Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4 - 8/11/2026: Nhiều khu vực sẽ bị cúp điện 12 tiếng/ngày để phục vụ sửa chữa

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Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 4 - 8/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 4 - 8/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 4 - 8/11/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Ấp Phước Ninh, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 11:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hiệp





KHU VỰC: Dọc QL80 thuộc một phần ấp Hòa Bình (trạm Hòa Bình 4) và một phần ấp Đông Thọ (trạm Đông Thọ 1, 1A, 3).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kênh 9A (trạm Kênh 9-5, 6, 7, 8).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kênh 300 (ấp Đông Phước) và dọc QL80 thuộc một phần ấp Đông Phước (trạm Đông Phước 2, 3)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 18:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Phú, ấp Tân An, ấp Tân Phước, ấp Tân Phát A, ấp Tân Phát B, ấp Tân Thành, ấp Tân Hà A, ấp Tân Hà B và một phần ấp Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/11/2026 đến 18:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Thạnh, ấp Kênh 3A, ấp Tân Long, ấp Tân An và một phần ấp Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/11/2026 đến 18:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Đông An, ấp Kênh B, ấp Kênh 9, ấp Đông Hưng, ấp Đông Tiến, ấp A, ấp Đông Thái, ấp Đông Hòa, ấp Đông Bình, ấp Đông Thạnh, ấp Kênh 10A, ấp Kênh 10B và một phần ấp Đông Lộc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/11/2026 đến 18:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Hòa A, ấp Tân Hòa B và ấp Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/11/2026 đến 18:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hà Tiên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá- Hà Tiên từ tổ 19 đến tổ 21 ấp Thuận Hòa xã Bình Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Minh





KHU VỰC: Các xã Đông Hòa, Đông Hưng, Vân Khánh, An Minh

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 07/11/2026 đến 18:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Tân Thạnh, xã Đông Hưng, xã An Minh

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 07/11/2026 đến 18:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một phần khu phố 7 Dương,Đông ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 11:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố cây Thông Trong Cửa Dương, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 11:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố cây Thông Ngoài Cửa Dương, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/11/2026 đến 16:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Ông Lang Cửa Dương, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Bến Tràm Cửa Dương, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 8 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Bến Tràm và khu phố Khu Tượng, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/11/2026 đến 13:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Cây Thông Ngoài, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố An Thới, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 18:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhà Tù Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 18:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố 5, 4 An Thới, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 18:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Biên





KHU VỰC: Kinh Mương Chùa, xã Tây Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kinh Xẻo Già, xã Tây Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kinh Mương Quao, xã Tây Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Quốc lộ 63 đoạn từ Khu xử lý rác đến quán Làng Ta, ấp Bời Lời B xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 10:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Quốc lộ 63 đoạn từ Cầu Tu My đến quán Làng Ta, ấp Bời Lời B xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/11/2026 đến 12:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: : Quốc lộ 63 đoạn từ Cầu Tu My đến Cây xăng Ngã 6, ấp Bời Lời B xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/11/2026 đến 15:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Quốc lộ 63 đoạn nhà kho Viettel, ấp Bình Minh xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Quốc lộ 63 đoạn khu vực đầu Kênh Chống Mỹ ấp Bình Minh xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 10:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Quốc lộ 63 đoạn khu vực đầu Kênh Chống Mỹ ấp Bình Minh xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/11/2026 đến 12:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Quốc lộ 63 đoạn khu vực đầu Kênh Chống Mỹ ấp Bình Minh xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 15:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kênh Nghĩa Trang ấp Vĩnh Phước xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 8h00 đến 14h00: Khu Nội Bộ ấp Vĩnh Đông xã Vĩnh Phong. Từ 8h00 đến 14h00: Đường Võ Văn Kiệt đoạn từ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 14:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Riềng





KHU VỰC: Khu dân cư Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 12:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Tiến xã Vĩnh Thắng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 15:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới An xã Định Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 15:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp An Thuậ, An Hòa xã Gò Quao tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 07/11/2026 đến 06:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực ấp 3 xã Vĩnh Hòa Hưng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 07/11/2026 đến 06:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực ấp An Hòa xã Gò Quao tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 07/11/2026 đến 06:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực ấp Phước Hưng1 xã Gò Quao tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 15:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiên Lương

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện U Minh Thượng





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Công Sự, Kinh 5, An Hòa – xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang. Khu di tích lịch sử an ninh Khu IX, Khu vực chợ An Minh Bắc, Bách Hóa Xanh An Minh Bắc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 19:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Minh Thành A, Minh Thượng, Minh Thượng A – xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 19:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 - 8/11/2026.