Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 5 âm lịch 2026 và 3 lưu ý khi bao sái ban thờ để đón nhiều may mắn
GĐXH – Ngày 29/6 dương lịch là Rằm tháng 5 âm lịch năm 2026 rơi vào thứ 2 đầu tuần. Nếu không thể sắp xếp vào đúng ngày Rằm, gia chủ có thể thực hiện lễ cúng từ ngày 14/5 âm lịch (Chủ nhật, 28/6/2026 dương lịch) với các khung giờ đẹp thắp hương cho cả 2 ngày 14, 15 âm như sau:
Ngày 29/6 dương lịch là Rằm tháng 5 âm lịch năm 2026 là một trong những ngày sóc vọng quan trọng trong năm. Vào ngày này, mọi người nên chọn giờ đẹp thắp hương và lưu ý đến việc bao sái ban thờ dưới đây để hút tài lộc.
Theo quan niệm, ngày Rằm là thời điểm trường khí đất trời có sự giao hòa mạnh mẽ giữa âm và dương. Đây là dịp thích hợp để con cháu dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, bày tỏ lòng thành kính với thần linh, đồng thời cầu mong gia đạo bình an, sức khỏe và may mắn.
Bên cạnh việc chuẩn bị lễ nghi chu đáo, nhiều gia đình cũng quan tâm đến việc lựa chọn giờ đẹp thắp hương ngày Rằm với mong muốn tăng thêm cát khí và sự hanh thông trong tâm nguyện.
Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 5 âm lịch 2026 để cầu bình an và may mắn
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, lựa chọn giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 5 âm lịch, mọi người nên chọn các giờ hoàng đạo để gia tăng cát khí, may mắn:
+ Giờ Thìn (7 - 9 giờ)
+ Giờ Tỵ (9 giờ - 11 giờ)
Đây là khoảng thời gian có dương khí vượng, trường khí ổn định, phù hợp để thực hiện các nghi lễ thờ cúng, cầu bình an, cầu tài lộc và đón nguồn năng lượng tích cực.
Nếu không thể sắp xếp vào đúng ngày Rằm, gia chủ có thể thực hiện lễ cúng từ ngày 14/5 âm lịch (Chủ nhật, 28/6/2026 dương lịch) với các khung giờ đẹp gồm:
+ Giờ Mão (5h - 7h)
+ Giờ Mùi (13h - 15h)
+ Giờ Dậu (17h - 19h)
Chuyên gia phong thủy cho rằng, điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm của gia chủ. Việc chọn giờ đẹp chỉ mang ý nghĩa tham khảo nhằm giúp nghi lễ diễn ra thuận lợi và tạo tâm lý an yên khi thực hiện.
Ngoài ra, trong ngày Rằm nên chọn giờ và hướng xuất hành tốt. Cụ thể, vào ngày 29/6 dương lịch, mọi người nên chọn hướng xuất hành Đông Bắc và Đông Nam để mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Ngoài ra, chọn các giờ xuất hành tốt: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).
4 điều lưu ý khi bao sái ban thờ cúng ngày Rằm tháng 5 âm lịch 2026
Xin phép trước khi tiến hành bao sái ban thờ
Trước khi lau dọn ban thờ, gia chủ nên chuẩn bị một mâm lễ đơn giản, không cần quá cầu kỳ để trình báo với thần linh và gia tiên, xin phép được tiến hành bao sái.
Người thực hiện dọn dẹp cần tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, sau đó thắp hương khấn xin. Khi hương cháy được khoảng nửa tuần, mới tiến hành vệ sinh bàn thờ. Điều quan trọng vẫn cần lưu ý là ở sự thành kính, biết ơn của gia chủ chứ không nằm ở lễ vật lớn hay nhỏ.
Chuẩn bị đồ dùng để bao sái ban thờ
Để bao sái ban thờ, nên chuẩn bị khăn sạch dùng riêng cho việc thờ cúng, chậu nhỏ, chổi mềm, giấy sạch... Nước lau cần lưu ý là nước ấm pha ngũ vị hương, gừng hoặc một vài giọt tinh dầu thiên nhiên.
Gia chủ cần tránh sử dụng nước lạnh, cồn, rượu hoặc các loại hóa chất tẩy rửa vì vừa không hợp không gian tâm linh lại có thể ảnh hưởng tới đồ thờ.
