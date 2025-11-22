Bộ Y tế hỗ trợ kịp thời thuốc, hoá chất giúp các tỉnh khu vực miền Trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ
Bộ Y tế chiều ngày 22/11 cho biết, nhằm kịp thời hỗ trợ các tỉnh Khánh Hoà, Gia Lai và Đắk Lắk ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ đã tổ chức vận động, huy động các nguồn lực để hỗ trợ y tế các tỉnh.
Theo đó, tính đến nay, số hàng hoá hỗ trợ gồm 6 tấn hóa chất khử khuẩn Cloramin B; 150.000 viên khử khuẩn nước Aquatabs; 3.000 túi thuốc gia đình thiết yếu với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.
Về công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ Y tế cho hay, trong các ngày 18/11 và 21/11, Bộ Y tế đã có 2 công điện về việc chỉ đạo các Sở Y tế miền Trung đề nghị chủ động, tập trung ứng phó với mưa lũ. Cụ thể, công điện số 1661/CĐ-BYT ngày 18/11/2025 của Bộ Y tế về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ; Công điện số 1675/CĐ-BYT ngày 21/11/2025 của Bộ Y tế về việc tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai.
Tại các công điện, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 khi xảy ra mưa lũ; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra; Phối hợp với các lực lượng tại địa phương để tiếp cận các khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt nhằm hỗ trợ y tế kịp thời khi có yêu cầu; Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế trong quá trình tham gia ứng phó thiên tai;
Cùng đó, chủ động triển khai công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ngay sau khi lũ rút theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tuyệt đối không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.
Tuyên truyền, hướng dẫn người dân xử lý nước sinh hoạt và vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyệt đối không để người dân sử dụng thực phẩm không an toàn, nguồn nước ô nhiễm.
Bộ Y tế cũng đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng chi viện các địa phương bị ảnh hưởng mưa bão để sắp xếp, ổn định khám chữa bệnh. Phối hợp với các lực lượng tại địa phương để tiếp cận các khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt nhằm hỗ trợ y tế kịp thời khi có yêu cầu.
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và lãnh đạo TP HCM, trong tối 21/11, đoàn công tác gồm 10 y bác sĩ của Bệnh viện Thống Nhất đã lên đường ra Khánh Hoà để hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.
Đoàn công tác của bệnh viện mang theo thuốc men, trang thiết bị thiết yếu, tư trang gọn nhẹ bảo đảm cơ động nhanh, kịp thời. Mọi vấn đề khác, bệnh viện sẽ tiếp tục cung cấp trong những ngày tiếp theo để đoàn có đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.
Đồng thời, Bộ Y tế đang đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tiếp tục rà soát, báo cáo tình hình thiệt hại, nhu cầu và đề xuất hỗ trợ (nếu có), gửi về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, hôm qua (21/11), Bộ Y tế đã tham gia hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ; Đồng thời, Bộ Y tế cũng đang nỗ lực vận động, huy động để có thêm nguồn lực hỗ trợ các tỉnh.
