Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3 - 8/11/2026: Hàng loạt khu dân cư và tuyến đường sẽ nằm trong diện bị cúp điện

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Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 3 - 8/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 3 - 8/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 3 - 8/11/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh





KHU VỰC: -Đường Điện Biên Phủ: + Từ đường Phạm Hồng Thái đến đường Độc Lập (dãy lẻ) và các hẻm + Từ đường Phạm Hồng Thái đến đường Trần Phú và các hẻm - Đường Độc lập (dãy lẻ): Từ đường Điện Biên Phủ đến đường Lý Thường Kiệt và các hẻm - Đường Nguyễn An Ninh: + Từ đường Phạm Hồng Thái đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa + Từ đường Trần Quốc Tuấn đến đường Phạm Hồng Thái và các hẻm - Đường Phạm Hồng Thái: + Từ đường Võ Thị Sáu đến Phan Đình Phùng (hỗn hợp, dãy Nhà văn hoá Phường 2 cũ) + Từ đường Điện Biên Phủ đến đường Phan Đình Phùng (dãy đối diện Nhà văn hoá Phường 2 cũ) - Đường Lê Lợi: + Từ đường Phạm Hồng Thái đến đường Trần Quốc Tuấn và các hẻm + Từ đường Phạm Hồng Thái đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Đường Trần Quốc Tuấn: Từ đường Điện Biên Phủ đến Phan Đình Phùng và các hẻm (dãy cây xăng Phường 2), Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/11/2026 đến 09:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Đường Điện Biên Phủ: + Từ đường Phạm Hồng Thái đến đường Độc Lập (dãy lẻ) và các hẻm + Từ đường Phạm Hồng Thái đến đường Trần Phú và các hẻm - Đường Độc lập (dãy lẻ): Từ đường Điện Biên Phủ đến đường Lý Thường Kiệt và các hẻm -Đường Phạm Ngũ Lão: + Từ đường Trần Quốc Tuấn đến đường Phạm Hồng Thái + Từ Phạm Hồng Thái đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Đường Phan Đình Phùng: + Từ đường Trần Quốc Tuấn đến đường Phạm Hồng Thái (dãy hổn hợp, dãy caphê Vĩnh Quang) + Từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phạm Hồng Thái - Đường Phạm Hồng Thái: + Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Phạm Ngũ Lão (dãy bảo hiểm Bảo Việt Trà Vinh) + Từ Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (dãy đối diện Bảo Việt Trà Vinh) và đoạn từ Phạm Ngũ Lão đến Minh Khai (dãy Toà Án Tỉnh) - Đường Trần Quốc Tuấn: Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (dãy cây xăng Phường 2) - Đường Nguyễn Thái Học: + Từ đường Phạm Hồng Thái đến đường Trần Quốc Tuấn + Từ Trần Quốc Tuấn đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa : Từ Nguyễn Thái Học đến Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/11/2026 đến 10:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Đường Phan Đình Phùng : + Từ nhà thuốc Hữu Nghĩa đến nhà trọ Kim Oanh và các hẻm (dãy độc lập) + Từ sửa xe Thanh Tuấn đến BS Bùi Văn Luận (trụ 477TV/114) và các hẻm (dãy hỗn hợp, dãy BS Bùi Văn Luận), Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/11/2026 đến 12:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Đường 19 tháng 5: + Từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Nguyễn Thị Minh Khai. + Từ Nguyễn Thị Minh Khai đến cửa hàng VINMART và các hẻm (dãy cửa hàng VINMART) - Đường Nguyễn Thị Minh Khai: Từ đường 19 tháng 5 đến đường Lê Thánh Tôn và các hẻm (trục hỗn hợp). - Đường Phạm Ngũ Lão: Từ đường 19 tháng 5 đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/11/2026 đến 14:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cầu Ngang





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Mai Hương 1 ) ấp Mai Hương xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 09:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Bình Tân 2 ) ấp Bình Tân xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/11/2026 đến 10:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Giồng Lớn 2 ) ấp Giồng Lớn xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/11/2026 đến 12:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Nhánh xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 14:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Lồ Ồ 1 ) ấp Ô Lắc xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/11/2026 đến 15:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cầu Kè





KHU VỰC: Ấp Ô Tưng, Châu Hưng, Ô Rồm, Tà Ốt, xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1, ấp 2, ấp Bà My, xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 05/11/2026 đến 13:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Cú