Thực hiện đúng quy trình bao sái
Khi lau dọn, nên thực hiện từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong. Thứ tự phù hợp là lau bài vị thần linh trước rồi bài vị gia tiên mới đến bát hương và các đồ thờ khác…
Cần lưu ý hạn chế tối đa việc di chuyển tượng thờ hoặc bát hương trong quá trình bao sái. Trường hợp bắt buộc phải xê dịch thì sau khi hoàn tất cần đặt lại đúng vị trí cũ và thắp hương báo cáo với thần linh, gia tiên.
Chọn hương
Hương thắp gia chủ nên chọn loại được sản xuất từ nguyên liệu tự nhiên như trầm hương, quế, thảo mộc... có mùi thơm dịu nhẹ, không pha nhiều hương liệu hóa học. Những nén hương sạch vừa tạo không gian thờ cúng trang nghiêm, thanh tịnh, vừa hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.
Gia chủ nên tránh dùng các loại hương không rõ nguồn gốc, hương liệu tổng hợp vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường thờ tự.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
5 tiêu chuẩn vàng trong nhà bếp người phụ nữ khôn ngoan nhất định phải biếtỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Với 5 tiêu chuẩn vàng sau đây, những người phụ nữ khôn ngoan nhất định phải biết vì không chỉ giúp không gian nhà bếp hài hòa, cả gia đình an vui, còn thu hút tài lộc vế.
Tuổi Thìn hợp hướng nhà nào? Bí quyết chọn hướng nhà đại cát đại lợiỞ - 16 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy, xây nhà hướng tốt, hợp tuổi sẽ mang lại nhiều điều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu hướng tốt cho người tuổi Thìn và những hướng cần tránh để hạn chế điều không may mắn.
Mua chung cư khoan nhìn giá: 7 lỗi phong thủy đại kỵ cần tránh ngayỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Để không rơi vào cảnh 'tiền mất tật mang', dưới đây là những lỗi phong thủy nhà chung cư đại kỵ mà bạn nhất định phải né ngay lập tức khi chọn mua nhà.
Tuổi Thìn nên để cây gì trên bàn làm việc để tiền tài hanh thông, sự nghiệp thăng tiến?Ở - 22 giờ trước
GĐXH - Bài viết dưới đây sẽ bật mí bí quyết chọn cây phong thủy bàn làm việc cho tuổi Thìn theo từng niên mệnh, giúp bạn tìm được "bùa hộ mệnh" hoàn hảo cho không gian làm việc của mình.
Loại bột trắng giá rẻ nhiều nhà có sẵn, đuổi gián cực tốt, còn giúp cải thiện phong thủy cho không gian sốngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phèn chua là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều gia đình Việt giúp làm sạch, khử mùi, đuổi gián cực tốt. Với vài mẹo dưới đây, phèn chua còn có thể cải thiện và tăng vận khí tốt cho không gian sống.
Mẹo treo quạt đúng phong thủy giúp rước tài lộc, sức khỏeỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ đơn thuần là thiết bị làm mát, chiếc quạt trong nhà còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa dòng chảy năng lượng (khí) theo nguyên lý phong thủy.
Cuộc sống viên mãn của hoa hậu cao 1m58 trong căn biệt thự rộng tận 1.200 m2Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Diệu Hoa có ba người con đều thành đạt, từng học ở những ngôi trường hàng đầu thế giới nhưng chị không coi đó là thành công lớn nhất khi làm mẹ.
Người tuổi Sửu hợp nhà hướng nào để gia đạo bình an, tiền tài gõ cửa?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Tuổi Sửu hợp hướng nhà nào phụ thuộc mệnh và giới tính chứ không chỉ năm sinh. Bài viết tóm lược cách xác định và những sai lầm thường gặp khi chọn hướng.
Cây phong thủy bàn làm việc tuổi Mão: Chọn đúng để thu hút vận mayỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây phong thuỷ không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn mang lại vận khí, tài lộc. Tìm hiểu ngay cách chọn cây phù hợp với mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tuổi Mão để cân bằng ngũ hành, tăng năng lượng tích cực.
Hướng nhà hợp tuổi Mão: Chọn đúng để đại cát - đại lợi song hànhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc lựa chọn hướng nhà hợp tuổi không chỉ giúp thu hút tài lộc mà còn mang lại sức khỏe. Bài viết này sẽ phân tích các hướng tốt và hướng xấu dành cho người tuổi Mão, cùng những lưu ý quan trọng khi bố trí không gian sống và làm việc.
Cách tự xả cặn bình nóng lạnh cực dễ, giúp máy chạy êm, tiết kiệm điện tối đaỞ
GĐXH - Việc nắm rõ cách xả cặn bình nóng lạnh sẽ giúp bạn chủ động bảo dưỡng thiết bị, tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn khi sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước, dễ thực hiện ngay tại nhà.