Xe máy điện Việt ví như Honda Vario: Đi 150 km/ lần sạc, giá chưa tới 27 triệu đồng, dáng độc lạ, khỏe khoắn

Xe máy điện Việt ví như Honda Vario đi 150 km/1 lần sạc

Xe máy điện Tailg T71 có giá 26,84 triệu đồng (Giá bán trên tùy thuộc vào từng đại lý)

Xe máy điện Tailg T71 được phát triển theo phong cách xe máy tay ga thể thao, với thân xe tương đối lớn và nhiều đường nét góc cạnh.

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED đôi dạng projector, kết hợp mặt nạ được tạo hình sắc nét. Cách bố trí này giúp mẫu xe có diện mạo khác biệt so với những dòng xe điện phổ thông sử dụng thiết kế bo tròn.

Ở phía sau, cụm đèn hậu LED được tạo hình cách điệu, kết hợp đèn báo rẽ bố trí riêng biệt.

Tailg T71 có kích thước dài 1.955 mm, rộng 685 mm và cao 1.115 mm. Xe sử dụng bộ bánh 14 inch đi kèm lốp không săm góp phần hỗ trợ khả năng vận hành trên các tuyến đường đô thị.

Theo thông số được giới thiệu, trọng lượng xe ở mức 150 kg. Đây là yếu tố người mua nên cân nhắc, đặc biệt khi thường xuyên phải dắt xe, quay đầu trong ngõ hẹp hoặc đưa xe lên xuống bậc thềm.

Ở khu vực tay lái, Tailg T71 được trang bị màn hình điện tử hiển thị tốc độ, dung lượng ắc quy, chế độ vận hành và các tín hiệu cần thiết. Người sử dụng có thể lựa chọn ba chế độ lái Eco, Power và Sport tùy theo điều kiện giao thông cũng như nhu cầu di chuyển.

Động cơ 2.000W, 8 bình ắc quy cho phạm vi hoạt động tới 150km

Ngoài ra, mẫu xe máy điện này còn có hệ thống khóa thông minh Smart Key, hỗ trợ tìm xe trong bãi đỗ, kích hoạt báo động chống trộm và một số chức năng điều khiển từ xa.

Điểm đáng chú ý trên Tailg T71 nằm ở hệ thống truyền động và cấu hình lưu trữ năng lượng. Xe sử dụng động cơ điện không chổi than QS Motor, có công suất được giới thiệu ở mức 2.000W, tương đương khoảng 2,7 mã lực.

Theo đơn vị phân phối, mẫu xe có thể đạt tốc độ tối đa từ 60 đến 65 km/h, phù hợp với nhu cầu di chuyển trên nhiều tuyến đường đô thị. Động cơ được kết hợp với hệ thống điều khiển nhằm hỗ trợ phân phối lực kéo và cải thiện độ mượt khi tăng tốc. Tuy nhiên, khả năng tăng tốc thực tế còn phụ thuộc vào tải trọng, địa hình, mức điện còn lại trong ắc quy và chế độ lái đang sử dụng.

Đáng chú ý, Tailg T71 được trang bị 8 bình ắc quy Tianneng, với cấu hình điện áp danh định 96V và dung lượng được giới thiệu khoảng 22,3Ah.

Theo thông số sản phẩm, hệ thống này cho phép xe di chuyển từ 120 đến 150 km sau mỗi lần sạc đầy.

Xe đi xa 150km/lần sạc

Nếu sử dụng chủ yếu để đi làm hoặc đi học với quãng đường trung bình 20–30 km mỗi ngày, phạm vi hoạt động theo công bố có thể đáp ứng nhu cầu đi lại trong nhiều ngày trước khi phải sạc lại.

Theo thông tin từ đơn vị phân phối, thời gian sạc đầy của Tailg T71 dao động khoảng 5–6 giờ. Bộ sạc được giới thiệu có chức năng tự động ngắt khi hoàn tất quá trình nạp điện.

Đối với người dùng xe điện sử dụng ắc quy, việc tuân thủ hướng dẫn sạc, bảo quản bộ nguồn và kiểm tra tình trạng ắc quy định kỳ là yếu tố quan trọng để duy trì hiệu quả sử dụng lâu dài.

Bên cạnh động cơ và phạm vi hoạt động, Tailg T71 còn được giới thiệu với một số trang bị hỗ trợ an toàn. Xe sử dụng hệ thống phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, kết hợp công nghệ phanh điện tử EABS.

Hệ thống này được thiết kế để hỗ trợ quá trình giảm tốc. Tuy nhiên, EABS trên xe điện không nên được hiểu là tương đương hoàn toàn với hệ thống chống bó cứng phanh ABS cơ khí – điện tử trên ô tô hoặc xe máy. Khả năng kiểm soát phương tiện khi phanh gấp vẫn phụ thuộc vào điều kiện mặt đường, độ bám của lốp và thao tác của người lái.

Hệ thống giảm xóc thủy lực được giới thiệu với khả năng điều chỉnh 5 cấp độ, hướng đến việc cải thiện sự ổn định khi di chuyển trên những đoạn đường không bằng phẳng.

Trang bị phanh đĩa hai bánh, EABS và khả năng chống nước IP67

Một thông số khác được nhắc đến là khả năng chống nước đạt chuẩn IP67.

Dù vậy, người sử dụng cần phân biệt giữa khả năng chống nước của một bộ phận được chứng nhận và khả năng vận hành an toàn của toàn bộ phương tiện trong điều kiện ngập nước. Vì thế, không nên mặc định xe có thể đi qua các đoạn đường ngập sâu hoặc ngâm nước kéo dài chỉ dựa trên thông số IP67.

Ngoài ra, các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn linh kiện và độ bền sản phẩm cần được đối chiếu với tài liệu kỹ thuật, chính sách bảo hành của nhà sản xuất hoặc đơn vị phân phối.

Giá xe máy điện Tailg T71

Với mức giá tham khảo 26,84 triệu đồng, Tailg T71 nằm trong nhóm xe máy điện dưới 30 triệu đồng. Tuy nhiên, giá bán thực tế có thể thay đổi theo đại lý, thời điểm mua và các chương trình ưu đãi.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.