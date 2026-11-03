Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 3 - 8/11/2026: Cúp điện gần 12 tiếng/ngày nhiều khu vực

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Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 3 - 8/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 3 - 8/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 3 - 8/11/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: đường vành đai tân an khu phố Ngãi lợi phuòng khánh hậu tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: đường trần văn hý khu phố bình đông 2 phường tân an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường Nguyên Thị Chữ, Khu Phố Bình Nam, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường Nguyễn Thông, Khu Phố Bình Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 11:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường Ấp 2 xã Mỹ An, Ấp 2, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực dọc đường Châu Thị Kim thuộc các Kp Bình An, Bình Lập 3 phường Long An; Kp An Thuận, Bình An, Vĩnh Hòa phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/11/2026 đến 06:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kp Bình Yên Đông 1, Bình Yên Đông 2, Tân Xuân 1, Tân Xuân 2, Bình Lập 1, Bình Lập 3, Bình An - Phường Long An; Một phần Kp Bình An phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Võ Duy Tạo thuộc Kp Ngãi Lợi, Lợi Bình Nhơn phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Dọc QL 1A và một phần đường Huỳnh Việt Thanh thuộc Kp Tân Xuân 3 phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tân Xuân 1, Tân Xuân 2, Bình Lập 1, Bình Lập 3, Bình An - Phường Long An; Một phần Kp Bình An phường Tân An, tỉnh Tây Ninh phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/11/2026 đến 07:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực dọc đường Châu Thị Kim thuộc các Kp Bình An, Bình Lập 3 phường Long An; Kp An Thuận, Bình An, Vĩnh Hòa phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Dọc QL 62 một phần phường Long An, một phần phường khánh hậu, xã mỹ an tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tân Xuân 1, Tân Xuân 2, Bình Lập 1, Bình Lập 3, Bình An - Phường Long An; Một phần Kp Bình An phường Tân An, tỉnh Tây Ninh phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: Khu vực Đường Trưng Trắc, Đường Trương Công Định, Đường Nguyễn Văn Thời, Đường Nguyễn Trung Trực, ấp Thủ Khoa Thừa 1, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 11:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực KDC Nhà Dài và khu vực đến Miễu, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 11:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Đường, Đường Trương Công Định, ấp Thủ Khoa Thừa 1, ấp Thủ Khoa Thừa 2, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 16:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cặp Kênh Thủ Thừa (từ Vật liệu xây dựng Sáu Lộc đến Garage Sáu), ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 16:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực KDC Thị Trấn GĐ 1, Đường Phan Văn Tình, khu vực Cống Rạch Đào, ấp Thủ Khoa Thừa 1, ấp Thủ Khoa Thừa 2, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/11/2026 đến 11:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực ấp 1 (dọc ĐT 817), xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 09:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực ấp 1, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/11/2026 đến 11:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực ấp 1, xã Tân Long (khu vực kênh Rạch Chùa hướng ra sông Vàm Cỏ Tây)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/11/2026 đến 14:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH Sài Gòn Wicker, ấp 2 xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/11/2026 đến 16:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực ấp 6 (dọc ĐT 817), xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực ấp 5, ấp 6 (dọc ĐT 817), xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực ấp 5, ấp 6 (dọc ĐT 817), xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/11/2026 đến 14:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực ấp 5, ấp 6 (dọc ĐT 817), xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: Một phần xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 03/11/2026 đến 06:15:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Hòa xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/11/2026 đến 07:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty Annong

