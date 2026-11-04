Bộ Tài chính đề xuất mức phạt theo lộ trình 30%, 50% và 70% với hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
GĐXH - Mới đây, Bộ Tài chính đề xuất chính sách đặc thù về mức phạt tiền vi phạm hành chính đối với người nộp thuế đã ngừng hoạt động trên thực tế nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.
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