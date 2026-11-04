Bộ Tài chính đề xuất mức phạt theo lộ trình 30%, 50% và 70% với hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

21 giờ trước

GĐXH - Nhiều gia đình tại phường Hoàng Liệt đã nhận đền bù, hỗ trợ đợt 1 dự án Trục không gian quốc lộ 1A với mức đền bù cao nhất là 69,1 triệu đồng/m2, áp dụng hệ số bồi thường nhân đôi sẽ lên đến 138,2 triệu đồng/m2. Theo đánh giá của các chuyên gia thành công trong công tác giải phóng mặt bằng tại Hoàng Liệt không chỉ đến từ những con số đền bù thỏa đáng, mà còn nhờ sự đối thoại minh bạch, lắng nghe tâm tư nguyện vọng từ cơ sở