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/11/2026 đến 10:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cấp nước TT Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/11/2026 đến 10:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 1 phần ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 5, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/11/2026 đến 16:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 03/11/2026 đến 13:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Hòa. xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 12:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 4. xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 08:45:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 4. xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/11/2026 đến 10:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 4. xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/11/2026 đến 16:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 5. xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/11/2026 đến 14:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Giồng Ngang. xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bàu Trai, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 12:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 16:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 12:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/11/2026 đến 09:45:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/11/2026 đến 11:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/11/2026 đến 13:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Hàn Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/11/2026 đến 13:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 12:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 08:45:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: HKD Đặng Quang Vinh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD lan Phi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Rừng Sến, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/11/2026 đến 09:45:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Hữu, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/11/2026 đến 10:45:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 3B, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 07/11/2026 đến 11:45:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Hậu Hòa, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/11/2026 đến 14:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Đức Hạnh, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Hàn Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Chánh, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Gò cao, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 3, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Khu vực nội bộ KDC Long Hậu A, thuộc ấp Long Đức Đông, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 16:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nội bộ KTĐC Tân Phước, ấp Tân Kim, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 09:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đường Chín Cóng, ấp Long Hưng, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 09:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực gần Bến phà Tân Thanh (mới) Đường 826C, ấp Tân Thanh, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 09:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đường Rạch Đình, ấp Phước Thới, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 09:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đường Trần Thị Tám hướng ra Bình Chánh, ấp Phú Ân xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 03/11/2026 đến 10:15:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đường ĐT.14, ấp Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 03/11/2026 đến 10:15:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực gần Chợ Phước Lại (Đường 826C), ấp Tân Thanh, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 03/11/2026 đến 10:15:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đường Rạch Đình, ấp Phước Thới, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 03/11/2026 đến 10:15:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đường Lưu Văn Ca, ấp Phú Ân xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/11/2026 đến 11:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực gần Thất Cao Đài Tân Điền, ấp Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/11/2026 đến 11:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực gần Trường THPT&THCS Nguyễn Thị Một (Đường 826C), ấp Tân Thanh, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/11/2026 đến 11:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đường Ấp 1 Long Hậu, ấp Long Đức Đông, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/11/2026 đến 11:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đường Nhà Đồ, ấp Phú Ân xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 14:15:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực gần đường ra bãi tập lái xe Qui Đức, ấp Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 14:45:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực gần Cầu Rạch Ván, ấp Phước Thới, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 14:45:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực gần KCN Long Hậu, ấp Long Đức Đông, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 14:45:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đường Trần Thị Tám hướng về Bình Chánh, ấp Phú Ân xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/11/2026 đến 15:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cầu Đen, ấp Long Khánh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/11/2026 đến 16:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực gần Trạm Y Tế Xã Cần Giuộc ( ĐT.826C), ấp Long Hậu, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/11/2026 đến 16:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực gần Trường tiểu học Long Hậu, ấp Bình Đức, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/11/2026 đến 16:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đường Nhà Đồ, ấp Phú Ân xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 03/11/2026 đến 16:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nội bộ KDC Long Hậu Mở Rộng, thuộc ấp Long Đức Đông, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/11/2026 đến 16:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trên đường Mười Cày, thuộc ấp Phú Thành, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/11/2026 đến 11:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực đường Trang Văn Học, thuộc Phước Hưng 2, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 13:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trên đường Lộ Liên Thôn, Ấp Phương Hưng 3, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/11/2026 đến 16:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đường hẻm phía sau UBND xã Phước Lại (cũ), thuộc ấp Tân Thanh, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 11:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực UBND xã Phước Lại (cũ), thuộc ấp Tân Thanh, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 11:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực nội bộ KTĐC Long Phú, thuộc ấp Long Phú, Kim Định, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/11/2026 đến 16:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Đường Ấp 3 Long An đến Cống Mồng Gà , thuộc ấp Long An 3, Long An 4, xã Phước Vĩnh Tây; ấp Phước Thuận, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/11/2026 đến 16:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ UBND xã Phước Vĩnh Tây đến Đập Ông Hiếu ( đường Đê Phú Thạnh ), thuộc ấp Phú Thạnh, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/11/2026 đến 16:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Đường 817 đoạn UB Bình Hòa Tây cũ , ấp Bình Hòa Tây 1, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 09:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường 817 đoạn UB Bình Hòa Tây cũ , ấp Bình Hòa Tây 1, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/11/2026 đến 11:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/11/2026 đến 15:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Tuyên Thạnh - Thạnh Hưng, đoạn Trường Cấp 2 Tuyên Thạnh, ấp Bắc Chan, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/11/2026 đến 11:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Tuyên Thạnh - Thạnh Hưng, đoạn từ Cầu Mộc Hóa đến Cầu Cái Cát khu phố 4, phường Kiến Tương, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/11/2026 đến 16:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Thạnh Trị - Lâm Trường, Ấp Thạnh Trị , xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 09:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Thạnh Trị - Lâm Trường, Ấp Thạnh Trị , xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/11/2026 đến 11:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh Đòn Dông, ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/11/2026 đến 15:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Lê Lợi Nối Dài đoạn Trường Cấp 3 cũ, khu phố 5, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/11/2026 đến 09:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Lê Lợi Nối Dài đoạn Tiệm Tạp Hóa Ông Hòa, khu phố 5, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/11/2026 đến 11:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cụm DCVL Khóm 5, khu phố 8, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/11/2026 đến 15:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Bờ Tây Kinh Quận, khu phố 5, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: Đường QL1A, ấp Bến Lức 6, xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/11/2026 đến 08:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Tuôi, ấp Bến Lức 6, 7, xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/11/2026 đến 12:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Tuôi, ấp Bến Lức 6, 7, xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu Dịch Vụ - Khối B2 Khu chung cư kết hợp TMDV MR1 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 10:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu Dịch Vụ - Khối A3, A4, A5 Khu chung cư kết hợp TMDV MR1 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/11/2026 đến 16:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: TSTL Nguyễn Văn Chơn ấp 5 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 09:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cây Xăng Phan Tuấn + Cơ sở gia công may Mặc Gia Bảo ấp 2 Thạnh Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/11/2026 đến 10:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Chí Thành ấp 5 xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/11/2026 đến 10:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Lưu Thị Bé ấp 1 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/11/2026 đến 12:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Chiếu xạ Toàn Phát KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/11/2026 đến 16:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: Ấp 7 (ấp 13 cũ) xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 11:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: QL 50, ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 11:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 6 (ấp 19 cũ) xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/11/2026 đến 16:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Hồ Văn Huê đoạn từ nhà văn hóa Khu 8 đến Cầu 30/4 thuộc Ấp 4 (ấp 8 cũ) xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 09:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 11 (ấp 23 cũ) xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/11/2026 đến 11:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nhà Trường (ấp Nhà Trường, Bà Thoại cũ) xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HL22 đoạn từ xóm lò rèn đến Ngã 3 về xã Tân Chánh cũ thuộc ấp 6, 7 (ấp 11, 12, 13 cũ) xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HL22 đoạn từ Ngã 3 về xã Tân Chánh cũ đến cổng văn hóa ấp 3 Tân Ân cũ thuộc ấp 7 (ấp 13 cũ) xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Đông (ấp 1 cũ) Xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ao Gòn (ấp Ao Gòn cũ), ấp Bình Hòa (Ấp Bình Hòa, Cầu Xây cũ), ấp Nhà Trường xã Tân lân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Xóm Chùa (Ấp Xóm Mới cũ) xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Chợ Trạm (Ấp Cầu Tam Binh cũ) xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Chợ mới Tân Thạnh - Ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/11/2026 đến 08:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chợ cũ Tân Thạnh - Ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 04/11/2026 đến 09:45:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Cầu Tân Thạnh đến Bến xe Tân Thạnh - Ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/11/2026 đến 11:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ UBND xã Tân Thạnh đến Cầu Tân Thạnh - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 04/11/2026 đến 12:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu đô thị thương mại dịch vụ Hoàng Hương và từ Cầu Kinh 12 đến Cống Kinh 12 - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/11/2026 đến 14:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh Bảy Thước từ Cầu Song Sắt đến Nhà Thờ Bắc Hòa; Đường Kinh Quận từ Cầu Kinh Quận đến Kinh Kháng Chiến - Ấp 5, 6, 7 xã Nhơn Hòa Lập; Ấp Bắc Hòa, xã Hậu Thạnh; Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 07/11/2026 đến 06:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Kinh 2000 Bắc Nhơn Hòa, Kinh Sẻo Điển, Cụm dân cư Kiến Bình - Ấp Kiến Bình, Bảy Mét, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Kinh Bảy Thước từ Cầu Song Sắt đến Nhà Thờ Bắc Hòa; Đường Kinh Quận từ Cầu Kinh Quận đến Kinh Kháng Chiến - Ấp 5, 6, 7 xã Nhơn Hòa Lập; Ấp Bắc Hòa, xã Hậu Thạnh; Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 07/11/2026 đến 18:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/11/2026 đến 17:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 09:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/11/2026 đến 12:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/11/2026 đến 15:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 03/11/2026 đến 17:30:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. (Khu vực Ngã Tư Lạc Tấn).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/11/2026 đến 12:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh. (Khu vực Ủy Ban Bình Trinh củ, đường tỉnh 832)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/11/2026 đến 08:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 05/11/2026 đến 10:20:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/11/2026 đến 12:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 14:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 12:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, Ấp Bình Lãng, Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/11/2026 đến 12:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh. (Khu vực hương lộ Bình Hòa Đức Tân)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Hòa, Bình Lợi, Bình Tây, Bình Trinh Đông xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: Đường Chợ cá Rạch gốc đến quán Văn Hường đến Đường Lê Văn Rỉ từ đường tỉnh 839 đến hẻm trại cưa Đức Hiền đến Quán 2 Dĩ, ấp Mỹ Hưng, Xã Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 16:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Chợ cá Rạch gốc đến quán Văn Hường đến Đường Lê Văn Rỉ từ đường tỉnh 839 đến hẻm trại cưa Đức Hiền đến Quán 2 Dĩ, ấp Mỹ Hưng, Xã Đông Thành, khu vực trạm T5 ông Cử

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 16:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Lê Văn Rỉ, từ nghĩa trang đến trại cưa Đức Hiền, khu vực trạm T7 Nr T62A tuyến 477

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 16:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Bến Phà từ khu nhà Ông Năm Em đến ngả 3 Công Viên Củ , Ấp Vàm Rạch Gốc, xã Đông Thành, khu vực trạm T13A Bến Phà

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 11:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Ấp 5 Mỹ Thạnh Đông từ xưởng Chao Nguyễn Thị Hoa đến Giồng Nhỏ, ấp Mỹ Thạnh Đông, Xã Đông Thành, khu vực nhánh rẽ ấp 5 Mỹ Thạnh Đông

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/11/2026 đến 16:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đi từ Ủy Ban xã Đức Huệ đến gần đường N2, Một phần, ấp Thanh Sơn, ấp Bình Phú, Xã Đức Huệ, khu vực nr Ấp 1 Bình Hòa Nam

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/11/2026 đến 15:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường tỉnh 839 từ quán Bia và Nước Ngọt Toàn đến đường biên Giới, ấp Mướp Xanh, ấp Bàu Voi, Xã Bình Thành, ấp Giồng Lức, Xã Đông Thành, khu vực tuyến 477 Đức Huệ

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường 838B đến đường Tuần tra biên giới, Một phần Ấp Voi, Ấp Vinh, Ấp Mỹ Bình, Ấp Giồng Ông Út, xã Đông Thành, khu vực nhánh rẽ Đồn Biên Phòng 869

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 – 8/11/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Linh (từ đường 30/4 đến giáp chợ Bàu Sậy), đường 3/2 (từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường CMT8), ấp măng Đa, ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/11/2026 đến 10:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng trạm chuyên dùng Lưu Văn Hoài

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/11/2026 đến 09:45:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng trạm chuyên dùng TB Trần Văn Tiền

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 04/11/2026 đến 11:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng trạm chuyên dùng TBĐ Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/11/2026 đến 14:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng trạm chuyên dùng Cơ Sở Như Huỳnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/11/2026 đến 16:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Lộ Bắc Chiên Cả Bản (gần cầu Kênh Bàu Lau), ấp Rạch Đình-xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/11/2026 đến 11:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kênh Rạch Bay đá (gần cầu bê tông), ấp Tuyên Bình Tây-xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/11/2026 đến 16:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường bắc Sông Vàm Cỏ Tây (từ qua cầu Kênh Liên kết đến CDC Tuyên Bình Tây và đường Kênh Đầu Sấu ấp Cả Rưng-xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hưng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 – 8/11/2026.

Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Đường Kênh T2 (từ chợ Cầu Đồn đến Km 001) ấp Long Thuận xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 18:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hộ Kho TL Trang Thuận Phát ấp Long Thuận xã An lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 18:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Ao Bà Mì (từ Cầu sắt đến hết đường, từ đường Cầu Ông Cưỡng đến Cầu sắt ấp Vĩnh Xuân xã An Lục Long; Đường đan (từ trường Nguyễn Thông đến Cầu Ông Cưỡng ấp Gia Thạnh xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 08:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Kênh T2 (từ Cổng ấp Văn Hóa Long Bình đến hết đường kênh T2 (giáp đường tỉnh 879B tỉnh Đồng Tháp); đường Kênh T1 (từ Đầu đường Gò Keo đến hết đường kênh T1 (giáp đường tỉnh 879B tỉnh Đồng Tháp) ấp Long Thuận, Long Trì, Long An xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/11/2026 đến 18:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Ao Bà Mì (từ Cầu sắt đến hết đường, từ đường Cầu Ông Cưỡng đến Cầu sắt ấp Vĩnh Xuân xã An Lục Long; Đường đan (từ trường Nguyễn Thông đến Cầu Ông Cưỡng ấp Gia Thạnh xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 03/11/2026 đến 18:00:00 ngày 03/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Bình Long, ấp Long Trì xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/11/2026 đến 18:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường kênh 30/4 (khu vực Cầu ông Bụi), ấp Cầu Hàng xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 18:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường kênh Chiếu đấu (khu vực nhà bia Chợ Ông Bái), ấp Chợ Ông Bái xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 12:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Việc, Cầu Hàng, xã An Lục Long, Ấp Bình Lục, Bình Phước, Tân Nho, Tân Châu, Phước Tân Hưng xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 06/11/2026 đến 17:20:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Việc, Cầu Hàng, xã An Lục Long, Ấp Bình Lục, Bình Phước, Tân Nho, Tân Châu, Phước Tân Hưng xã Tầm Vu,

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 06/11/2026 đến 17:20:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Việc, Cầu Hàng, xã An Lục Long, Ấp Bình Lục, Bình Phước, Tân Nho, Tân Châu, Phước Tân Hưng xã Tầm Vu,

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 07/11/2026 đến 18:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Việc, Cầu Hàng, xã An Lục Long, Ấp Bình Lục, Bình Phước, Tân Nho, Tân Châu, Phước Tân Hưng xã Tầm Vu, ấp Thanh Tân xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 07/11/2026 đến 18:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Việc, Cầu Hàng, xã An Lục Long, Ấp Bình Lục, Bình Phước, Tân Nho, Tân Châu, Phước Tân Hưng xã Tầm Vu.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 07/11/2026 đến 18:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện