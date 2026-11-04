Bộ Tài chính đề xuất mức phạt theo lộ trình 30%, 50% và 70% với hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thứ tư, 08:45 04/11/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
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GĐXH - Mới đây, Bộ Tài chính đề xuất chính sách đặc thù về mức phạt tiền vi phạm hành chính đối với người nộp thuế đã ngừng hoạt động trên thực tế nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Bi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: Bộ Tài chính đề xuất mức phạt theo lộ trình 30%, 50% và 70% - Ảnh 1.

Bộ Tài chính đề xuất tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành chính sách đặc thù về xử lý nợ thuế để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện Luật Quản lý thuế.

Bi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: Bộ Tài chính đề xuất mức phạt theo lộ trình 30%, 50% và 70% - Ảnh 2.Từ năm 2026, lương 21 triệu đồng/tháng không cần nộp thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện gì?

GĐXH -Từ năm 2026, theo quy định mới về giảm trừ gia cảnh, người có lương 21,6 triệu đồng/tháng có thể không phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu đáp ứng một số điề u kiện nhất định.

Bi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: Bộ Tài chính đề xuất mức phạt theo lộ trình 30%, 50% và 70% - Ảnh 3.Cắt giảm thủ tục, hỗ trợ người dân nộp thuế đất phi nông nghiệp ngày càng dễ dàng

GĐXH - Cục Thuế vừa ban hành Công văn 8171/CT-NVT chỉ đạo ngành Thuế toàn quốc đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính và tăng cường hỗ trợ người dân trong việc kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Bi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: Bộ Tài chính đề xuất mức phạt theo lộ trình 30%, 50% và 70% - Ảnh 4.Gần 15.000 doanh nghiệp được hoàn thuế

GĐXH - Theo thống kê của Cục Thuế, tính đến ngày 30/9/2026, cơ quan thuế đã ban hành 14.668 quyết định hoàn thuế, với tổng số tiền được hoàn là 149.463 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025 thực hiện, đạt 86,4% dự toán hoàn thuế năm 2026.

 

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