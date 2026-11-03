Honda giảm mạnh Honda BR-V tới gần 150 triệu đồng, giá lăn bánh rẻ ngang Toyota Vios

Ô tô điện giá 309 triệu đồng đi 555km/lần sạc bán 10.000 đơn chỉ sau 19h có gì đặc biệt? GĐXH - Ô tô điện gây chú ý khi nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng sau 19 giờ mở bán với giá từ 309 triệu đồng và di chuyển hoạt động tối đa 555 km/lần sạc.

Honda BR-V ưu đãi gần 150 triệu đồng trong tháng 11/2026

Honda BR-V ưu đãi 100% phí trước bạ trong tháng 11.

Thông tin trên Honda Việt Nam, trong tháng 11 năm 2026, khách hàng mua xe Honda BR-V G và L được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Cụ thể, trong tháng 11/2026, Honda BR-V G nhận ưu đãi giảm 100% lệ phí trước bạ và lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên trị giá 115 triệu đồng. Đối với bản Honda BR-V L có ưu đãi cộng dồn trị giá 142 triệu đồng gồm: Giảm 100% lệ phí trước bạ, tặng 1 năm bảo hiểm Honda, lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu.

Với ưu đãi trên, Honda BR-V đang có mức giá hấp dẫn hàng đầu phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ ở Việt Nam.

Nhờ chính sách kích cầu mạnh tay này, giá bán thực tế của phiên bản tiêu chuẩn chỉ còn 562 triệu đồng. Mức tài chính này đẩy thị trường vào một nghịch lý thú vị khi giá một chiếc xe 7 chỗ gầm cao nay chỉ ngang bằng một chiếc sedan hạng B như Toyota Vios. Đối với người tiêu dùng thực dụng, việc bỏ ra cùng một số tiền nhưng nhận về không gian rộng rãi cho cả gia đình thay vì một chiếc xe 5 chỗ nhỏ gọn là một bài toán kinh tế cực kỳ hấp dẫn.

Ở phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, Honda BR-V là chiếc xe có giá bán cao nhất khi niêm yết bản G ở mức 629 triệu đồng và bản L là 705 triệu đồng. Điều này rõ ràng là rào cản lớn với khách hàng khi lựa chọn Honda BR-V khi đặt cạnh các đối thủ đồng hạng.

Bảng giá Honda BR-V

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Honda BR-V G 629 720 708 694 Tặng 100% lệ phí trước bạ tương đương 115 triệu đồng Honda BR-V L 705 806 791 778 Tặng 100% lệ phí trước bạ và 01 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda tương đương 142 triệu đồng

Honda BR-V có gì?

Honda BR-V là chiếc xe 7 chỗ dành cho gia đình và không hướng đến khách hàng kinh doanh dịch vụ nên thiết kế cũng có nhiều khác biệt. Chiếc MPV 7 này sở hữu kiểu dáng thể thao, nam tính và trang bị ở mức tốt.

Xe sở hữu các thông số dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.490 x 1.780 x 1.685 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm, khoảng sáng gầm xe đạt 201 mm.

Ở phần đầu, xe sở hữu lưới tản nhiệt kích thước lớn với các thanh nan ngang xếp chồng. Hệ thống chiếu sáng của xe với điểm nhân là đèn pha LED tự động bật tắt kết hợp đèn định vị phía trên.

Honda BR-V có thiết kế khác biệt trong phân khúc.

Khu vực thân xe là bộ mâm 16 hoặc 17 inch tuỳ bản với vòm bánh là nhựa đen cứng cáp. Trong khi đó, phía sau chiếc MPV 7 chỗ này nổi bật với đèn hậu LED gân nổi, cản sau khoẻ khoắn.

Honda BR-V có nội thất đơn giản với màn hình giải trí trung tâm 7 inch hỗ trợ Apple Carplay/Android Auto, kết nối Bluetooth và ra lệnh bằng giọng nói. Xe có vô-lăng 3 chấu và cấu hình 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi.

Honda BR-V dùng động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, DOHC, 1.5L cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm cùng hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.