơm tự nhiên và không hóa chất

Đang vào mùa ngon nhất năm, dưa lê được bán đầy chợ với giá rẻ, mách bạn cách chọn dưa lê ngọt lịm, thơm tự nhiên và không hóa chất

Ăn
Ít người mua vì nghĩ không bổ, phần thịt lợn giá rẻ này lại giàu vitamin A và sắt, ăn đúng cách vừa ngon vừa bổ

Ít người mua vì nghĩ không bổ, phần thịt lợn giá rẻ này lại giàu vitamin A và sắt, ăn đúng cách vừa ngon vừa bổ

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.