SUV hạng B của hãng có nhà máy ở Việt Nam: Đẹp long lanh, nâng cấp trang thiết bị, có 14 lưới tản nhiệt giá 258 triệu đồng

Rẻ hơn Kia Morning, SUV cỡ nhỏ thiết kế cá tính nâng cấp công nghệ, tiện ích giá 234 triệu đồng GĐXH - SUV mới với loạt nâng cấp về diện mạo và trang bị tiện ích, nổi bật là các chi tiết trang trí màu đồng ở ngoại thất, nội thất bọc da giả màu đen và camera lùi.

SUV hạng B đẹp long lanh, nâng cấp trang thiết bị

Geely Binyue Super Edition 2027

Geely Binyue Super Edition 2027 chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc với ba phiên bản.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Geely Binyue Super Edition 2027 nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt dọc mới mang tên Super Storm. Thiết kế gồm 14 thanh lưới tản nhiệt màu bạc kéo dài theo chiều ngang, kết hợp với cụm đèn LED ban ngày tạo hình uốn lượn, giúp diện mạo xe trở nên hiện đại và dễ nhận diện hơn.

Cản trước và cản sau của Geely Binyue Super Edition 2027 cũng được tinh chỉnh về thiết kế

Cản trước và cản sau của Geely Binyue Super Edition 2027 cũng được tinh chỉnh về thiết kế, góp phần tăng vẻ thể thao cho tổng thể. Những thay đổi này không làm mất đi kiểu dáng nhỏ gọn vốn phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị của dòng Geely Binyue.

Binyue Super Edition 2027 dự kiến tiếp tục duy trì thông số của phiên bản hiện hành, với chiều dài 4.330 mm, chiều rộng 1.800 mm, chiều cao 1.609 mm và chiều dài cơ sở 2.600 mm. Xe sử dụng bộ mâm 17 inch, đồng thời cung cấp bốn tùy chọn màu ngoại thất gồm xanh sóng, trắng mây, bạc sao và xám núi xa. Các lựa chọn màu sắc hướng đến nhiều phong cách khác nhau, từ trẻ trung, thanh lịch đến trung tính và mạnh mẽ, giúp khách hàng có thêm lựa chọn khi mua SUV Geely Binyue.

Geely Binyue Super Edition 2027 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh hút khí tự nhiên

Khoang nội thất cũng được nâng cấp với thiết kế cửa gió điều hòa và bảng điều khiển trung tâm mới, đi kèm vật liệu hoàn thiện được cải thiện nhằm mang lại cảm giác cao cấp hơn. Hệ thống màn hình kép gồm màn hình giải trí trung tâm độ phân giải cao 14,6 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, cung cấp khả năng hiển thị thông tin cho cả người lái lẫn hành khách.

Hệ thống thông tin giải trí Flyme Auto được tích hợp cùng tính năng quan sát toàn cảnh 540 độ, hỗ trợ người lái theo dõi khu vực xung quanh xe khi di chuyển hoặc đỗ xe. Danh sách trang bị tiện nghi dự kiến còn có ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động và cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau, qua đó nâng cao trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Geely Binyue Super Edition 2027 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh hút khí tự nhiên dung tích 1,5 lít. Động cơ này cho công suất tối đa 121 mã lực. Khách hàng có thể lựa chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT có khả năng mô phỏng 8 cấp.

Giá SUV hạng B Geely Binyue Super Edition 2027

Geely Binyue Super Edition 2027 chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc với ba phiên bản, giá niêm yết từ 66.800-78.800 Nhân dân tệ (tương đương 258,88-305,38 triệu đồng).

Theo Tạp chí Người quan sát, Geely hiện là một trong những tập đoàn ôtô lớn nhất Trung Quốc, sở hữu các thương hiệu như Geely Auto, Zeekr, Lynk & Co và Galaxy. Tập đoàn này cũng nắm giữ cổ phần tại Volvo Cars, thương hiệu ôtô hạng sang của Thụy Điển. Geely hiện có 22 nhà máy tại Trung Quốc và 3 nhà máy lắp ráp ở nước ngoài.

Tại Việt Nam, Geely đã hiện diện và phân phối xe thông qua đối tác Tasco. Hai bên ký hợp đồng liên doanh lắp ráp và phân phối ôtô tại Việt Nam từ tháng 9/2024, trong đó có dự án xây dựng nhà máy lắp ráp tại Thái Bình theo hình thức linh kiện nhập khẩu (CKD).

Hi vọng tương lai gần, Geely Binyue Super Edition 2027 sẽ được bán tại Việt Nam.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.