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Mé Rạch E- xã Đại An.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 11:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Sóc Chà 1.2) thuộc xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 08:45:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ba Tục 1.1) thuộc xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/11/2026 đến 09:45:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ô Rung 1.1) thuộc xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/11/2026 đến 10:45:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Mé Rạch E- xã Đại An.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/11/2026 đến 15:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Sất A1.1) thuộc xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/11/2026 đến 11:45:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ba Trạch B1.1) thuộc xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/11/2026 đến 13:45:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ba Trạch B) thuộc xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/11/2026 đến 14:45:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ba Trạch A) thuộc xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/11/2026 đến 15:45:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện trạm chuyên dùng Cống Tân Hiệp 1- thuộc xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 03/11/2026 đến 16:45:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Sất A) thuộc xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/11/2026 đến 09:15:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Trà Sất A- xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/11/2026 đến 10:15:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Sất B) thuộc xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/11/2026 đến 11:15:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Trà Sất B xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/11/2026 đến 13:45:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Sất C) thuộc xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/11/2026 đến 14:45:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Trà Sất C- xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/11/2026 đến 15:45:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện trạm chuyên dùng NMXX Diệp Tấn Thành - xã Đại An.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 08:45:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện trạm chuyên dùng Châu Thanh Hùng - xã Đại An.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/11/2026 đến 09:45:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện trạm chuyên dùng Tăng Thị Phượng - xã Đại An.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/11/2026 đến 10:45:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện trạm chuyên dùng Trầm Văn Nghiệp - xã Đại An.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 13:45:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện trạm chuyên dùng Thạch Thạch Ba 1 - xã Đại An.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 05/11/2026 đến 14:45:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện trạm chuyên dùng Phan Văn Thành - xã Đại An.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/11/2026 đến 15:45:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện trạm chuyên dùng Lê Văn Kha - xã Đại An.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 05/11/2026 đến 16:45:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Sóc Ruộng Trà Cú) thuộc xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/11/2026 đến 09:15:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nô Men) thuộc xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/11/2026 đến 10:15:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Huỳnh Thanh Sơn thuộc xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/11/2026 đến 11:15:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Cơ sở GMGS tập trung Long Hiệp thuộc xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/11/2026 đến 14:15:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Hà Thanh Hải thuộc xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/11/2026 đến 15:15:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Trại Màu Ngọc Biên thuộc xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/11/2026 đến 16:15:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tiểu Cần





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Đại Mong) thuộc ấp Đại Mong - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 09:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Ô Ét) thuộc ấp Đại Trường - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/11/2026 đến 11:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Đại Trường - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/11/2026 đến 14:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Xóm Lá) thuộc ấp Đại Trường - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/11/2026 đến 15:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Đại Trường) thuộc ấp Đại Trường - xã Tiểu Cần - Khách hàng Nhà Máy Xay Xát Thạch Pha ấp Đại Trường - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/11/2026 đến 16:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Đại Trường 1) thuộc ấp Đại Trường - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 04/11/2026 đến 17:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Tân Đại 2) thuộc ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 09:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Tân Đại) thuộc ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/11/2026 đến 10:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Tân Đại 1) thuộc ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 14:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Lò Ngò - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/11/2026 đến 15:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Lò Ngò - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 05/11/2026 đến 16:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Duyên Hải





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Bào Sen, khóm Cồn Ông, khóm Giồng Giếng phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm NT Võ Minh Thành 1, NT Nguyễn Văn Vàng (khóm Bào Sen, phường Duyên Hải)

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/11/2026 đến 16:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Cồn Ông, Láng phường Duyên Hải; Một phần Khóm Cồn Tàu phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Ba Động, khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lương Văn Hải, NT Võ Đoàn Kết (Khóm Phước Bình phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 09:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Phước Trị phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 13:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Công ty Solar - KH1 (Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/11/2026 đến 13:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Phước Trị phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/11/2026 đến 14:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Càng Long





KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Phú, xã Càng Long (khách hàng trạm Hiệp Phú 3A)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 11:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nguyệt Trường, xã Bình Phú (khách hàng trạm Đập In)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 09:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Phú Đức 2A), thuộc ấp Phú Đức xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 09:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nguyệt Trường 1), thuộc ấp Nguyệt Trường xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/11/2026 đến 10:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Phú Đức 2B), thuộc ấp Phú Đức xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/11/2026 đến 10:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nguyệt Trường 2), thuộc ấp Nguyệt Trường xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/11/2026 đến 12:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Phú Đức 2C), thuộc ấp Phú Đức xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/11/2026 đến 12:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nguyệt Trường 3), thuộc ấp Nguyệt Trường xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/11/2026 đến 15:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Phú Đức 1A), thuộc ấp Phú Đức xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/11/2026 đến 15:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nguyệt Trường 4), thuộc ấp Nguyệt Trường xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Phú Đức 1B), thuộc ấp Phú Đức xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 – 8/11/2026.

Lịch cúp điện Ngũ Lạc





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Giồng Rừng 4.2) thuộc ấp Long Thành - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 11:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Rạch Cỏ - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lạc Hòa, Cầu Vĩ và một phần ấp Lạc Thạnh - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện