5 mâm cơm gia đình siêu đẹp mắt, khiến ai cũng muốn về nhà ăn cơm
GĐXH - Là một người yêu gia đình, yêu căn bếp nhỏ, chị Bùi Huyền Trang vừa chia sẻ những bữa cơm nhà đơn giản, cả nhà vui vẻ bên nhau sau một ngày làm việc đầy áp lực và nhiều mệt mỏi.
"Có những ngày đi ăn đủ món ngon ngoài hàng, nhưng đến cuối cùng vẫn nhớ nhất mâm cơm nhà. Không phải vì cao lương mỹ vị, mà vì trong đó có sự quan tâm, có người chờ mình về ăn cơm, có tiếng cười và cảm giác bình yên mà chẳng nơi nào mua được. Cơm nhà đơn giản thôi, nhưng là thứ khiến ta muốn trở về nhất mỗi ngày", chị Trang chia sẻ.
Dưới đây là 5 mâm cơm gia đình siêu đẹp mắt mà chị Trang thực hiện
Mâm cơm gia đình 1:
Mâm cơm gia đình 2:
Mâm cơm gia đình 3:
Mâm cơm gia đình 4:
Mâm cơm gia đình 5:
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