Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 4 - 8/11/2026: Khu vực bị thay đổi có sự thay đổi bất ngờ

| Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 4 - 8/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 4 - 8/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 4 - 8/11/2026: Khu vực bị thay đổi có sự thay đổi bất ngờ - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 4 - 8/11/2026

Lịch cúp điện Vị Thanh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Tân Hòa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Ngã Bảy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Long Mỹ


KHU VỰC: Một phần phường Long Phú 1 , TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 16:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Long Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 16:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 16:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Long Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Vị Thủy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 4 - 8/11/2026: Khu vực bị thay đổi có sự thay đổi bất ngờ - Ảnh 2.Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3 - 8/11/2026: Hàng loạt khu dân cư và tuyến đường sẽ nằm trong diện bị cúp điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bộ Tài chính đề xuất mức phạt theo lộ trình 30%, 50% và 70% với hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Bộ Tài chính đề xuất mức phạt theo lộ trình 30%, 50% và 70% với hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Mới đây, Bộ Tài chính đề xuất chính sách đặc thù về mức phạt tiền vi phạm hành chính đối với người nộp thuế đã ngừng hoạt động trên thực tế nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.