Tỷ giá USD hôm nay 3/11: Đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu, mua Đô chợ đen chênh với khối ngân hàng bao nhiêu giá?

'Khung giờ vàng' cuối ngày ở các chuỗi siêu thị: Cuộc đua 'săn' thực phẩm giá tốt giảm giá 30–50% GĐXH - Khi những tấm tem giảm giá 30–50% lần lượt xuất hiện trên các gian hàng, không khí mua sắm tại nhiều siêu thị cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Hoạt động vốn được xem là một cách mua sắm tiết kiệm đang dần trở thành thói quen của không ít người tiêu dùng.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, giảm 0,10%, xuống 101,77 điểm.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng EUR tăng 0,3%, lên 1,1192 USD, bất chấp triển vọng tín nhiệm Pháp bị Fitch hạ xuống mức tiêu cực. Đồng bảng Anh tăng 0,1%, lên 1,3406 USD, nhờ hoạt động sản xuất khởi sắc. Trong khi đó, đồng USD tăng 0,23% so với yên Nhật, lên 157,89 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xuống vùng 101,77 điểm. USD ngân hàng giảm nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật giảm chiều bán, đồng EUR biến động tăng giá.

Đồng USD suy yếu trong phiên giao dịch ngày 2/11, chịu sức ép từ đà giảm của giá dầu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Thị trường đang hướng sự chú ý tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 và các quyết định lãi suất của nhiều ngân hàng trung ương lớn. Trong khi đó, PMI sản xuất Mỹ tăng lên 55,5 điểm trong tháng 10, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục cải thiện, dù giá đầu vào vẫn ở mức cao.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 3/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 6 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.631 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm 6 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.400 đồng mua vào và 26.862 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 3/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 3/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 3/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 3/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 3/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 3/11/2026.

Tỷ giá USD giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD giảm 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,560-25,970 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.525-25.970 đồng/USD, đã giảm 24 đồng chiều mua vào và giảm 24 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,590-25,970 đồng/USD, giảm 20 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 3/11 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 08h58 phút không thay đổi với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 26.097 đồng và bán ra là 26.197 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 3/11, tăng giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,094.06-29,576.09 đồng/EUR, đã tăng 34 đồng chiều mua vào và tăng 36 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.264-29.574 đồng/EUR, đã tăng 331 đồng chiều mua vào và tăng 79 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,265-29,631 đồng/EUR, đã tăng 19 đồng chiều mua vào và tăng 17 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá Euro hôm nay 3/11 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát lúc 09h03 phút hiện đang được mua vào là 28.868 đồng và bán ra là 28.968 đồng, không thay đổi so với thời điểm ghi nhận ngày hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 157.22-168.05 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên giảm nhẹ chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 158,22-168,22 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 158.75-168.67 đồng, tăng nhẹ chiều mua vào và giảm chiều bán so với phiên hôm qua.

Những điều cần lưu ý khi mua USD lúc này

Ngày 3/11, đồng bạc xanh giảm nhẹ trên thị trường tiền tệ thế giới. Tại thị trường trong nước, giá USD cũng có xu hướng hạ nhiệt, khối ngân hàng giá USD giảm nhẹ, trong khi đó thị trường tự do vẫn chững giá.

Diễn biến tiền tệ những tuần qua cho thấy, tỷ giá USD/VND không chỉ phụ thuộc vào diễn biến của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế mà còn chịu tác động bởi cung – cầu ngoại tệ trong nước, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp cũng như hoạt động xuất nhập khẩu. Do đó, USD thế giới tăng hay giảm không đồng nghĩa tỷ giá trong nước sẽ biến động cùng chiều. Trong bối cảnh này, người mua cần giữ tâm lý thận trọng, tránh quyết định theo những biến động nhất thời của thị trường.

Đối với những người có nhu cầu mua USD phục vụ du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, cần chủ động tính toán số tiền thực tế và thời điểm sử dụng. Trường hợp chưa cần dùng ngay toàn bộ số ngoại tệ, người mua có thể cân nhắc chia nhỏ các lần giao dịch nhằm hạn chế rủi ro tỷ giá. Bên cạnh đó, việc tham khảo và so sánh giá bán USD tại các ngân hàng cũng giúp lựa chọn được thời điểm mua hợp lý hơn.

Riêng với những nhà đầu tư kỳ vọng kiếm lời từ việc mua USD, cần thận trọng trước khi quyết định xuống tiền. Bởi nếu mua vào ở vùng giá cao trong khi tỷ giá trong nước không tiếp tục đi lên, biên lợi nhuận sẽ bị thu hẹp, thậm chí có thể phát sinh thua lỗ do chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD hôm nay 2/11: USD khối ngân hàng thương mại có xu hướng nhích nhẹ, có nên đầu tư USD không? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 2/11/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.