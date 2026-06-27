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Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 5 âm lịch 2026 và 3 lưu ý khi bao sái ban thờ để đón nhiều may mắn

Thứ bảy, 10:16 27/06/2026 |
Hà My
Hà My
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GĐXH – Ngày 29/6 dương lịch là Rằm tháng 5 âm lịch năm 2026 rơi vào thứ 2 đầu tuần. Nếu không thể sắp xếp vào đúng ngày Rằm, gia chủ có thể thực hiện lễ cúng từ ngày 14/5 âm lịch (Chủ nhật, 28/6/2026 dương lịch) với các khung giờ đẹp thắp hương cho cả 2 ngày 14, 15 âm như sau:

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 5 âm lịch 2026 và lưu ý bao sái ban thờ - Ảnh 1.Loại bột trắng giá rẻ nhiều nhà có sẵn, đuổi gián cực tốt, còn giúp cải thiện phong thủy cho không gian sống

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Ngày 29/6 dương lịch là Rằm tháng 5 âm lịch năm 2026 là một trong những ngày sóc vọng quan trọng trong năm. Vào ngày này, mọi người nên chọn giờ đẹp thắp hương và lưu ý đến việc bao sái ban thờ dưới đây để hút tài lộc.

Theo quan niệm, ngày Rằm là thời điểm trường khí đất trời có sự giao hòa mạnh mẽ giữa âm và dương. Đây là dịp thích hợp để con cháu dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, bày tỏ lòng thành kính với thần linh, đồng thời cầu mong gia đạo bình an, sức khỏe và may mắn.

Bên cạnh việc chuẩn bị lễ nghi chu đáo, nhiều gia đình cũng quan tâm đến việc lựa chọn giờ đẹp thắp hương ngày Rằm với mong muốn tăng thêm cát khí và sự hanh thông trong tâm nguyện.

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 5 âm lịch 2026 để cầu bình an và may mắn

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, lựa chọn giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 5 âm lịch, mọi người nên chọn các giờ hoàng đạo để gia tăng cát khí, may mắn:

+ Giờ Thìn (7 - 9 giờ)

+ Giờ Tỵ (9 giờ - 11 giờ)

Đây là khoảng thời gian có dương khí vượng, trường khí ổn định, phù hợp để thực hiện các nghi lễ thờ cúng, cầu bình an, cầu tài lộc và đón nguồn năng lượng tích cực.

Khung giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 5 âm lịch 2026 và 3 lưu ý khi bao sái ban thờ để đón nhiều may mắn - Ảnh 1.

Nếu không thể sắp xếp vào đúng ngày Rằm, gia chủ có thể thực hiện lễ cúng từ ngày 14/5 âm lịch (Chủ nhật, 28/6/2026 dương lịch) với các khung giờ đẹp gồm:

+ Giờ Mão (5h - 7h)

+ Giờ Mùi (13h - 15h)

+ Giờ Dậu (17h - 19h)

Chuyên gia phong thủy cho rằng, điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm của gia chủ. Việc chọn giờ đẹp chỉ mang ý nghĩa tham khảo nhằm giúp nghi lễ diễn ra thuận lợi và tạo tâm lý an yên khi thực hiện.

Ngoài ra, trong ngày Rằm nên chọn giờ và hướng xuất hành tốt. Cụ thể, vào ngày 29/6 dương lịch, mọi người nên chọn hướng xuất hành Đông Bắc và Đông Nam để mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Ngoài ra, chọn các giờ xuất hành tốt: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).

4 điều lưu ý khi bao sái ban thờ cúng ngày Rằm tháng 5 âm lịch 2026

Xin phép trước khi tiến hành bao sái ban thờ

Trước khi lau dọn ban thờ, gia chủ nên chuẩn bị một mâm lễ đơn giản, không cần quá cầu kỳ để trình báo với thần linh và gia tiên, xin phép được tiến hành bao sái.

Người thực hiện dọn dẹp cần tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, sau đó thắp hương khấn xin. Khi hương cháy được khoảng nửa tuần, mới tiến hành vệ sinh bàn thờ. Điều quan trọng vẫn cần lưu ý là ở sự thành kính, biết ơn của gia chủ chứ không nằm ở lễ vật lớn hay nhỏ.

Chuẩn bị đồ dùng để bao sái ban thờ

Để bao sái ban thờ, nên chuẩn bị khăn sạch dùng riêng cho việc thờ cúng, chậu nhỏ, chổi mềm, giấy sạch... Nước lau cần lưu ý là nước ấm pha ngũ vị hương, gừng hoặc một vài giọt tinh dầu thiên nhiên.

Gia chủ cần tránh sử dụng nước lạnh, cồn, rượu hoặc các loại hóa chất tẩy rửa vì vừa không hợp không gian tâm linh lại có thể ảnh hưởng tới đồ thờ.

Thực hiện đúng quy trình bao sái

Khi lau dọn, nên thực hiện từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong. Thứ tự phù hợp là lau bài vị thần linh trước rồi bài vị gia tiên mới đến bát hương và các đồ thờ khác…

Cần lưu ý hạn chế tối đa việc di chuyển tượng thờ hoặc bát hương trong quá trình bao sái. Trường hợp bắt buộc phải xê dịch thì sau khi hoàn tất cần đặt lại đúng vị trí cũ và thắp hương báo cáo với thần linh, gia tiên.

Chọn hương

Hương thắp gia chủ nên chọn loại được sản xuất từ nguyên liệu tự nhiên như trầm hương, quế, thảo mộc... có mùi thơm dịu nhẹ, không pha nhiều hương liệu hóa học. Những nén hương sạch vừa tạo không gian thờ cúng trang nghiêm, thanh tịnh, vừa hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Gia chủ nên tránh dùng các loại hương không rõ nguồn gốc, hương liệu tổng hợp vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường thờ tự.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 5 âm lịch 2026 và lưu ý bao sái ban thờ - Ảnh 2.Xem ngày giờ tuần mới 22/6 - 28/6/2026: Những ngày đẹp để khai trương, động thổ, xuất hành đón tài lộc

GĐXH - Xem ngày giờ tuần mới, chuyên gia phong thủy cho biết, có nhiều ngày cát lành cho việc khởi sự, khai trương, động thổ và xuất hành. Tuy nhiên cũng có thời điểm cần cân nhắc kỹ trước khi tiến hành những việc quan trọng.

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